Pinterest permite a los padres regular el volumen de publicaciones creadas con inteligencia artificial en las cuentas de sus hijos adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Pinterest permitirá que los padres ajusten la cantidad de contenido generado con inteligencia artificial que aparece en las recomendaciones de sus hijos adolescentes. La empresa lo anunció el 23 de noviembre junto con otros controles parentales, reunidos ahora en una página única dentro de la aplicación.

La opción figura entre tres ajustes nuevos. Los otros dos permiten regular el volumen de las notificaciones (las del teléfono, el navegador, el correo y la propia aplicación) y decidir si los videos se reproducen solos al aparecer en pantalla.

PUBLICIDAD

Según el comunicado de Pinterest, todos los ajustes de la página quedan protegidos por un código parental. Cuando ese código está activado, el adolescente necesita permiso de sus padres para volver a una configuración menos restrictiva.

El comunicado habla de ajustar la cantidad de contenido de IA, no de eliminarlo. La empresa no detalla en ese texto cómo funciona el control ni si ofrece niveles, y tampoco indica en qué países está disponible.

Una página para reunir los controles

La nueva página de controles parentales concentra en un solo lugar opciones que ya existían: perfiles privados por defecto, límites a la personalización de anuncios y controles sobre funciones sociales como los comentarios y las menciones.

PUBLICIDAD

Las nuevas opciones del sistema admiten la gestión de las alertas del teléfono y la desactivación de los videos automáticos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

También incluye accesos directos a los ajustes de tiempo de uso y de ubicación del teléfono, tanto en iOS como en Android. Así, los padres pueden configurar desde allí protecciones que van más allá de la aplicación.

Pinterest informó que ya ofrece a los menores de 16 años cuentas privadas, avisos escolares sin distracciones y notificaciones apagadas durante la noche. El director ejecutivo, Bill Ready, afirmó que la plataforma se construyó con protecciones incorporadas desde el inicio y que los controles son “fáciles de encontrar y simples de usar”.

La compañía sostiene que la seguridad de los adolescentes no depende de sumar la lista más larga de controles, sino de que las protecciones relevantes sean accesibles, claras y personalizables para cada familia.

PUBLICIDAD

El contenido de IA, un problema que la plataforma ya enfrenta

Pinterest había introducido en 2025 ajustes para reducir el contenido modificado con IA en los resultados de los usuarios. TechCrunch, que informó sobre la novedad el 24 de noviembre, señaló que ese tipo de imágenes sigue apareciendo incluso con esos ajustes activados.

Los análisis técnicos concluyeron que la plataforma disminuye la frecuencia de imágenes artificiales en categorías concretas sin eliminarlas por completo (REUTERS/Brendan McDermid)

El mismo medio destacó que es una de las primeras grandes plataformas sociales que permiten a los padres regular cuánto contenido de IA ven sus hijos, y que en general las redes ofrecen pocos controles sobre ese material.

TechRepublic, por su parte, planteó que los padres deberían tratar el control como una herramienta de reducción y no como un bloqueo total, y sugirió probarlo navegando por temas que el adolescente suele consultar. El sitio Outfeed AI, que revisó la página de ayuda de la plataforma, indica que ningún control actual elimina por completo las imágenes de IA: todos prometen ver “menos” contenido, y solo en ciertas categorías de imágenes.

PUBLICIDAD

El comunicado no precisa desde cuándo estará disponible el control de contenido de inteligencia artificial ni si todas las cuentas de adolescentes lo recibirán a la vez en cada país.