Richard Teng, co-CEO de Binance, habló con Infobae sobre el hackeo a la plataforma más grande del mundo de criptomonedas

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Richard Teng, co-CEO de Binance, abrió la Blockchain Week con el anuncio de que la empresa busca dejar de ser un exchange de criptomonedas para convertirse en una plataforma de múltiples clases de activos, disponible las 24 horas. El ejecutivo situó ese cambio en el avance de la tokenización, que, según sostuvo, trasladó al mundo real promesas que hasta hace poco se asociaban con la tecnología blockchain.

La Blockchain Week se realiza este fin de semana (sábado 28 y domingo 29 de noviembre) en el Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), el mayor centro de convenciones de Bangkok. El recinto, que supera los 300.000 metros cuadrados, lleva el nombre de la reina Sirikit, reina madre de Tailandia, quien autorizó que el centro fuera bautizado en su honor cuando se preparaba para recibir las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de 1991. De hecho, el evento comenzó el sábado con un minuto de silencio en honor a Sirikit. La apertura tuvo lugar en una calurosa Bangkok, con una temperatura de 31 ℃ (87,8 ℉).

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En ese contexto, uno de los directores de la compañía abordó el reciente incidente de seguridad que, según la investigación preliminar, fue precedido por una campaña de varios meses que combinó ingeniería social y software malicioso. Uno de los desarrolladores fue contactado mediante una falsa entrevista laboral y descargó en su computadora de trabajo un repositorio con código malicioso. Los intrusos habrían utilizado luego ese acceso para avanzar por sistemas internos, incluida una herramienta de inteligencia artificial, y obtener credenciales que les permitieron ingresar al servicio de firma de billeteras. Desde allí iniciaron transferencias por fuera del circuito habitual de retiros.

El FBI atribuyó el ataque a actores vinculados con Corea del Norte. Sin embargo, ante una consulta durante la Blockchain Week de Bangkok, los directivos de Binance evitaron confirmar esa hipótesis.

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“El futuro de las finanzas también debe construirse sobre la confianza. Y la confianza no es algo que se gana con palabras. Es algo que debemos demostrar de manera constante con acciones, especialmente cuando las cosas salen mal. El mes pasado, la industria enfrentó el mayor ataque coordinado, y nuestra respuesta demostró de qué se trata el compromiso institucional. Nuestra primera decisión fue que nuestros usuarios estuvieran protegidos. Destinamos fondos más que suficientes. Cubrimos las pérdidas en su totalidad. Y en dos días se repuso el 95% de los activos afectados”, afirmó.

Teng formuló una advertencia a todo el sector corporativo sobre los riesgos que plantea la inteligencia artificial. “Todas las organizaciones tienen ingenieros que utilizan programación con IA. La IA ahora hace que falsos reclutadores, falsas entrevistas y falsas empresas parezcan extremadamente reales, y esa es la superficie de ataque que se utiliza en nuestra contra. Por eso, las compañías deben proteger su infraestructura, incluida la infraestructura de IA, como parte de la clave para su futuro”, advirtió.

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Richard Teng también se refirió a los cambios que atraviesa la plataforma y la industria

Tras su presentación en Bangkok, Teng brindó una entrevista a medios de América Latina, entre ellos Infobae. El diálogo se organizó en torno al incidente de seguridad, la adopción de criptoactivos en la región y la tokenización.

- A un mes del hackeo, ¿qué cambió en los procedimientos internos de Binance respecto de los controles de acceso, teniendo en cuenta que el punto más débil no fue el código de blockchain sino los equipos de terceros y los desarrolladores de IA?

- El hackeo no debería haber ocurrido y lamentamos profundamente la disrupción que causó a nuestros usuarios. Pero inmediatamente después demostramos cómo deberían actuar las empresas institucionales. Los activos y las cuentas de los usuarios no se vieron afectados. Nosotros asumimos todas las pérdidas con nuestros propios recursos financieros.

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El ataque fue el resultado de una campaña muy sofisticada, desarrollada durante varios meses. Antes del incidente habíamos invertido mucho en seguridad. Ahora contratamos a tres firmas para que revisen todas las medidas de seguridad y garanticen que sean de primer nivel. Reconstruimos muchas funciones internas. Debemos revisar y probar todo lo que estuvo en la ruta de ataque para asegurarnos de que sea seguro. Incorporamos más barreras y defensas.

