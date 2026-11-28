Las familias de las zonas urbanas necesitan al menos $274.47 al mes únicamente para cubrir la ingesta calórica indispensable.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Según los últimos datos oficiales publicados en noviembre de 2026, el precio de la canasta básica alimentaria llegó a $274.47 en octubre, tras subir $5.32 en apenas treinta días. Este monto es el más elevado que registra la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) desde que comenzó a medir estos precios en 2001.

Para entender el golpe real al bolsillo, basta con comparar los gastos de hoy con los de hace doce meses. En octubre de 2025, comprar estos mismos alimentos costaba $250.75. Esto significa que, en solo un año, las familias que viven en zonas urbanas deben pagar $23.72 más cada mes para llevar exactamente la misma comida a su mesa.

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Si se observa todo el recorrido de 2026, la situación tampoco da tregua. Entre enero y octubre, la cuenta mensual subió $23.65, lo que representa un aumento cercano al 9.5%. La gravedad de estas cifras radica en que la canasta básica no incluye lujos ni comidas fuera de casa; calcula únicamente los alimentos mínimos que necesita un hogar promedio de casi cuatro personas (3.73 integrantes) para nutrirse y tener energía suficiente en el día. Cuando lo más elemental se encarece a este ritmo, los salarios pierden fuerza de inmediato.

Al revisar qué productos empujaron este récord, las verduras aparecen en el primer lugar. La porción diaria de hortalizas para una persona subió casi a la mitad de su valor en un año, pasando de unos 21 centavos a más de 31 centavos. Solo entre septiembre y octubre, este grupo subió un 14.4%, encareciendo ingredientes que no faltan en la cocina salvadoreña, como tomates, cebollas y chiles.

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Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos sitúan en 274,47 dólares el costo de la canasta básica alimentaria en El Salvador durante octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros productos de consumo diario también registraron aumentos importantes respecto al año pasado:

Pan francés: Subió un 10.5%, afectando directamente el desayuno y la cena de los hogares.

Huevos y leche líquida: Aumentaron alrededor de un 9%, encareciendo dos de las fuentes de proteína más accesibles.

Carnes: Tuvieron un incremento promedio del 7.7%.

Gasto para cocinar: Aunque el precio del arroz se mantuvo estable, la ONEC incluye un 10% extra en la canasta para cubrir el gas propano y la leña necesarios para preparar los alimentos, un rubro que también subió de precio.

El clima y el petróleo detrás de los precios altos

Este encarecimiento no ocurrió por casualidad, sino por dos problemas que golpearon al mismo tiempo la producción y el traslado de la comida. El primero fue el clima: el fenómeno de El Niño redujo las lluvias en momentos clave para los cultivos, dañando cosechas locales y dejando menos verduras disponibles en los mercados de Centroamérica. Al haber menos producto fresco, los precios subieron rápido.

El segundo factor vino desde fuera del país. El precio internacional del petróleo subió a raíz de los conflictos en Medio Oriente, lo que encareció los combustibles en El Salvador. Como los camiones gastan más dinero en diésel o gasolina para traer las cosechas desde el campo hasta los mercados urbanos, y los agricultores pagan más por los fertilizantes derivados del petróleo, toda esa cadena de costos terminó cobrándose en el precio final que paga el comprador.

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La merma en el volumen de cosechas por la irregularidad de las lluvias presionó al alza el valor de los alimentos frescos en los mercados urbanos de El Salvador.

Que la comida absorba casi $24 extra al mes obliga a las familias urbanas a recortar otros gastos igual de urgentes. Cuando una mayor parte del sueldo se va únicamente en llenar la alacena, queda menos dinero disponible para pagar el alquiler de la vivienda, los recibos de luz y agua, el transporte diario, las medicinas o los útiles escolares de los hijos. En la práctica, un récord en la canasta básica significa que miles de hogares deben reducir porciones, sustituir alimentos nutritivos por opciones más baratas o endeudarse para llegar a fin de mes.