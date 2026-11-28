Dos futbolistas disputan simultáneamente la posesión de un balón sobre el césped durante una jugada de partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fútbol femenino de Centroamérica tendrá una cita con el destino este miércoles 2 de diciembre de 2026. Tras una jornada de viernes para el olvido en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, las selecciones de El Salvador y Costa Rica quedaron contra las cuerdas, pero el sueño de clasificar a la Copa Mundial de Brasil 2027 sigue intacto.

Ambas escuadras deberán pasar página de inmediato y enfrentarse entre sí en un duelo directo a muerte, donde el ganador mantendrá vivas sus esperanzas de viajar a territorio sudamericano y el perdedor se despedirá definitivamente de la competencia.

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La mesa está servida para un choque regional cargado de dramatismo en el Texas Health Mansfield Stadium, en Estados Unidos. El balón rodará a partir de las 12:00 del mediodía, hora de Centroamérica, en un encuentro de eliminación directa donde no habrá margen para el error.

Para comprender la magnitud de lo que estará en juego sobre el césped, basta con mirar la historia reciente del balompié femenino en el istmo. Costa Rica llega a este compromiso cargando con el peso y el prestigio de haber sido la primera selección centroamericana en clasificar y debutar en una Copa Mundial mayor femenina, una hazaña inolvidable que alcanzó en Canadá 2015 y que logró repetir en la edición de 2023. La Tricolor defiende su jerarquía y su costumbre de estar en las grandes citas.

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En la acera de enfrente aparece El Salvador, una selección que atraviesa un proceso de crecimiento acelerado y que mantiene intacta la ilusión de escribir la página más brillante de su historia.

A diferencia de su vecino regional, el combinado femenino salvadoreño nunca ha logrado clasificar a un Mundial de la categoría mayor. El destino ha querido que el orgullo de una selección pionera choque de frente contra el hambre de gloria de un equipo que busca su primera vez.

El camino al repechaje: Costa Rica cayó ante Jamaica

Este escenario de supervivencia es consecuencia directa de los duros tropiezos que ambas naciones sufrieron durante la jornada de ayer 27 de noviembre en los cuartos de final del certamen.

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La actividad arrancó con un balde de agua fría para Costa Rica. En el partido inaugural, la Tricolor cayó con un contundente 3-0 frente a Jamaica. Con esta victoria, las caribeñas aseguraron su clasificación directa a Brasil 2027, mientras que las costarricenses no solo quedaron obligadas a buscar el pase mundialista por la vía larga, sino que también se despidieron de cualquier posibilidad de asistir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

🇨🇷👀"YO ASUMO LA CULPA" Lindsay Camila, entrenadora de la Selección femenina de Costa Rica, da la cara tras la dolorosa derrota ante Jamaica que los manda al Play-In de CONCACAF buscando la clasificación al repechaje intercontinental.😬 📺 No te pierdas #SportsCenter Centroamérica en el Plan Premium de #DisneyPlus — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 28, 2026

Tras el pitazo final, la entrenadora costarricense, Camila, dio la cara ante los medios con absoluta autocrítica y asumió toda la responsabilidad para blindar a sus futbolistas. “No jugamos como esperaba ni como podíamos. No puedo culpar a ellas, quizá tengo yo que ser mejor”, declaró con sinceridad.

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El Salvador sufrió una goleada ante Estados Unidos

La Selecta disputaba por primera vez en su historia unos cuartos de final tras firmar una destacada fase de grupos, pero enfrente tenía a Estados Unidos, la segunda mejor selección del planeta según el ranking de la FIFA. El conjunto norteamericano no tuvo piedad y se impuso con una abultada goleada de 8-0.

Desde el minuto 9, cuando Kennedy Wesley abrió el marcador, las estadounidenses impusieron condiciones y sentenciaron el duelo antes del descanso con anotaciones de Tierna Davidson, Mallory Swanson, Sophia Wilson y un triplete relámpago de Ashley Sánchez.

A pesar de lo aparatoso del resultado, el técnico salvadoreño mantuvo la calma en la conferencia de prensa y calificó la caída como un golpe de realidad necesario para mantener los pies sobre la tierra. El estratega reveló que un marcador de siete u ocho goles en contra ya estaba previsto por su cuerpo técnico, recordando que en rondas de eliminación directa da exactamente lo mismo perder por un gol que por nueve.

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🇸🇻🎤 Eric Acuña, seleccionador de El Salvador, tras perder 8-0 ante Estados Unidos: "Hay que tener un poquito de paciencia porque no tenemos 100 millones de habitantes ni tenemos una liga profesional". #ElSalvador #FútbolFemenino #LaSelecta #Concacaf https://t.co/qoC3bBypa5 — El Salvador - Revista La Selecta 🇸🇻 (@Laselecta__) November 28, 2026

Además, señaló la enorme diferencia entre un programa estadounidense con más de treinta años de estructura y el proyecto salvadoreño de apenas cinco años sin liga profesional, dejando claro que la verdadera apuesta de su equipo siempre ha sido ganar este próximo duelo ante Costa Rica.