Fue una lección muy dolorosa, no solo para nosotros. A partir de nuestra transparencia, queremos que toda la industria entienda que las nuevas rutas de ataque y vulnerabilidades son muy diferentes a las de antes. Esto no ocurre únicamente en el sector cripto: también sucede en la banca, entre proveedores de servicios de datos, empresas de telecomunicaciones y otros sectores. Todo lo que tiene valor, ya sean recursos financieros o datos, es valioso, y los hackers buscarán vulnerabilidades. Todas las empresas, en especial las instituciones financieras, tendrán que reforzar sus defensas frente a estas nuevas amenazas de ciberseguridad.

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- ¿Cómo ve estas tendencias para la industria y las finanzas tradicionales?

- Deben seguir reforzándose. Si nos puede pasar a nosotros, que invertimos mucho en seguridad, le puede pasar a cualquiera. Probablemente hayan leído informes sobre bancos hackeados en los últimos dos meses. También vimos ataques globales contra distintos proveedores de datos, gestores de contraseñas, empresas de telecomunicaciones y aerolíneas.

Es una vulnerabilidad clave, especialmente con el auge de la IA. Las empresas deben comprender estos nuevos vectores de amenaza e invertir mucho más en sus medidas de ciberseguridad. Se trata de establecer capas de defensas y de realizar todas las pruebas de penetración necesarias para garantizar una protección adecuada.

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- La inteligencia artificial está creciendo de una manera que hace parecer que nada es seguro. ¿Cómo se puede crear un entorno protegido? ¿Es posible trabajar con empresas de IA, como OpenAI y Anthropic, para protegerse de las nuevas herramientas que se usan para hackear?

- Por supuesto. Como con cualquier tecnología, la IA puede usarse para el bien o para fines ilícitos. La única manera de defenderse de estas nuevas amenazas es utilizar también la IA para entender vectores de ataque y posibles áreas de penetración; trabajar con modelos de lenguaje de gran escala para identificar y analizar nuevas vulnerabilidades.

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Seguimos invirtiendo en ello, incluido el trabajo con proveedores de IA. Pero no se trata solo de esos proveedores. También importa cómo se establecen permisos adecuados dentro de una empresa y cómo se implementan las barreras necesarias. El uso corporativo de IA puede introducir nuevas áreas de vulnerabilidad y penetración en los sistemas. Debemos definir permisos y controles apropiados, probarlos y asegurarnos de que todo esté correctamente protegido.

- ¿Cuál fue el impacto financiero para Binance?

- Hasta ahora el episodio de hackeo afectó USD 6.340 millones en tokens. Según informamos públicamente, junto con nuestros socios de stablecoins y las agencias de aplicación de la ley, congelamos cerca de USD 2.850 millones hasta el momento y estamos rastreando el resto.

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Recuperar esos USD 2.850 millones llevará algún tiempo. En cuanto a las pérdidas que hemos asumido, la mayor parte provino del propio balance de la compañía. Binance ha sido muy prudente a lo largo de los años, tanto en sus inversiones como en sus gastos. Nuestra posición financiera es muy sólida, por lo que tenemos recursos más que suficientes para cubrir las pérdidas.

En declaraciones posteriores, Shunyet Jan, responsable de Exchange y Trading de Binance, sostuvo que el volumen de futuros de la plataforma se recuperó en aproximadamente dos semanas y volvió a niveles previos al incidente. Según el ejecutivo, hace pocos días la compañía alcanzó su mayor participación de mercado de futuros del año frente a sus competidores.

Jan señaló que el volumen al contado todavía se ubica entre un 15% y un 20% por debajo de su pico previo, en parte porque algunos activos salieron del exchange tras el ataque. “Si un activo no está en el exchange, no se puede operar”, explicó. En cambio, afirmó que los derivados recuperaron su actividad porque los usuarios siguen operando esos instrumentos cuando los mercados registran movimientos.

Binance Blockchain Week se realiza este fin de semana en Tailandia. Participan referentes del ecosistema cripto y de las finanzas globales

- ¿Cuál es el mayor error que cometen los gobiernos al regular las criptomonedas?

