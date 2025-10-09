Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis en el hospital: “Ellos se aman”

Thiago Medina sorprendió a Daniela Celis con una propuesta de casamiento en el hospital tras su grave accidente (Video: Instagram)

La recuperación de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, generó sorpresa entre su entorno y seguidores. Tras un accidente de moto que lo dejó al borde de la muerte y lo mantuvo internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, por casi un mes, el influencer protagonizó un episodio emotivo: le propuso matrimonio a Daniela Celis, madre de sus hijas gemelas, en plena sala de cuidados intermedios. Este gesto, cargado de simbolismo y esperanza, ocurrió mientras el joven avanzaba en su rehabilitación, acompañado por su familia.

El accidente de Thiago ocurrió el viernes 12 de septiembre y tuvo consecuencias graves, lo que requirió su ingreso en terapia intensiva. Durante los primeros días, el pronóstico era reservado y las expectativas de recuperación, limitadas. En los últimos días, el joven mostró una mejoría notable. Según su familiares, ya camina por sí mismo y mantiene plena lucidez, aunque no recuerda el momento del accidente. Este progreso permitió que pasara de terapia intensiva a una sala de cuidados intermedios, donde continúa bajo observación médica.

El ex Gran Hermano le pidió matrimonio a la madre de sus hijas en plena recuperación médica

Fue en ese contexto hospitalario, marcado por la superación personal y el apoyo familiar, donde Thiago decidió dar un paso importante en su vida personal. Durante una visita de Daniela Celis, con sus hijas presentes, el joven le pidió casamiento. “Le pregunté si seguía pensando en casarse con Dani y me dijo que sí. Renació el amor y él quiere casarse con ella”, explicó Romina Uhrig, amiga íntima de ambos, en el programa Se picó, que conduce Gastón Trezeguet en Mix TV.

Además, compartió detalles sobre la situación. Tras la pregunta del periodista Nico Peralta, Romina contó: “¡Ya se lo propuso! Estaba en terapia y le propuso casamiento. Fue así: Thiago se despertó, vio a las nenas y al otro día le dijo si quería casarse con él”. Según reveló la exdiputada, Daniela habría reaccionado con felicidad. “Ella lo ama a él, se aman los dos”, contó.

Uhrig destacó los avances médicos del joven y la fortaleza de la relación: “Thiago ya camina, hoy se largó a caminar solito y entiende todo. Se acuerda de todo menos del accidente”. Además, subrayó el renacer del vínculo afectivo cuando le consultaron si la pareja volvió a unirse: “Y, sí. El se va a ir a la casa de ella cuando le den el alta”, dijo al aire del programa.

Daniela Celis destacó la importancia de la familia y el apoyo mutuo durante la recuperación de Thiago Medina (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

Recientemente, durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), Daniela, entre risas y cautela, respondió una pregunta de la conductora que quería ahondar sobre el estado de la relación: “No sé si son efectos de la medicación o lo dice de verdad. Yo estoy viendo que salga de ahí para ver cómo continúa todo. Él me dijo que quiere volver a casa, estar con las nenas, y yo le dije que si quiere, puede volver. Yo ya estaba preparando la casa, la medicación y todo”. Ante el recuerdo de la polémica con Katia La Tana, quien mantuvo un affaire con Thiago durante su crisis anterior, Celis prefirió no seguir con el tema: “Lo que él se sienta cómodo, lo que quiera. De hecho, le dije: ‘Thiago, si vos querés volver a tu casa, podés volver hoy a la casa de tus hermanos o a la casa de tu papá, donde vos quieras estar. Yo te lo voy a apoyar y te voy a acompañar y voy a llevar a las bebas donde vos quieras, si las querés ver. No quiero que sientas la necesidad y la obligación de venir a casa por las bebas’”, reveló.

Mucho más allá del estado civil, Daniela remarcó cuál es el verdadero lazo entre ambos: la familia. “Es mi familia. No deja de ser mi familia, no deja de ser el papá de mis hijas. Yo quiero que tenga la mejor comodidad y yo sé que también uno dice que siempre uno le va a dar todo. Yo voy a estar tranquila así”, confesó, dando una muestra de madurez y contención ante un momento de máxima vulnerabilidad.