Elon Musk anunció que entregará dos acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos mediante un programa de inversión infantil. (REUTERS)

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Elon Musk anunció que cada niño de Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, la compañía aeroespacial que dirige y que también desarrolla proyectos de inteligencia artificial. La promesa duplica el beneficio que había adelantado en octubre y contempla que una de las participaciones sea entregada por la empresa y la otra provenga de su patrimonio personal.

El empresario comunicó la decisión mediante una publicación en X, la red social de su propiedad. Según explicó, SpaceX transferirá sus acciones en diciembre, mientras que las que aportará directamente se entregarán en junio de 2027, cuando termine el período de bloqueo que impide vender o transferir determinados títulos.

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“Cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, una de la empresa y otra mía personal”, escribió Musk. También recomendó a las familias conservarlas como una inversión a largo plazo.

Elon Musk busca que millones de menores tengan una participación en la compañía aeroespacial que dirige. (X)

La iniciativa está vinculada a las llamadas Trump Accounts, cuentas de inversión destinadas a menores y promovidas por el Gobierno estadounidense. Para acceder a las acciones, los padres o tutores deberán solicitar y activar una cuenta a nombre de sus hijos.

Cómo recibirán los niños las dos acciones de SpaceX

SpaceX confirmó que entregará una acción nueva de clase A a cada cuenta infantil que se encuentre activa y cumpla con las condiciones del programa. Musk igualará esa contribución con una acción de su propiedad.

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Esto significa que el beneficio no se entregará automáticamente a todos los menores del país. Para participar, los padres o tutores deberán completar el trámite correspondiente y activar la cuenta de inversión de sus hijos.

Las Trump Accounts fueron creadas para que los niños puedan acumular ahorros desde edades tempranas. El Gobierno estadounidense contempla una aportación única de 1.000 dólares para los ciudadanos que cumplan los requisitos y hayan nacido entre 2025 y 2028.

SpaceX transferirá una de las acciones en diciembre, mientras que Musk aportará la segunda en junio de 2027. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El dinero de estas cuentas suele destinarse a fondos de bajo costo que replican el comportamiento del mercado bursátil estadounidense. Además, las retiradas están restringidas, por lo general, hasta el año en que el beneficiario cumple 18 años.

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La Casa Blanca informó que hasta octubre se habían creado cerca de 70 millones de cuentas. Sin embargo, no precisó cuántas estaban activas, un dato importante para calcular el alcance real de la propuesta de Musk.

Cuánto dinero representan las acciones prometidas por Musk

El valor de las dos acciones dependerá de la cotización de SpaceX en el mercado. Con un precio de cierre de 127,44 dólares por título el miércoles, cada niño recibiría participaciones valoradas en 254,88 dólares.

Si los 70 millones de cuentas anunciados por la Casa Blanca estuvieran activas y todas recibieran las dos acciones, el valor conjunto de la promesa alcanzaría aproximadamente los 17.800 millones de dólares.

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No obstante, esa cifra es una estimación basada en el número total de cuentas creadas y en la cotización registrada ese día. No representa el monto definitivo que recibirán las familias, ya que se desconoce cuántas cuentas cumplen las condiciones para acceder al beneficio y el precio de las acciones puede cambiar.

Las acciones prometidas por Musk tendrían un valor de 254,88 dólares por niño, según la cotización registrada el miércoles. REUTERS/Adrees Latif/File Photo

Musk había adelantado en octubre que cada niño estadounidense recibiría una acción de SpaceX y describió aquella participación como “la primera de muchas”. El nuevo anuncio amplía el compromiso inicial al incorporar una segunda acción financiada directamente por él.

Musk apuesta por el futuro de SpaceX

El empresario también defendió la posibilidad de que las acciones aumenten considerablemente su valor con el paso del tiempo. En su mensaje, sostuvo que SpaceX podría alcanzar una valoración extraordinaria si consigue desarrollar proyectos para establecer vida humana fuera de la Tierra y aprovechar una parte de la energía solar.

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Musk reconoció que se trata de objetivos extremadamente difíciles, aunque afirmó que existe un camino para alcanzarlos. Por esa razón, recomendó a los beneficiarios conservar los títulos en lugar de venderlos.

Los padres o tutores deberán activar una Trump Account para que sus hijos puedan recibir las participaciones de SpaceX.

La promesa llega después de que SpaceX recaudara unos 85.700 millones de dólares en su salida a bolsa en junio de 2026, según los datos incluidos en el anuncio. La operación convirtió a la compañía en uno de los actores más relevantes del mercado tecnológico y aeroespacial.

Aun así, el beneficio para cada familia dependerá de que la cuenta infantil esté activa, de que se cumplan las condiciones del programa y de que las transferencias anunciadas se concreten en las fechas previstas. Por ahora, Musk ha fijado diciembre para la aportación de SpaceX y junio de 2027 para la entrega de sus acciones personales.

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