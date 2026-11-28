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Mauricio Pochettino rechazó las versiones que lo describen como un entrenador demasiado amable y sostuvo que su obligación es “ser bueno” con el plantel de Manchester United, sin renunciar a la exigencia ni a la autoridad. El argentino hizo esa aclaración durante la conferencia de prensa previa al partido ante Brentford, después de que el ex futbolista Jamie Redknapp (pasó por clubes como Bournemouth, Liverpool, Tottenham y Southampton) cuestionara su actual estilo de conducción.

El entrenador tomó la palabra sin que le formularan una pregunta directa sobre las declaraciones de Redknapp. El ex mediocampista inglés había señalado que el técnico parecía más blando que en sus ciclos al frente de Southampton y Tottenham, dos etapas en las que construyó una imagen asociada a la presión alta, la intensidad y las demandas hacia sus jugadores.

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Pochettino eligió responder a partir de una distinción lingüística. “A veces confundimos dos palabras que quizás parecen similares: amable y bueno”, dijo en la sala de prensa. Luego fue más enfático: “No soy amable. No soy amable. Tenemos que ser buenos. Eso es distinto”.

La intervención dejó una de las frases de la jornada en Inglaterra. Pochettino quiso apartarse de una lectura que presenta la cercanía con los jugadores como una falta de firmeza. Para el entrenador, construir vínculos dentro del vestuario no implica dejar de imponer normas ni reducir el nivel de exigencia en el trabajo diario.

El técnico argentino insistió en que el trato con los futbolistas depende de las necesidades de cada momento. “Intento ser bueno”, explicó, antes de precisar que el cuerpo técnico sabe cuándo debe presionar al grupo, cuándo debe mostrarse más duro y cuándo resulta necesario mejorar el clima y las relaciones internas.

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La frase tuvo un destinatario indirecto. Redknapp había dicho que tenía la sensación de que el entrenador había cambiado desde su llegada a Manchester United. En comentarios difundidos en el programa The Overlap, consideró que Pochettino había perdido parte de la dureza que caracterizó sus primeros años en el fútbol inglés. La respuesta del argentino no incluyó el nombre de Redknapp, aunque el contexto resultó evidente. El entrenador explicó que los conceptos de “amable” y “bueno” representan extremos distintos dentro de una gestión deportiva. “Sabemos cuándo debemos exigir, cuándo debemos ser fuertes y cuándo debemos construir algo para mejorar el ambiente y las relaciones”, afirmó.

El planteo apunta a un asunto habitual en los grandes clubes: el equilibrio entre la disciplina colectiva y la gestión individual de futbolistas sometidos a presión constante. Pochettino señaló que su manera de trabajar contempla las dos dimensiones. La convivencia no excluye los reclamos, y el rigor no debería impedir la construcción de confianza.

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Las observaciones de Redknapp se centraron en la evolución pública de Pochettino desde sus primeros trabajos en la Premier League. El ex mediocampista sostuvo que, en su opinión, el técnico argentino se había vuelto “demasiado amable” en comparación con la imagen que proyectaba durante sus períodos en Southampton y Tottenham.

La discusión ganó espacio antes de un compromiso relevante para Manchester United, que recibirá este sábado a Brentford en Old Trafford. Pochettino llegó al club con la tarea de modificar una dinámica interna que, según sus propias declaraciones, requiere mejorar tanto el ambiente de trabajo como los vínculos dentro del grupo.

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Desde su desembarco a los Diablos Rojos desde la selección de Estados Unidos el argentino dirigió dos encuentros: la derrota 4-0 ante Liverpool por la Premier League y la igualdad 2-2 contra Sporting de Lisboa por la Champions League. Este será el primer juego del conjunto de Manchester en condición de local desde su arribo a la institución. El partido ante Brentford aparece como una prueba para la gestión de Pochettino, que busca instalar una identidad competitiva en un club con expectativas permanentes.

En la conferencia, el argentino no presentó su postura como una reacción aislada a una crítica televisiva. La explicó como parte de una filosofía de trabajo. Para Pochettino, la relación con el plantel exige detectar cuándo corresponde acompañar y cuándo hay que elevar el tono para corregir actitudes, rendimiento o compromisos.

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El técnico también dejó claro que no acepta que la comunicación con los futbolistas se convierta en una señal de debilidad. En su visión, el desafío consiste en sostener un entorno que permita mejorar al equipo sin perder la capacidad de tomar decisiones incómodas.