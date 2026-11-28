Aprobación del Presupuesto 2027 en Diputados. Después, llegó el turno en particular del financiamiento universitario

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En la aceleración final de las sesiones ordinarias, el Congreso anotó el éxito más esperado por Olivos, marcó también un resultado para el festejo opositor y, aunque parezca contradictorio, expuso un trazo de hipocresía compartida en la única votación de consenso político absoluto. Los libertarios lograron avanzar en el Senado con la suspensión de las PASO. Una variada confluencia se impuso en Diputados para garantizar el financiamiento de las universidades públicas. Y una votación de todos los bloques convirtió en ley, después de dos años, un proyecto que atiende el drama de la ludopatía. Tuvo que pasar León XIV por el país para que la Cámara alta diera ese paso, resistido por el oficialismo y fuera del interés de buena parte de la oposición, con la excepción de un puñado de legisladores y exlegisladores progresistas.

No hay mucho registro de una votación que reúna la voluntad de los 72 integrantes del Senado. Es muy llamativo además teniendo en cuenta el antecedente legislativo: la intensa pulseada en Diputados que, en noviembre de 2024, dio el primer paso con el texto sobre ludopatía y regulación de las apuestas online. Aquel debate fue duro, pero el tema fue perdiendo lugar en la agenda pública. De todos modos, organizaciones civiles, especialistas en la materia, representantes de diferentes credos insistieron con la necesidad de sancionar la norma frente al creciente y negativo efecto social del negocio de las apuestas, especialmente entre chicos y adolescentes.

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El interrogante con respuesta obvia es el siguiente: ¿qué pasó desde entonces para que se produzca semejante giro político? Pasó el Papa por la Argentina y, además de dejar su mensaje, potenció la voz de la conducción local de la Iglesia Católica. Los obispos jugaron fuerte en los pocos días que restaban para que el proyecto quedara en la nada, es decir, perdiera estado parlamentario al finalizar la etapa de sesiones ordinarias, el último día de noviembre. En definitiva, marcaron la agenda para la última sesión del Senado. Y salió la ley.

Existe otra pregunta, inquietante: ¿quedó resuelto el tema? Y otra más, complementaria: ¿no habrá marcha atrás parcial o limitaciones ya fuera del foco del Congreso? No parece fácil teniendo en cuenta el contexto referido, que supera por mucho el ámbito de la política. De todos modos, la expectativa se corre a los alcances reales que vaya a tener el decreto reglamentario del Ejecutivo. También, a la letra del proyecto en paralelo que empujó LLA para negociar con el peronismo. En otras palabras, habrá que ver cómo juega el Presidente. Eso está en la mira no solo de la oposición.

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Está claro que esta ley produce rechazo en las filas libertarias. El oficialismo votó y operó en contra cuando fue el turno de Diputados, hace dos años. Después, evitó el tratamiento en el Senado. Y en rigor, Patricia Bullrich debió trabajar bastante para evitar fisuras en su bloque y, a la vez, contener las movidas atribuidas sin vueltas a Karina Milei para morigerar el texto y devolverlo con cambios a la Cámara baja. En paralelo, fueron muy intensas las gestiones de lobistas de empresas del juego. Y hasta último momento, hubo dudas sobre las chances del milagro del voto unánime.

La cuestión de la reglamentación y aplicación de las leyes motorizadas por otros espacios políticos se ha vuelto un tema significativo en la gestión mileísta. Y es motivo de atención judicial, como ocurre con la ley de financiamiento universitario y también quedó a la vista con la ley de emergencia en discapacidad. La cuestión de fondo es si algunas de las decisiones presidenciales en este terreno actúan como un recorte selectivo de los textos sancionados o, más grave, como una especie de veto por incumplimiento de la norma legal.

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Eso explica los recelos de estas horas en torno de la flamante ley sobre ludopatía y apuestas en línea. Esas sombras se proyectan también sobre los puntos del Presupuesto 2027 que incomodan al Gobierno.

El texto que pasó de Diputados al Senado incluyó la fijación de fondos para el financiamiento universitario a contramano de la intención del Gobierno y en sintonía con el reclamo de las autoridades de las universidades públicas. Fracasaron los intentos finales de la jefatura de Gabinete, por línea directa de Diego Santilli y por boca de enviados, para establecer un número por encima de los 7,3 billones de pesos del proyecto original, pero lejos de la cifra de 11 billones que terminó imponiéndose en el recinto. También hubo avances no esperados por LLA en partidas para el CONICET, el INTA, el INTI y Senasa.