- No diría que hay un único error. En muchos países del mundo existe una falta de inversión para comprender este sector. Y no se trata solo de los gobiernos, sino también de las instituciones financieras tradicionales.

Las stablecoins existen desde hace al menos ocho o nueve años. Los activos del mundo real tokenizados llevan unos ocho años, pero no escalaron hasta hace poco. Y no las adoptaron por falta de comprensión e inversión para entender cómo esta tecnología puede transformar el acceso y la eficiencia globales.

Muchos gobiernos, responsables de políticas y reguladores deben priorizar dónde destinan su tiempo, energía y recursos. Lamentablemente, muchos no invierten lo suficiente en tecnologías emergentes como blockchain ni en nuevos factores de amenaza, como la IA. En consecuencia, no pueden participar plenamente de las oportunidades ni gestionar los riesgos que surgen.

Más que tomar riesgos excesivos, el problema es la falta de inversión de tiempo y recursos. Una vez que inviertan el tiempo y la energía adecuados, y observen el desarrollo global y cómo otros países adoptan la innovación al mismo tiempo que gestionan los riesgos, podrán definir qué marcos normativos les permitirán optimizar los beneficios para el país: desarrollo económico, inversión extranjera directa y el talento necesario para construir la industria.

- ¿Cuáles serían los requisitos para que América Latina tenga una mayor adopción de criptomonedas?

- Cada región tiene necesidades algo diferentes. Según mi entendimiento, en América Latina hay una necesidad muy fuerte de transferir y preservar valor. Tradicionalmente, las stablecoins y las criptomonedas han cumplido ese papel en muchas partes de la región.

Para seguir impulsando la innovación, todos los actores deben trabajar juntos: gobiernos, responsables de políticas públicas, reguladores e instituciones. Nosotros somos una parte del sistema financiero; no podemos hacerlo todo solos. Seguimos trabajando con socios bancarios, emisores de tarjetas y proveedores de pagos. También son importantes los consumidores y las empresas que deciden aceptar pagos, por ejemplo, con criptomonedas o stablecoins.

Todos deben unirse para diseñar un marco que haga al ecosistema dinámico, porque este es un esfuerzo colectivo; no funciona de manera aislada.

- En algunos países de la región como Brasil hay leyes que no permiten ofrecer todos los productos de Binance. ¿Cómo actúan ante estas situaciones? ¿Mantienen conversaciones con los reguladores o directamente dejarán de ofrecer estos productos en esos países?

- En algunos casos todavía hay falta de comprensión y ciertos prejuicios. Esa falta de comprensión suele surgir de una falta de inversión de recursos, tiempo y energía en este espacio.

Pero como operador debemos ser muy respetuosos. Cada país es distinto: tiene su propia agenda nacional, prioridades y agenda regulatoria. Debemos respetar estrictamente los parámetros dentro de los cuales se nos permite operar.

Dentro de esos parámetros, mantenemos un proceso de diálogo con los responsables de políticas públicas y los reguladores. Les decimos: “Entendemos sus preocupaciones en esta área, pero hay formas de apoyar su crecimiento en beneficio del país y, al mismo tiempo, gestionar los riesgos. Permítannos compartir algunas ideas y soluciones para sus consideraciones”. Así trabajamos con gobiernos de todo el mundo.

"Proteger a los consumidores, decirles la verdad y regresar más fuertes". El CEO de Binance abordó el reciente incidente de seguridad en el inicio del evento.

-Las stablecoins parecen ser hoy el producto cripto más exitoso en términos de adopción por parte de las finanzas tradicionales. ¿Cómo lo ve y qué otros productos nativos del ecosistema cripto podrían tener una probabilidad similar de adopción?

- Si miramos las stablecoins, su escalamiento se aceleró mucho después de la aprobación de la Ley GENIUS en Estados Unidos, porque eso dio certeza a las instituciones para invertir y desplegar recursos en este espacio. Una vez que Estados Unidos avanzó, por su influencia en el mundo, el resto de los países empezó a impulsar sus propias legislaciones sobre stablecoins para dar certeza y claridad.

Uno de los principales casos de uso que mencioné en el escenario son las acciones tokenizadas. Empezamos a ofrecerlas en junio de este año. En cuatro meses, los activos bajo gestión de esas acciones alcanzaron cerca de USD 1.500 millones. De junio a noviembre, los activos bajo gestión de las acciones tokenizadas en su conjunto crecieron cerca de 164%. Es un área de crecimiento rápido y una de las más dinámicas de todo el sector financiero.

