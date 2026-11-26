La aplicación ofrece opciones para personalizar su diseño con referencias visuales de Grand Theft Auto VI. (GTA / WhatsApp)

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WhatsApp permite modificar la apariencia y experiencia en la aplicación móvil según el estilo visual de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Por ejemplo, los usuarios pueden cambiar el fondos de pantalla, interactuar con Meta AI para consultar información del juego, entre otras acciones.

Cabe señalar que el modo GTA 6 en WhatsApp se activa de manera manual y es decisión de cada usuario optar por hacerlo.

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Cómo cambiar el fondo de pantalla en WhatsApp

Para cambiar el fondo de pantalla en WhatsApp en el modo GTA 6, el primer paso es descargar una imagen referente al videojuego. Puede ser de Pinterest o directamente de Rockstar Games.

Es posible reemplazar el fondo de los chats por una imagen vinculada con GTA 6. (WhatsApp)

Una vez se haya verificado que la imagen fue guardada en la galería del celular, el siguiente paso es abrir la aplicación de WhatsApp y considerar este proceso:

Ir a Ajustes. Seleccionar Apariencias y luego Estilo predeterminado del chat. Escoger Fondo y luego la opción de Fotos. Buscar en la galería la foto descargada de GTA. Ajustar tamaño y guardar los cambios.

Asimismo, los usuarios pueden cambiar el color de las burbujas de texto que se incorporan en los chats para que combinen mejor con la imagen seleccionada.

El asistente puede utilizarse desde la versión móvil y la plataforma web del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo interactuar con Meta AI en el modo GTA 6 en WhatsApp

Para interactuar con Meta AI en el modo GTA 6 en WhatsApp es necesario elegir la opción de este asistente de inteligencia artificial disponible en los chats, tanto en en la app como en la versión web.

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Luego iniciar una conversación con Meta AI y realizar consultas referentes al juego. Por ejemplo:

¿En qué ciudades transcurre GTA 6?

¿Quiénes son los protagonistas de GTA 6?

¿Qué se sabe de la historia de GTA 6?

¿GTA 6 está disponible para PS5?

¿GTA 6 llega a Xbox Series X y Series S?

¿GTA 6 tiene una versión para PC?

Meta AI puede recibir consultas sobre autos, aviones, helicópteros y propuestas fuera de las misiones. (WhatsApp)

¿Qué vehículos aparecen en GTA 6?

¿Hay aviones y helicópteros en GTA 6?

¿Qué actividades se pueden realizar fuera de las misiones principales?

¿GTA 6 tiene modo multijugador?

¿Se puede jugar con dos personajes principales?

¿Qué novedades tiene el mapa de GTA 6?

¿Hay animales en GTA 6?

¿Qué negocios se pueden administrar en GTA 6?

¿Qué armas están disponibles en GTA 6?

¿GTA 6 incluye misiones secundarias?

¿Qué diferencias hay entre GTA 6 y GTA V?

¿Cuánto espacio necesita GTA 6 para instalarse?

Al buscar “Rockstar Games”, se debe elegir el perfil que muestra la insignia de autenticidad. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo seguir el canal de Rockstar Games en WhatsApp

Para seguir el canal de Rockstar Games en WhatsApp y así acceder a novedades y contenido exclusivo de primera mano, basta con ingresar a la plataforma e ir al apartado de Canales.

Allí se debe ingresar “Rockstar Games” y seleccionar la opción señalizada con una verificación.

Rockstar Games comparte información relacionada con la banda sonora del juego, alertas sobre eventos especiales, entre otras actualizaciones.

El canal comparte actualizaciones sobre la banda sonora, eventos especiales y otros anuncios. (WhatsApp)

GTA 6: precios y dónde está disponible

Grand Theft Auto VI está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S desde el 19 de noviembre de 2026. Rockstar Games no anunció una versión para PC, PlayStation 4, Xbox One ni Nintendo Switch, por lo que el juego solo se puede adquirir y jugar en las consolas de actual generación de Sony y Microsoft.

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El precio de referencia en Estados Unidos para la edición estándar es de USD 79,99, mientras que la Ultimate Edition cuesta USD 99,99.

El juego puede adquirirse para las consolas actuales de Sony y Microsoft. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo

Esta última incorpora contenido adicional, como vehículos, armas, indumentaria, variantes de armamento y otros elementos distribuidos a lo largo de la historia de Jason y Lucia.

Los valores finales pueden cambiar según el país, la tienda digital, los impuestos aplicados y el tipo de cambio.

La compra digital está disponible en PlayStation Store y Microsoft Store. También puede conseguirse en Rockstar Store y en comercios seleccionados, dependiendo de la región. La versión física incluye un código para descargar el juego: no contiene disco.

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