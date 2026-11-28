El hallazgo se produjo en el LHCb, uno de los detectores del Gran Colisionador de Hadrones, entre Francia y Suiza. (CERN)

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A 100 metros de profundidad, entre Francia y Suiza, tiene lugar el experimento más grande de la Tierra. Se trata del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), un anillo de 27 kilómetros donde los físicos hacen chocar protones (partículas más pequeñas que un átomo) a casi a la velocidad de la luz. Estas colisiones producen partículas que no se encuentran libres en la naturaleza y que pueden revelar los mayores secretos del universo.

El 3 de noviembre de 2026, un equipo del LHCb (uno de los detectores del LHC) anunció evidencia de un fenómeno extremadamente raro: un mesón B, un tipo de partícula producida por esas colisiones, se desintegró y produjo un par de muones (parecidos al electrón, pero más pesados). Se estima que este suceso ocurre 1 vez por cada 10.000 millones de desintegraciones y había sido buscado por más de cuatro décadas. Pero, ¿por qué es tan importante?

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Una puerta hacia lo desconocido

Toda la materia y las fuerzas conocidas que la rigen encajan dentro del llamado modelo estándar, pero los científicos contemplan la posibilidad de que existan fuerzas desconocidas que expliquen por qué el universo no se autodestruyó en el primer segundo de su existencia debido a la antimateria. Por ello, observar fenómenos tan raros como el reciente hallazgo del LHCb podría dar pistas de dicho misterio.

Tras el Big Bang, la materia y la antimateria debieron aniquilarse, pero un fenómeno desconocido permitió que la materia prevalezca. (NASA)

“Se midió una cosa muy, muy rara con una precisión extremadamente alta, y esto claramente está abriendo las puertas para poder explorar todo lo que ocurre más allá del modelo estándar”, dijo Diego Milanés, investigador del LHCb y director de la carrera de Física de la UTEC (Lima), donde presentó los resultados junto a su equipo.

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“Si existiese una fuerza extraña en el universo, cuyo rango de acción sea mil veces más pequeño que un protón, esta precisión que hemos alcanzado debería ser capaz de identificar sus efectos”, sostuvo el investigador.

Conseguir este nivel de precisión solo ha sido posible con una significativa mejora tecnológica del experimento.

El experimento registra hasta 40 millones de colisiones entre protones por segundo dentro del detector. (CERN)

Inteligencia artificial para encontrar una aguja en un pajar

El LHCb, operado por el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), registra hasta 40 millones de colisiones entre protones por segundo. De ese volumen, solo una fracción mínima resulta útil para la búsqueda de los investigadores. Para no colapsar ante semejante avalancha de información, el experimento utiliza un sistema capaz de procesarla y filtrarla en tiempo real.

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Ese sistema de selección, llamado trigger, funciona completamente por software y filtra un torrente de datos equivalente a 40 terabits por segundo. Para lograrlo, incorpora distintos modelos de inteligencia artificial que toman decisiones antes reservadas a reglas matemáticas rígidas. Algunas redes neuronales están entrenadas para ser especialmente robustas frente al ruido de los sensores del detector, mientras que otras combinan las señales de distintos instrumentos para calcular qué tipo de partícula atravesó el detector.

El proceso ocurre en tres etapas. En la primera, cerca de 500 tarjetas gráficas (GPU) ejecutan algoritmos de inteligencia artificial para reconstruir las trayectorias básicas de las partículas y detectar los puntos donde se produjeron las desintegraciones, lo que reduce drásticamente la cantidad de eventos a analizar.

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Un sistema de selección llamado trigger filtra en tiempo real un volumen de datos equivalente a 40 terabits por segundo. (CERN)

Los que pasan ese primer filtro se guardan temporalmente mientras un grupo de procesadores (CPU) calibra con precisión milimétrica la posición del detector. En la última fase, otro conjunto de CPU hace una reconstrucción completa de cada colisión, con la ayuda de modelos adicionales que descartan trayectorias falsas y seleccionan únicamente los eventos que interesan a los físicos, antes de guardarlos de forma definitiva.

“Es el primer trigger que funciona en tiempo real”, explicó Milanés sobre este sistema, que fue mejorado de forma significativa cuando el experimento volvió a la acción en 2024, tras una pausa de varios años. El físico remarcó que la decisión sobre qué evento conservar llega “casi de inmediato” tras cada colisión.

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El próximo paso del experimento

Los científicos del CERN ya proyectan la próxima gran mejora del colisionador, conocida como LHC de alta luminosidad, prevista para 2030, que aumentará el número de colisiones y exigirá nuevas actualizaciones tanto en el sistema de selección de eventos como en los detectores más expuestos a la radiación.

Ubicación del Gran Colisionador de Hadrones, entre Francia y Suiza. (CERN)

“Este trigger, que es ya es muy bueno, tiene que mejorar” de cara a esa próxima etapa, advirtió Milanés sobre los desafíos que vienen.