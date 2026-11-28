La Junta Central Electoral extendió hasta el 17 de diciembre el plazo para que los partidos presenten observaciones sobre el reglamento de selección de candidaturas. (Imagen de cortesía)

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La La Junta Central Electoral (JCE) extendió hasta el 17 de diciembre a las 16:00 el plazo para que los partidos políticos presenten observaciones sobre la resolución que regulará la selección de candidatos para las elecciones de 2028, incluidos los procesos de primarias previstos para 2027, según informó la JCE con un posteo en X.

El período inicial de 15 días había vencido el 26 de noviembre a las 16:00. Las organizaciones consultadas habían indicado que evaluaban la propuesta del órgano electoral y que remitirían sus planteamientos antes de esa fecha, pero no lo hicieron.

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La Resolución 00-2026 establece que los partidos deberán informar si participarán en las primarias simultáneas de 2027 dentro de los 30 días posteriores a la aprobación formal de la norma. La falta de comunicación dentro de ese plazo se interpretará como una decisión de no intervenir en el proceso.

Los plazos para primarias, convenciones y candidaturas

Las organizaciones que opten por realizar primarias deberán entregar el listado de sus precandidaturas a más tardar el 19 de agosto de 2027, conforme al artículo 50 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Las postulaciones tendrán que cumplir los requisitos constitucionales y legales correspondientes a cada cargo de elección popular. Además, los nombres deberán organizarse alfabéticamente a partir de las primeras letras del primer apellido.

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Las organizaciones políticas dispondrán de 30 días tras la aprobación de la norma para comunicar su participación en las primarias simultáneas de 2027. (Imagen de cortesía)

Si la resolución queda aprobada, los partidos dispondrán hasta el 30 de abril para definir si sus primarias usarán un padrón abierto, semiabierto o cerrado.

El calendario electoral presentado por la Junta Central Electoral contempla los procedimientos internos de las organizaciones para 2027 y las elecciones municipales, presidenciales y congresuales de 2028, incluidas las diputaciones de ultramar.

Mario Núñez, director nacional de Elecciones de la JCE, explicó en febrero que la programación se fundamenta en la Constitución, las leyes electorales y los instrumentos de planificación institucional. “De igual manera, nuestro calendario electoral se soporta en el Plan Estratégico, Programa Operativo Anual y Plan Anual de Contrataciones de la JCE, un conjunto de actividades que norman la gestión 2024-2028, así como también en el Plan General de Elecciones”, afirmó.

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La planificación incluye 408 actividades administrativas y 117 plazos legales que incidirán en los próximos procesos electorales. También incorpora tareas relacionadas con el padrón electoral, la informática y los cómputos.

Octubre de 2027, límite para los procesos internos

El 3 de octubre de 2027 será la fecha límite para que los partidos celebren sus primarias. Las convenciones, asambleas y encuestas podrán realizarse hasta el 31 de octubre de ese año.

Las elecciones municipales, en las que se elegirán alcaldías, regidurías, direcciones y vocalías, están programadas para el 20 de febrero de 2028. Los comicios presidenciales, senatoriales y de diputaciones, incluidas las curules de ultramar, se celebrarán el 21 de mayo de 2028.

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Si fuera necesaria una segunda vuelta presidencial, esta se realizaría el 25 de junio de 2028.