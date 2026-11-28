El gobierno de Estados Unidos prohibió al proveedor de internet RETN operar en sus redes a partir del 1 de enero de 2027.

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El gobierno de Estados Unidos prohibió a RETN, un proveedor de ancho de banda de internet con vínculos rusos, operar en redes estadounidenses a partir del 1 de enero de 2027. La medida obliga a la empresa a retirar sus equipos, cancelar sus servicios a clientes en ese país y entregar pruebas de cumplimiento a las autoridades.

La Oficina de Información y Tecnología de las Comunicaciones y Servicios publicó la decisión el 27 de noviembre (OICTS), dentro de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, el organismo que controla las exportaciones y la seguridad tecnológica de Estados Unidos. El documento, firmado por el subsecretario Jeffrey I. Kessler, se publicará en el Federal Register —el boletín oficial del gobierno federal— el 1 de diciembre.

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Por qué Estados Unidos vetó a RETN

La BIS determinó que las operaciones de RETN con tecnologías de la información y las comunicaciones plantean “riesgos indebidos e inaceptables”, según consta en el documento obtenido por Reuters.

Para fundamentar la prohibición, el organismo aplicó la Orden Ejecutiva 13873 de 2019, titulada Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain (“Protección de la Cadena de Suministro de Tecnología de la Información, las Comunicaciones y los Servicios”), dirigida a empresas extranjeras de tecnología consideradas hostiles para la seguridad nacional.

Un documento del Departamento de Comercio de Estados Unidos notifica la determinación final sobre las restricciones de conectividad a RETN US LLC. (Departamento de Comercio de Estados Unidos)

La prohibición alcanza a RETN US LLC, sus filiales, empresas matrices y cualquier sucesor o cesionario, dentro de Estados Unidos o en operaciones con personas estadounidenses. La notificación no explica las pruebas que llevaron a esa conclusión, no detalla quién es el dueño de la compañía ni cuántos clientes tiene en el país.

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Al tratarse de una determinación final, tampoco abre un plazo para comentarios ni aclara si la empresa puede impugnarla.

Qué servicios de RETN quedan prohibidos en territorio estadounidense

La orden veda cuatro categorías de servicios. La primera es la conectividad a internet: el tránsito de tráfico entre redes, los acuerdos de intercambio directo (peering), el acceso remoto a puntos de intercambio y el enrutamiento BGP —el sistema por el cual las redes se comunican entre sí qué direcciones de internet pueden alcanzar y por qué camino.

También quedan vedados los servicios de red privada, como las conexiones punto a punto; la interconexión de centros de datos y servicios en la nube, incluido el alquiler de espacio para servidores (colocation); y la mitigación de ataques de denegación de servicio, que filtran el tráfico falso con el que se intenta tumbar un sitio web.

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La notificación sí excluye la infraestructura de cables submarinos que RETN posea u opere —si la tuviera—, en la medida en que esté regulada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Los plazos que RETN debe cumplir antes del 1 de enero de 2027

El calendario es estricto. Antes de las 00:00 (hora del Este) del 2 de diciembre, RETN debe notificar la prohibición a sus clientes estadounidenses y enviar una copia de ese aviso a la BIS en el plazo de un día.

La disposición excluye la infraestructura de cables submarinos que opere bajo la regulación de la Comisión Federal de Comunicaciones. (REUTERS/ Andrew Leyden)

A partir del 1 de enero de 2027, la empresa debe tener desinstalados sus equipos en redes de Estados Unidos, haber terminado sus servicios y abstenerse de firmar nuevos acuerdos con personas o entidades en ese país. Ese mismo día, antes de las 10:00, debe entregar a la BIS documentación que acredite el cumplimiento. Las infracciones pueden derivar en sanciones civiles o penales.

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Qué es RETN, la empresa rusa de telecomunicaciones en el ojo del veto

Reuters informó que sus intentos de contactar a RETN para obtener una respuesta no tuvieron éxito. Según la agencia, la compañía se presenta en su sitio web como una “red euroasiática” cuyos cables unen Europa y Asia a través de Rusia. Un comunicado de 2013 la describía como un proveedor mayorista ruso de telecomunicaciones y de redes troncales.

La medida se enmarca en una política más amplia del gobierno estadounidense para excluir de su infraestructura digital a empresas vinculadas a países considerados adversarios. En ese mismo contexto, Estados Unidos ha sancionado en los últimos meses a decenas de entidades por facilitar redes financieras y tecnológicas al margen de su supervisión.

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