El cantante se presentó en la primar noche de República Folklore y le dedicó una parte de su show al cantante de Soda Stereo

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Los homenajes se adueñaron de la primera noche de República Folklore en Buenos Aires y convirtieron al Parque de la Ciudad en un espacio de memoria colectiva, donde los nombres de Mercedes Sosa, León Gieco, Tamara Castro y Gustavo Cerati resonaron ante miles de personas llegadas desde distintos puntos del país.

El festival, que eligió ese predio para su primera edición porteña, abrió sus puertas a las 13 horas con una catarata de público distribuido en tres escenarios. Fue al caer la tarde cuando los tributos marcaron el pulso de la jornada.

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El primero en subir al escenario principal fue Nahuel Pennisi, el artista porteño que, sentado con su guitarra durante casi una hora, construyó un clima íntimo que se impuso sobre la multitud agolpada frente a la valla. Su set fue, ante todo, un recorrido por homenajes. El primero estuvo dedicado a Gieco e incluyó “Canción para Carito”, escrita junto a Antonio Tarragó Ros. La pieza nació de una historia cotidiana: Tarragó Ros tenía una línea musical sin letra, y Gieco la completó al conocer a Carito, un portero correntino que vivía en el mismo edificio que ambos músicos en Buenos Aires y negaba sus raíces para aparentar ser porteño. Grabada en 1985 en el álbum De Ushuaia a La Quiaca, la canción fue versionada con los años en francés, inglés, italiano y hebreo, y cantada en vivo junto a figuras como Pablo Milanés, Chico Buarque y David Byrne.

Cazzu le rindió homenaje a Tamara Castro con dos zambas y una chacarera (Dale Pay)

Luego llegó el turno de Sosa. Pennisi repasó temas que la artista tucumana popularizó, entre ellos la emblemática “Zamba para no morir”, con letra de Hamlet Lima Quintana y música de Norberto Ambrós y Héctor Rosales. La pieza, compuesta en 1965, surgió del Movimiento del Nuevo Cancionero Argentino, fundado en Mendoza por la propia Sosa, su esposo Oscar Matus, Armando Tejada Gómez y el propio Quintana, entre otros, con el objetivo de renovar el folklore desde una poesía de mayor vuelo social. Ante la sola mención de la Negra, el público respondió con aplausos prolongados, cánticos y pañuelos que se ondeaban en el aire.

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El segundo homenaje de la noche vino de la mano de Cazzu, quien dedicó tres temas a Tamara Castro. La artista eligió dos zambas y una chacarera del repertorio de Castro, entre ellas “Conjuro”, zamba compuesta por Jorge Mlikota que forma parte del álbum Inéditos (2006). Ese disco fue publicado de forma póstuma por Mlikota, quien reunió canciones que Castro interpretaba en sus recitales o en reuniones con familiares y amigos pero que nunca habían sido incluidas en sus trabajos de estudio. El álbum ganó el Premio Gardel 2008 como mejor álbum de artista femenina de folklore, un reconocimiento que llegó cuando su intérprete ya no estaba.

El cierre del ciclo de tributos quedó a cargo de Abel Pintos, quien rindió homenaje a dos figuras de universos distintos: Sosa y Cerati. Para el último, eligió “Zona de promesas”, canción que Gustavo Cerati escribió en 1993 inspirándose en su madre, Lilian Clark, y que en un principio quedó descartada del álbum Dynamo antes de salir ese mismo año como único tema original de un compilado de remixes.

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República Folklore - Nahuel Pennisi (Dale Play)

La historia detrás del tema le daría con los años una carga simbólica que Cerati no pudo anticipar: en 2009, Sosa la grabó a dúo con él para Cantora, su último trabajo discográfico, pocos meses antes de su muerte. Un año después, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular en Caracas y pasó cuatro años en coma hasta fallecer en septiembre de 2014. Su madre, que estuvo a su lado durante todo ese tiempo, eligió esa canción entre todas: “Me quedo con la que leyó Mercedes Sosa porque habla de mí”.