Daniela Celis relató el emotivo momento en el que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas: “Ellas le decían ‘papá, papá’”

La felicidad de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: "Ya vio a las nenas y ellas estaban muy felices" (Video: Instagram)

La salud de Thiago Medina continúa mejorando paso a paso. Luego de que se conociera este domingo, que el ex Gran Hermano salió de terapia intensiva, Daniela Celis compartió un video con todos sus seguidores celebrando la mejoría del padre de sus hijas, las gemelas Aimé y Laia, y dio detalles del conmovedor momento en el que el joven pudo volver a sus hijas.

“La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro. Ustedes y todos los profesionales que Dios puso en manos para que se topen junto a Thiago. Estoy muy contenta”, expresó Pestañela, a través de un video en el que resaltaba su sonrisa luego de los angustiosos días que vivió toda la familia.

La influencer relató el emotivo momento en el que sus nenas, de 1 año y 10 meses, vieron a su papá. “Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también las nenas estaban muy, muy felices. Acá agarran el teléfono, le dicen ‘papá, papá, papá’ y él también, así que estoy muy contenta por compartírselos a todos ustedes”, afirmó.

Las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis le habían dedicado un conmovedor mensaje para su papá en los días más delicados de su internación (Instagram)

“Así que retomando la vida real, la vida normal, después de veintitrés días vamos a volver a laburar”, concluyó Daniela, quien se encontró con dificultades propias de trabajar con sus redes sociales, mientras transitaba días difíciles con su expareja, quien permaneció internado durante tres semanas.

Unas horas antes, a través de sus historias de Instagram, Daniela publicó un mensaje celebratorio. “¡Los milagros existen! Solo tienen que creer y confiar”, escribió, sensibilizada. “Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor. Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”, expresó.

La reacción en redes sociales tras el avance en la salud de Thiago se tradujo en una serie de mensajes de apoyo y gratitud impulsados principalmente para la figura de los streams de Telefe. La joven no solo agradeció la labor médica y el acompañamiento afectivo de la familia, sino que remarcó el rol clave de la comunidad digital en la recuperación de Thiago.

“Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, señaló, destacando la importancia del aliento recibido a través de las redes sociales, un canal que, según sus palabras, se transformó en un soporte emocional fundamental.

Finalizó su mensaje reafirmando la dedicación al proceso de sanación con una frase contundente: “Tiene que seguir recuperando y acá estamos para y con él. Gracias a todos”.

El proceso de recuperación de Thiago Medina recibió un fuerte espaldarazo con el parte médico emitido el domingo 5 de octubre, que confirmó la salida del joven de la terapia intensiva tras permanecer más de tres semanas en estado grave, noticia que fue celebrada tanto por la familia como por el entorno de seguidores que ha acompañado el caso. Luego de estar al borde de la vida y con un pronóstico reservado por días, Medina ya no requiere asistencia respiratoria ni cuidados intensivos, y se encuentra en una sala general en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, experimentando una evolución que el propio equipo médico califica como esperanzadora.

Thiago Medina y Daniela Celis con sus gemelas en sus vacaciones en Brasil en abril de este año (Instagram)

De acuerdo con el parte comunicado por la directora ejecutiva Dora Agüero: “El paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”, confirmó la directiva, quien además detalló que el joven “ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares”. Este punto marcó uno de los momentos más emocionantes para sus allegados, que celebraron la posibilidad del reencuentro fuera del área de cuidados críticos.