Microsoft advirtió que piratas informáticos vinculados a los gobiernos de China y Corea del Norte utilizan el programa de inteligencia artificial ARTEX para vulnerar redes. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

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Microsoft reveló que grupos de hackers respaldados por los gobiernos de China y Corea del Norte usan ARTEX, un programa de inteligencia artificial que automatiza ataques informáticos y puede pasar de explorar una red a tener acceso persistente y con privilegios en cuestión de minutos, según su equipo de inteligencia de amenazas.

ARTEX salió en julio de 2026 como programa de código abierto, es decir, con el código disponible para cualquiera. Fue concebido para pruebas de intrusión autorizadas, aquellas que las empresas encargan para descubrir sus propias fallas, pero Microsoft detectó que también lo adoptaron atacantes reales.

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Microsoft nombró a seis grupos que integraron ARTEX a sus herramientas: Salt Typhoon y Crystal Typhoon, que The Register identificó como chinos; Onyx Sleet y Pearl Sleet, norcoreanos; Storm-0940 y Storm-3358, un grupo con motivación económica. Según ese medio, Storm-0940 está alineado con el Estado chino y Storm-3358 opera desde Camboya.

El programa ARTEX surgió como una herramienta de código abierto para pruebas de intrusión autorizadas antes de su adopción por atacantes reales. (MICROSOFT)

Cómo funciona un ataque que se maneja solo con IA

Según Microsoft, quien opera ARTEX define el alcance y los objetivos. Después, varios agentes de IA, es decir, asistentes que ejecutan tareas por su cuenta, planifican cada etapa, usan herramientas de ataque, registran los sistemas descubiertos y redactan al final un reporte con cada falla confirmada.

El programa puede conectarse a casi cualquier modelo de lenguaje, incluidos modelos de código abierto o versiones modificadas para quitarles las protecciones. Por eso, advirtió Microsoft, su actividad no queda limitada por los controles de seguridad de un solo proveedor ni es visible en la telemetría de una sola empresa.

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ARTEX no inventa técnicas nuevas. Usa herramientas y métodos de intrusión ya conocidos, como la búsqueda de contraseñas débiles, la explotación de fallas en sitios web y la lectura de claves guardadas en archivos de configuración. Lo que cambia es la velocidad: tras vulnerar un sistema, el programa envía de inmediato más agentes a la siguiente etapa.

En la nube, añadió la compañía, los agentes pueden mapear permisos, agregar credenciales para mantener el acceso y asignarse funciones con privilegios elevados.

Microsoft recomendó la implementación de sistemas trampa y el monitoreo de ráfagas masivas de solicitudes para neutralizar las intrusiones de ARTEX. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Campañas ya documentadas y un programa con dueño chino

En las últimas semanas, Microsoft publicó informes sobre varias campañas con ARTEX: búsqueda de claves expuestas en repositorios públicos de código, ataques a la cadena de suministro de software y rastreo de sistemas conectados a internet. The Register recordó que Storm-0940 lo usó en el ataque a ConnectWise, con intentos de inicio de sesión en más de 2.250 cuentas empresariales de Microsoft 365.

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El mismo medio mencionó ataques a entidades financieras de Corea del Sur y de India, y señaló que algunas campañas llegaron a acceso con privilegios en menos de tres horas. Esos casos provienen de The Register, no del informe de Microsoft.

El origen del programa es chino. Según Microsoft, el usuario de GitHub Autumn-27 publicó el código en julio con una interfaz en idioma chino y su autor original lo retiró en octubre. Otros desarrolladores ya habían copiado el proyecto, y esas versiones siguen circulando en varios idiomas.

En noviembre, la empresa china de ciberseguridad ThreatBook reclamó la propiedad de ARTEX y empezó a ofrecer acceso comercial a una versión llamada “ARTEX Pro”.

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Según Microsoft, la herramienta ofensiva admite conexiones con modelos de lenguaje modificados para esquivar las restricciones de seguridad de los proveedores. (Microsoft)

Qué recomienda Microsoft a las organizaciones

La señal más confiable para detectar el programa es su comportamiento: ráfagas de muchas solicitudes distintas en poco tiempo y reintentos de variantes de una misma técnica a velocidad de máquina. Los atacantes cambian con frecuencia datos como la dirección IP o el identificador del navegador, de modo que bloquear esos indicadores no basta.

Microsoft recomienda reducir la exposición de sistemas a internet, proteger credenciales y claves, limitar los caminos de movimiento lateral dentro de la red y activar la interrupción automática de ataques en su plataforma Defender XDR. También sugiere señuelos y sistemas trampa para desviar a los agentes hacia objetivos sin valor.

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The Register añadió que el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido emitió esta semana una advertencia sobre este tipo de herramientas ofensivas con IA. Según el centro, su fortaleza es la rapidez y su bajo costo, pero generan mucho ruido en los registros de red, lo que facilita detectarlas.