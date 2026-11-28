La “papelera” de WhatsApp permite administrar los archivos que continúan almacenados en el celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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La papelera de WhatsApp es una opción de administración de almacenamiento que permite revisar y eliminar archivos de los chats que siguen guardados en el teléfono. Al borrarlos, se libera memoria y se reducen las alertas de almacenamiento lleno.

Para encontrarla, el usuario debe seguir tres pasos dentro de WhatsApp: ingresar a Ajustes, ir a Almacenamiento y datos y entrar en Administración de almacenamiento. Allí puede seleccionar los archivos que ya no desea conservar y eliminarlos de forma definitiva.

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Esta limpieza ayuda a evitar la acumulación de fotos, videos y documentos innecesarios, que pueden afectar el funcionamiento del celular y de la aplicación.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

Dentro de Administración de almacenamiento, WhatsApp muestra los elementos guardados en los chats para que el usuario identifique cuáles ocupan más espacio.

Debajo de la sección destinada a revisar y eliminar contenido, aparece la opción de seleccionar archivos y borrarlos definitivamente.

Esta función gestiona fotos, videos, documentos, GIF y otros archivos que permanecen en la memoria del dispositivo. En algunos casos, también ofrece la posibilidad de revisar contenido borrado por error antes de su eliminación definitiva.

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Desde ese apartado, el usuario puede elegir qué archivos eliminar de forma permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar esta limpieza de forma periódica puede mantener el teléfono más liviano y prevenir problemas vinculados con el almacenamiento lleno.

Otras formas de ahorrar espacio en WhatsApp

Una de las principales recomendaciones es revisar los chats grupales, que suelen concentrar una mayor cantidad de contenido multimedia. Eliminar fotos, videos, GIF, stickers y documentos innecesarios puede liberar espacio en el dispositivo.

Es posible modificar la descarga automática desde los ajustes de WhatsApp. Desactivar la descarga de archivos como videos o documentos evita que se acumulen sin que el usuario lo advierta.

Otra medida consiste en controlar las copias de seguridad automáticas, que pueden incluir archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en servicios de almacenamiento en la nube.

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La limpieza de chats evita que fotos, videos y documentos ocupen memoria sin ser útiles. REUTERS/Dado Ruvic

Si el problema es más general, se pueden eliminar aplicaciones que no se usan, borrar contenido duplicado de la galería, trasladar fotos y videos a Google Fotos o iCloud y vaciar la caché de las aplicaciones.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp incorporó nuevas herramientas para facilitar el seguimiento de las conversaciones grupales, compartir información con miembros recientes y organizar las notificaciones que requieren una respuesta.

Entre las novedades, la aplicación permitirá fijar mensajes sin límite de tiempo, enviar historial de conversaciones a personas que ya se incorporaron a un grupo, publicar estados exclusivos para grupos y filtrar menciones o respuestas directas en chats con mensajes sin leer.

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Los integrantes de un grupo pueden recibir mensajes anteriores incluso después de haberse incorporado. (WhatsApp)

La primera función permite mantener un mensaje fijado de manera permanente dentro de un grupo. Hasta ahora, esta herramienta exigía elegir un período determinado para que el contenido permaneciera visible en la parte superior de la conversación.

La opción es útil para conservar a la vista reglas de convivencia, enlaces de reuniones, direcciones, fechas de eventos o información que los integrantes necesitan consultar con frecuencia.

WhatsApp amplió la posibilidad de compartir el historial reciente de un grupo. Antes, esa alternativa estaba disponible al momento de agregar a una persona. Ahora, los usuarios podrán enviar mensajes recientes a un miembro que ya se haya sumado al chat al tocar su nombre dentro de la conversación.

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WhatsApp sumó herramientas para organizar mejor los chats grupales. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Otra novedad son los estados de grupo. Esta función habilita la publicaciones actualizaciones que solo podrán ver los integrantes de una conversación específica, sin necesidad de compartirlas con todos los contactos.

Los miembros del grupo podrán ver, reaccionar y añadir sus propios estados. Como ocurre con los estados tradicionales de WhatsApp, estas publicaciones desaparecerán después de 24 horas.

La cuarta herramienta es un filtro para identificar chats grupales con mensajes no leídos en los que el usuario fue mencionado o recibió una respuesta directa.