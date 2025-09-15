El mensaje de Daniela Celis tras el terrible accidente de Thiago Medina: “Mantenemos el pedido de oración”

Thiago Medina permanece internado en estado crítico tras sufrir un grave accidente de moto

Thiago Medina se encuentra internado en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego de haber sufrido un grave accidente de moto. El joven permanece en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado, con asistencia respiratoria mecánica y monitoreo continuo del equipo médico.

A medida que avanzan las horas, el entorno más cercano acompaña el proceso desde el hospital. La vocería familiar recae principalmente en Daniela Celis, expareja y madre de las hijas de Medina, quien compartió actualizaciones periódicas a través de sus redes sociales. La primera imagen difundida muestra a una de las hijas de la pareja sosteniendo un rosario, junto al mensaje: “Oremos por papá por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

Daniela Celis, expareja de Medina, lideró el pedido de oración y actualizó sobre su estado de salud

El seguimiento informativo incluyó un segundo mensaje de Celis en Instagram, donde actualizó: “Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”. “Toda la luz que envían está llegando. Las bebés están bien. Estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias”, cerró la influencer el parte médico de la noche del 14 de septiembre.

Esta tarde, según expresaron fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak, a Teleshow: “Sigue en UTI. Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”.

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega informó que Medina fue intervenido quirúrgicamente y sigue en terapia intensiva

Cabe recordar que, horas atrás, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dependiente del ministerio, había compartido un parte médico oficial luego de que el joven fuera intervenido quirúrgicamentea menos de veinticuatro horas del accidente. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, señalaba el informe médico. El comunicado enfatizaba también: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.

La primera en manifestarse tras el accidente había sido la propia Daniela, dejando de lado toda distancia o conflicto previo para apoyar públicamente al padre de sus hijas. Sus palabras, compartidas en redes sociales, mostraban la angustia que vivía mientras aguardaba noticias entre pasillos y salas de espera. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, escribió la exjugadora del reality. El mensaje, sencillo y directo, transmitía el desasosiego y la necesidad de apoyo de la comunidad que siguió la historia del joven en televisión.

La comunidad se une en cadenas de oración por la recuperación de Thiago Medina, exjugador de GH

A medida que las horas avanzaban, Celis volvió a utilizar sus redes para mantener informados a amigos, familiares y seguidores del verdadero cuadro, evitando rumores y desinformación: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”.

En la misma sintonía, Brisa Medina, hermana de Thiago, utilizó sus historias para pedir tiempo y paciencia a quienes intentan comunicarse con ellos. “Muchas gracias a todas esas personas que se tomaron y se toman el tiempo para preguntar por mi hermano, sepan entendernos por favor. Estamos pasando un momento muy difícil, no sabemos cómo procesar todo lo que nos está pasando. Solo pedimos que sigan orando por mi hermano, hoy nos necesita a todos. Está en un estado muy crítico, desde ya muchas gracias a todos, y sepan disculparme si no contesto llamadas o mensajes”. El mensaje es claro: la prioridad es la salud y la recuperación de Thiago, y cada manifestación de respeto y apoyo es valorada.