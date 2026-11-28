El Gobierno de Javier Milei destacó que el organismo internacional reconoció la disputa de soberanía con el Reino Unido. (Maximiliano Luna)

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El Gobierno de Javier Milei cuestionó el pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar que rechazó el pedido de frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas, aunque destacó que el organismo reconociera la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

La posición oficial fue difundida por la Oficina del Presidente, que remarcó que el reconocimiento se produjo en una votación no unánime. Para la Casa Rosada, ese punto contradice la postura británica, que —según sostuvo— busca negar la controversia territorial para evitar la obligación de negociar.

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El Tribunal del Mar consideró este sábado que, en esta fase preliminar, no tiene jurisdicción para ordenar las medidas solicitadas por Argentina. El Ejecutivo afirmó que no comparte esa conclusión: “La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido”.

El comunicado oficial de la Presidencia respecto al pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el proyecto Sea Lion.

Según el comunicado, la presentación argentina no pretendía que el organismo resolviera la soberanía sobre las Islas Malvinas. El planteo apuntaba a que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ante la explotación unilateral de recursos naturales vinculada al proyecto Sea Lion.

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“La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve”, planteó el Gobierno en su respuesta al fallo.

La Casa Rosada anticipó una nueva instancia arbitral

La administración nacional señaló que respetará la decisión, pero insistió en que se trata de una resolución acotada a una etapa inicial del expediente. En esa línea, sostuvo que el pronunciamiento no resuelve el fondo de la controversia ni define la competencia de un futuro Tribunal Arbitral.

El presidente del TIDM, el juez camerunés Maurice Kamga (ITLOS)

Argentina avanzará con la constitución de ese tribunal y solicitará las medidas que considere necesarias para preservar sus derechos, informó la Presidencia. “Esta decisión no es la última palabra”, afirmó el comunicado, que agregó que el Gobierno avanzará “sin demora” con ese paso. El Gobierno también aseguró que el fallo no habilita las actividades que cuestiona en el área en disputa.

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Como parte de su respuesta, el Ejecutivo comunicó que inició procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico argentino. La Casa Rosada advirtió que buscará impedir lo que considera una explotación ilegítima de recursos naturales.

El comunicado cerró con la reafirmación de la posición argentina sobre la cuestión de soberanía: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

Milei pidió a Diputados tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

En el mismo comunicado, Milei pidió a la Cámara de Diputados de la Nación que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El Ejecutivo sostuvo que esa norma aportaría herramientas para reforzar la protección de los derechos argentinos.

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“Su demora entusiasma al gobierno británico”, afirmó la Presidencia. La convocatoria legislativa fue incluida en la respuesta oficial al fallo del Tribunal del Mar y en el marco de la estrategia anunciada por el Gobierno ante la explotación de recursos en el área en disputa.