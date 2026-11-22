Cuti Carabajal valoró el espacio y el prestigio que la música nacional recuperó entre los jóvenes (Dale Play)

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La tarde del sábado, el Parque de la Ciudad fue escenario de una jornada de tradición, folclore y música. La ciudad de Buenos Aires albergó la primera edición en la capital del República Folklore, el festival que reúne expresiones de distintas regiones del país.

En el escenario principal, Cuti y Roberto Carabajal llevaron parte de Santiago del Estero a la Ciudad de Buenos Aires. Con un repertorio de sus principales éxitos, rindieron homenaje a una trayectoria que los une sobre los escenarios desde 1988, en peñas y festivales.

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Luego de hacer bailar al público, los músicos hablaron con Teleshow sobre esta primera edición.

“Bien, bien, bien, contentos. Mucha, mucha emoción. Yo creo que acá está la familia de la música, del folclore, de nuestras costumbres provincianas. Muy lindo”, dijo Roberto mientras bajaba la adrenalina del show.

Roberto Carabajal destacó la reunión de las costumbres provincianas y la familia de la música en la capital (Dale Play)

Por su parte, Cuti habló de la reivindicación que, según consideró, atraviesa la música nacional entre los jóvenes: “Lógicamente, lo estamos diciendo, se le ha dado la altura, el prestigio que necesita el folclore, y tenerlo aquí en Buenos Aires, porque siempre es en el interior, básicamente, que es lindo el interior y los festivales son hermosos, pero nunca había llegado a Buenos Aires y menos de esta forma, tan bien organizado, tan bien puesto, todos los detalles, empezando por el escenario, el lugar de la gente”.

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Ya más relajado y con el show en perspectiva, Cuti habló de la importancia de llegar hasta ese escenario: “Y uno siempre está esperando ese momento especial, ¿no? Para nosotros, ir a cantar a un festival, a una peña o a una fiesta especial siempre es importante. Así que realmente esta puesta en escena que hoy tenemos y que disfrutamos con muchos colegas, distintas edades, trayectorias, años”.

Cuti y Roberto Carabajal llevaron la música tradicional de Santiago del Estero al escenario principal (Dale Play)

Y siguió: “Así que bueno, estamos contentos. Felicitaciones a la organización, a los que han puesto aquí también su trabajo”.

Acerca del público, dijeron: “Tenemos esa dicha, esa suerte de que el público siempre está conectado con nosotros. Hay mucho cariño por nosotros, por las canciones que cantamos, por lo que hacemos. Nos quieren mucho y el público siempre se entrega, le gusta lo que hacemos, nos piden canciones y tenemos esa suerte de tener canciones que también cantan otros grupos”.

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La trayectoria artística conjunta de los músicos santiagueños inició sobre los escenarios en 1988 (Dale Play)

Lejos de dejar de agradecer, Cuti continuó: “Siempre vamos al escenario ya como sabiendo que a la gente le va, le va a gustar porque son conocidas las canciones nuestras. Yo comparo este desembarco cultural folclórico aquí en la capital con el primer desembarco cultural folclórico de Santiago del Estero hecho por Andrés Chazarreta en el año 1921, cuando llegó Andrés Chazarreta con su embajada cultural, trayendo del interior de Santiago músicos, cantores, bailarines y una embajada cultural total, que en ese año era difícil entrar en Buenos Aires y lo logró. Logró hacerse escuchar, hacerse ver, hacerse notar, porque el folclore era de verdad, era algo que se traía de la provincia de Santiago del Estero. Y bueno, fue un triunfo no solo para Andrés Chazarreta, sino para todo Santiago del Estero. Y hoy estamos viviendo ese desembarco cultural folclórico de distintas regiones del país. A mí me encanta que llegue, que haya llegado a Buenos Aires, porque nunca se vio un festival así, tan bien organizado, tan bien puesto como lo estamos viendo acá”.

La propuesta del República Folklore convocó a seguidores de la música popular y reunió a referentes históricos junto con artistas de nuevas generaciones. Las puertas del Parque de la Ciudad abrieron a las 12 y la actividad se extendió durante más de 12 horas, desde las 13 hasta la 1.

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La programación estuvo encabezada por Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino y Los Nocheros. También formaron parte Cazzu, Nahuel Pennissi, Jorge Rojas, Ahyre, Lázaro Caballero, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Dúo Coplanacu, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba.

El Parque de la Ciudad albergó la primera edición en Buenos Aires del festival República Folklore (Dale Play)

La grilla incluye, además, a Los Alonsitos, Diableros Jujeños, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Gauchos of the Pampa, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Mariana Carrizo, Los Tabaleros, Malena Garnica, Wara Calpanchay, Paquito Ocaño, Juanjo Abregú, Néstor Garnica, Los Bofill, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, La Callejera, Catherine Vergines y Carafea, entre otros.

El festival dispuso de sectores accesibles frente a todos los escenarios, baños adaptados y prioridad en los puestos gastronómicos y las cajas. También ofreció préstamos de elementos de regulación sensorial, puntos de recarga de baterías para sillas de ruedas y otros dispositivos de apoyo.

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Quienes adquirieron estacionamiento de forma anticipada accedieron a espacios prioritarios para personas con movilidad reducida. La reserva se realizó por jornada a través de seekerparking.com o del enlace publicado en el perfil oficial del festival, y se validó al ingresar al predio.