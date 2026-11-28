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Diez días después de la intervención a la que fue sometido el 18 de noviembre, Mariano Chihade transita la recuperación en su casa, ubicada en uno de los corredores más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por Mariana Fabbiani (51), sus hijos, familiares y amigos. El productor de 52 años recibió el alta médica luego de permanecer internado en el Instituto Fleni y, desde entonces, concentra sus jornadas en el descanso, las visitas y la expectativa de volver a su actividad profesional.

La operación se había definido después de que estudios médicos detectaran una imagen nodular en el cerebro. El procedimiento se desarrolló sin complicaciones y no se difundieron precisiones sobre el diagnóstico ni sobre la práctica quirúrgica realizada.

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Desde el inicio de la internación, Fabbiani permaneció junto a su esposo. También estuvieron presentes integrantes de ambas familias, amigos y el círculo de trabajo de Mandarina Contenidos, la productora fundada por Chihade. Durante esos días, el café ubicado frente a la clínica se transformó en el punto de encuentro de quienes aguardaban novedades sobre su evolución.

La noticia de que la cirugía había salido bien llevó alivio a ese grupo cercano, entre los que estuvieron Ángel de Brito y Martín Seefeld. Tras el alta, el productor regresó a su hogar para continuar allí con los cuidados y el reposo indicados.

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La lectura y las visitas marcan sus días de recuperación

En su casa, Chihade está acompañado por Fabbiani y sus hijos, Matilda (16) y Máximo (12). Recibe las visitas de familiares y mantiene el contacto con sus afectos, como su hermano y su hermana. Su entorno describe que está animado, con fuerza y con confianza en que su evolución será favorable.

Entre sus actividades durante el reposo aparece la lectura. El productor, aficionado a la literatura, encuentra allí una de las formas de pasar las horas mientras se recupera. En cambio, quienes lo rodean procuran que no se exponga demasiado a la televisión durante esta etapa.

La prioridad de estos días es su recuperación, aunque la inquietud por retomar la rutina laboral sigue presente. Chihade pidió tener su teléfono cerca y se mostró interesado en mantenerse al tanto de los asuntos profesionales. Su familia y su equipo, sin embargo, buscan que respete los tiempos de descanso.

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La vuelta al trabajo es una meta que aparece en sus conversaciones, pero el acompañamiento de sus seres queridos funciona como un límite frente a su ansiedad por recuperar la actividad. El productor cuenta con un equipo consolidado que sostiene las tareas cotidianas mientras permanece fuera de la dinámica habitual.

Por ejemplo, Chihade siguió de cerca las definiciones vinculadas con el futuro de DDM, aunque la negociación operativa quedó en manos de su equipo. El programa de Fabbiani será uno de los primeros productos de Mandarina en llegar a El Nueve, donde la conductora se convertirá en una de las figuras de la señal desde 2027.

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Fabbiani y Chihade están juntos hace dos décadas

La decisión tenía lógica dentro del nuevo escenario profesional de Chihade, quien fue designado director ejecutivo integral de El Nueve después de la adquisición de Mandarina por parte de Grupo Octubre. Sin embargo, su situación de salud aceleró la resolución sobre el cierre de temporada.

Así las cosas, Mariana Fabbiani no regresará a América TV durante 2026. La conductora eligió quedarse junto a Chihade y sus hijos en este período de recuperación, por lo que Martín Candalaft continuará al frente de DDM hasta el final del año. De no haberse dado esta circunstancia en las últimas semanas de la temporada, el regreso de Fabbiani a la pantalla hubiera sido una posibilidad.

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La vuelta al trabajo, una expectativa que su entorno busca postergar

La recuperación no apagó el interés de Chihade por su actividad. Como se precisó, el productor pidió tener su teléfono cerca y sigue de cerca los asuntos de trabajo, aunque su equipo se ocupa de sostener la dinámica de la productora durante su reposo.

Su entorno procura que no anticipe los tiempos. Familiares, amigos y colaboradores cercanos insisten en que priorice el descanso antes de volver a asumir el ritmo habitual. Por ahora, las lecturas, las visitas y el acompañamiento de Mariana Fabbiani y sus hijos ordenan sus días.

A diez días de la operación, Mariano Chihade permanece animado y enfocado en recuperarse. La expectativa de regresar al trabajo está presente, pero su círculo íntimo busca que ese paso llegue cuando su evolución se lo permita.

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