El escalamiento ocurre ahora porque las instituciones y los usuarios aprecian que este producto permite acceso global. Muchos usuarios de mercados emergentes y de frontera están limitados por la geografía, la estructura de mercado, la infraestructura y el costo de entrada. No cuentan con instituciones adecuadas que les ofrezcan exposición a productos globales, por lo que no pueden acceder, por ejemplo, a acciones de Estados Unidos, Corea o Hong Kong, o a materias primas.

La tokenización cambia eso. Permite que cualquier persona que quiera acceder a esos productos globales pueda hacerlo. Por ejemplo, accede a Binance y nosotros ofrecemos esos productos, incluso productos pre-IPO. Además, se puede operar las 24 horas, los siete días de la semana.

El 57% de las operaciones con estas acciones, que son esencialmente acciones estadounidenses, ocurre fuera del horario de negociación de Estados Unidos. Puede parecer contraintuitivo, pero hay muchos usuarios globales que no están despiertos durante el horario de mercado estadounidense. Las noticias globales, los eventos de la industria e incluso los anuncios de compañías pueden darse después de ese horario. Por eso las personas necesitan un lugar para tomar posiciones y cubrir riesgos existentes. Es natural que se orienten a una plataforma de operación 24/7. No se trata solo de minoristas: también hay instituciones que necesitan una plataforma para cubrir riesgos y tomar posiciones cuando las noticias llegan al mercado.

Los pagos con criptomonedas también están creciendo. Actualmente contamos con códigos QR para pagos cripto en seis países, y esto sigue expandiéndose rápidamente. Hay casos de uso claros, especialmente en muchos mercados emergentes y de frontera. Las instituciones financieras hacen que sea muy costoso incorporar clientes y exigen mantener determinados depósitos. Muchas personas no acceden a servicios financieros ni a rieles de pago. Brasil tiene Pix, que es excelente, pero no muchos países del mundo cuentan con algo similar. Por eso los pagos con criptomonedas, mediante stablecoins u otros criptoactivos, se vuelven esenciales para transferencias de valor domésticas y transfronterizas.

- ¿Cree que la clave para el crecimiento del ecosistema cripto es la convergencia con las finanzas tradicionales?

- También están monitoreando la situación. Por ejemplo, al analizar el caso de uso de las stablecoins, que son mucho más rentables y rápidas en la ejecución de transacciones, vemos que JPMorgan y DBS dijeron que están experimentando con depósitos tokenizados. Están reconociendo los principales beneficios de la tecnología blockchain y buscan maneras de adoptarla.

Las instituciones también están tratando de tokenizar los activos que poseen. Veo una convergencia: el sector financiero tradicional avanza y adopta la tecnología blockchain, y viceversa. Binance también se mueve en la otra dirección, ofreciendo distintos tipos de exposición a diferentes clases de activos. La convergencia está ocurriendo.

- Pero también habrá una competencia cada vez mayor, en especial entre Binance y los bancos. ¿Cómo lo ve? ¿JPMorgan podría ser su principal competidor?

- En cualquier industria, especialmente en los servicios financieros, la competencia es una constante. Habrá nuevos modelos de negocio y nuevos participantes en el mercado. Lo más importante es qué se ofrece a los consumidores y si se pueden satisfacer sus necesidades.

Los consumidores de hoy quieren una experiencia financiera integral. No quieren solo un banco: quieren una súper aplicación financiera que les permita hacer pagos, invertir con exposición a activos globales, acceder a productos de rendimiento, activos ETF tokenizados, materias primas y más. Nosotros ofrecemos eso.

Nos enfocamos en toda la experiencia del consumidor y en mejorar la utilidad de la plataforma a medida que seguimos escalando globalmente. Hoy tenemos ciertas ventajas: 334 millones de clientes en todo el mundo, el mayor fondo de liquidez para los distintos tokens cripto y, en el espacio de los activos tokenizados, nos hemos convertido en líderes de mercado. Seguimos creciendo con fuerza. Contamos con ventajas naturales y fortalezas que debemos aprovechar mientras avanzamos hacia nuestra aspiración de servir a 3.000 millones de usuarios.