El Instituto de Investigación de Energía de Corea del Sur (KIER) desarrolló un proceso que devuelve al cátodo de baterías de litio usadas el 99,1% de su capacidad original en el caso del tipo NCM y el 99,7% en el tipo LFP. El instituto lo difundió el 25 de agosto y el trabajo salió en la revista científica Advanced Science.
El cátodo es la parte de la batería que almacena y libera los iones de litio durante la carga y la descarga. Según el comunicado del KIER, el equipo regeneró cátodos NCM (con níquel, cobalto y manganeso) y LFP (con litio, hierro y fosfato), dos tipos muy usados en autos eléctricos.
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Los resultados se miden contra material nuevo: el cátodo NCM regenerado recuperó el 99,1% de la capacidad del original y el LFP, el 99,7%. Son cifras de laboratorio sobre el material del cátodo, no sobre una batería completa ni sobre un auto en circulación.
Los investigadores también probaron el método con material degradado extraído de una batería de auto eléctrico de 50 amperios hora. Con ese material armaron una celda pequeña de prueba, cuya capacidad de descarga subió de 30,6 a 34,6 miliamperios hora, según el KIER.
Un solvente a 130 grados reemplaza los químicos agresivos
El equipo está dirigido por la doctora Jung-Je Woo, del Centro de Energía Limpia de Gwangju, y la investigadora Jinju Song encabezó el estudio. Trabajan sobre el llamado reciclaje directo, que conserva la estructura del cátodo en lugar de disolverlo para extraer los metales.
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El obstáculo de ese método era el colector de corriente, la lámina que ayuda a conducir la electricidad dentro de la batería y que está muy pegada al cátodo. Hasta ahora, según el instituto, separarla exigía soluciones con sustancias peligrosas, y los residuos podían empeorar el rendimiento del material regenerado.
El KIER propone sumergir el cátodo usado en dietilenglicol, un solvente, y calentarlo a 130 °C. El líquido se oxida y forma glicolaldehído, que debilita la unión entre el cátodo y la lámina y permite separarlos por completo.
Esa misma reacción libera electrones que reponen el litio perdido por el cátodo. Por eso, la separación y la regeneración ocurren a la vez, en un solo paso, según el comunicado.
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Menos aguas residuales, pero sin pruebas industriales
El instituto sostiene que, como el material activo no se disuelve, se evita la contaminación por aguas residuales y baja el consumo de energía. Esas aguas pueden contener metales pesados que amenazan suelos y aguas subterráneas, y los cátodos incluyen metales costosos como el cobalto.
“Es un método sencillo y no requiere entornos de procesamiento sellados especiales”, explicó Song en el comunicado, y agregó que tiene un fuerte potencial de aplicación industrial. Es una evaluación de la propia investigadora: el comunicado no menciona pruebas a escala industrial ni plazos para una planta de reciclaje.
La investigación contó con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Recursos y del Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur. El estudio apareció en el número de septiembre de 2026 de Advanced Science.
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