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El oficialismo analiza cómo podría torcer esos artículos. No parece sencillo porque la votación en Diputados (138 a favor, 109 en contra y 4 abstenciones) expuso una confluencia que fue desde el peronismo/K hasta provinciales, pasando por fisuras en espacios de aliados como la UCR oficial y el PRO. La idea de modificar ese cuadro enfrenta naturalmente un desafío complicado en la Cámara alta -fue señalado desde las cercanías de Patricia Bullrich- y, aun si prosperara, debería pasar otra vez la prueba de los diputados.

El problema no se agota allí. El riesgo es que el avance en general con el Presupuesto 2027 podría convertirse otra vez en un terreno más que inconveniente para el oficialismo, al punto de dejar en segundo plano el objetivo de mostrar un éxito legislativo. Ya le ocurrió a los libertarios con la ley de Tierras, que de hecho rebautizó a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El recurso del veto parcial asoma como muy costoso, no atrae como primera opción. Pero está latente, al menos en las prevenciones de la oposición.

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El tema será abordado por la “mesa política” del oficialismo, el martes que viene, pero sin dudas se sumará de manera urgente al trabajo de Santilli y de los operadores directos de Karina Milei en el terreno legislativo. El Presupuesto, la reforma electoral y el proyecto Malvinas se destacan como prioritarios en la estrategia del Gobierno para las sesiones extraordinarias.

El tema de las universidades anota -por segunda vez- un disgusto para el Gobierno y, más, expone límites a su cerrazón. Pero lo llamativo, en esta nueva entrega, es que surgió en el marco de las negociaciones más amplias con los gobernadores sobre la reforma electoral. Las concesiones en el marco del Presupuesto -hasta última hora, con provincias como Córdoba, Santa Fe, Salta, además de las que fueron cerrando acuerdos en este largo camino- allanaron el trámite para asegurar la suspensión de las PASO. Y eso expuso que los acuerdos son puntuales y no tienen que ver con compromisos de proyecto.

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Patricia Bullrich, durante la última sesión del Senado. Foto: Reuters

Ese es un dato potente por sí mismo: no existe ni de lejos un mecanismo de alianzas o algo parecido a un sistema de gobernabilidad. Son tratos puntuales, ley por ley. Eso es costoso e inestable. Y tiene lectura en el frente económico, que incluye pero no se agota en los mercados.

Precisamente, la celebración de Olivos por la aprobación de la reforma electoral en el Senado -con comodidad, por encima de lo que se dejaba trascender- también fue interpretada como señal para la economía. Y con ese sentido lo difunde el oficialismo, a través de voceros formales e informales, y en las redes.

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Este tema unifica posiciones en el mundo libertario, aun con las tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo. Más allá del discurso público, está claro que la suspensión de las PASO apunta a complicar la interna en el peronismo/K, porque lo deja sin un mecanismo para resolver candidaturas y liderazgos. La disputa allí es densa: CFK, Axel Kicillof, Sergio Massa, sin contar otros espacios como el que empuja el PJ porteño y las posiciones de los gobernadores.

Casi en la misma línea utilitaria, desde el círculo de Olivos hacen circular que si Diputados consagra la reforma electoral, quedará golpeado el proyecto de Patricia Bullrich. Dicho de otra forma: no dejaría espacio para una interna en las urnas y solo quedaría el camino de alinearse con el Presidente o romper. Un riesgo, si se considera la trayectoria y la personalidad de la senadora y ex ministra.

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Pero existe un tercer elemento en el análisis sobre la necesidad de voltear las elecciones primarias. Y toma como referencia lo ocurrido con Mauricio Macri en 2019: el resultado de las PASO colocó en posición ganadora a Alberto Fernández/Cristina Kirchner, alteró a los mercados y agravó la situación económica. El mileismo prefiere evitar esa preprimera vuelta electoral.

El problema es que ese no es un buen espejo. Estaría mostrando temor sobre las chances electorales de Olivos y no ayuda a borrar las inquietudes atribuidas a los mercados. Es un círculo riesgoso. Y en materia de lo que suele llamarse “ingeniería electoral”, no todo funciona como se da por seguro en el escritorio.