Wanda Nara desfiló durante el último show de María Becerra y se fundieron en un abrazo en el escenario ante la ovación del público

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María Becerra cerró este viernes el ciclo de ocho funciones que realizó en el Movistar Arena con el Quimera Tour, la gira que repasa su último álbum a través de cuatro alter egos y un formato de escenario a 360 grados. Cada una de las noches incluyó un bloque de pasarela durante el tema “Sexo es la moda”, en el que la cantante sumó a una figura distinta del espectáculo y la moda para desfilar junto a ella: por ese segmento ya pasaron Marta Fort, Eva De Dominici, Valentina Cervantes, Carmen Barbieri y Zaira Nara, entre otras. Pero ninguna recibió la ovación de Wanda Nara, quien participó este viernes del cierre de esta etapa de conciertos.

Para la ocasión, Wanda eligió un vestido negro con transparencias y brillos que resaltó su silueta. El diseño se destacó particularmente por la espalda completamente descubierta, la abertura delantera y los bordados de líneas curvas con dibujos geométricos.

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Wanda Nara desfiló en el show de María Becerra y cruzó unas palabras con la cantante en el camarín

Con su carisma indiscutible, Wanda Nara se convirtió en el centro de atención del segmento y generó una ovación inmediata del público que se volvió atronadora en el encuentro sobre el escenario con María. “Gracias por venir hermosa. Sos una reina”, escribió la cantante en sus redes luego del concierto.

Por su parte, Wanda dejó ver algunas intimidades de su visita al microestadio de Villa Crespo. Primero mostró los últimos preparativos antes de salir a escena, con su equipo de estilismo comandado por Kennys Palacios. También reflejó cómo fue su encuentro con Becerra, donde quedó clara la buena onda entre ambas. Abrazos, besos y planes juntos a futuro, desde entrenar a pasear perros.

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Wanda Nara se prepara para salir a escena, mientras un equipo de asistentes ajusta su peinado y su vestido negro con escote y aplicaciones brillantes

Con esta presencia de lujo, que se sumó a la de sus compañeras de la serie En el barro, María Becerra finalizó esta primera tanda de conciertos en el Arena que retomarán en febrero. Habrá que ver qué figuras convocará para seguir escribiendo su historia en la escena del pop.

Zaira Nara desfiló en el mismo segmento en una función anterior

El bloque de “Sexo es la moda” había tenido la noche anterior otro episodio vinculado a la familia Nara. En esa oportunidad, Zaira Nara recorrió la pasarela con un catsuit negro engomado, de mangas largas y escote profundo con cierre, firmado por Marcelo Zanek y seleccionado por la estilista Anita Korman. Completó el look con botas del mismo material de taco aguja y una gargantilla con apliques plateados, mientras que el maquillaje, a cargo de Meli Sklar, combinó sombras claras con glitter y delineado fino, y el peinado, de Eddie Rodríguez, sumó extensiones a la melena lacia con raya al medio.

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Zaira Nara desfiló en el show de María Becerra y deslumbró a sus fans

Nara agregó a su vestuario un par de alas negras estructuradas con plumas, que fotografió luego en un posteo de Instagram acompañado por la frase “No es un ángel”. La publicación superó las 75.000 reacciones y recibió un comentario de la propia María Becerra: “Gracias por venir preciosa! Te luciste”, además de las respuestas de Wanda Nara, que reaccionó con un “wow” y emojis de fuego, y de Pampita, que sumó un “Naaa” junto al mismo emoji.

En esa misma función, la cantante incorporó al segmento a personas con discapacidad, un gesto que Zaira Nara destacó en su posteo como parte del mensaje de la propuesta. En otra de las fechas del ciclo, la invitada en ese bloque había sido Valentina Cervantes, con un vestido negro de corsé y cola de tela translúcida.

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