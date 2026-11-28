Star Wars Galactic Racer, de Lucasfilms Games

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Los fanáticos de Star Wars ya pueden probar Galactic Racer, el nuevo videojuego de carreras ambientado en el universo de la saga, mediante una versión de prueba de hasta dos horas en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La iniciativa permite experimentar parte de la propuesta de Fuse Games antes de decidir si vale la pena comprar el título, aunque las condiciones de acceso son diferentes en cada plataforma.

En Xbox, los jugadores pueden descargar la prueba gratuita directamente desde la ficha del videojuego en Microsoft Store, sin necesidad de contar con una suscripción a Game Pass, según informó Pure Xbox. En PlayStation 5, en cambio, el acceso está reservado a quienes tienen una membresía de PlayStation Plus Premium.

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La prueba permite acceder al juego completo durante un máximo de dos horas. El tiempo comienza a contabilizarse desde que se inicia la experiencia, por lo que los usuarios pueden aprovechar ese periodo para conocer las carreras, probar los vehículos y explorar las características principales de esta entrega.

Star Wars Galactic Racer, de Lucasfilms Games

Cómo acceder a la prueba gratuita de Star Wars: Galactic Racer

En PlayStation 5, los interesados deben ingresar a la ficha de Star Wars: Galactic Racer en PlayStation Store y seleccionar la opción de prueba del juego. La tienda identifica esta modalidad como una versión de prueba del título completo con una duración de dos horas.

Sin embargo, es necesario tener una suscripción activa a PlayStation Plus Premium, el nivel más alto del servicio de Sony. Esta condición se aplica a las fichas disponibles en Estados Unidos y España, por lo que la disponibilidad puede variar dependiendo de la región de la cuenta.

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En Xbox Series X y Xbox Series S, el procedimiento es diferente. Los jugadores deben buscar Galactic Racer en Microsoft Store desde la consola y revisar las opciones disponibles en la ficha del videojuego. Allí aparece la posibilidad de descargar la versión de prueba sin pagar por ella.

(Fuse Game / Secret Mode)

Una de las ventajas para los usuarios de Microsoft es que no necesitan estar suscritos a Game Pass para acceder a estas dos horas de juego. La opción de prueba aparece separada de la compra de la edición estándar, de modo que es posible experimentar el título sin adquirirlo previamente.

Qué ofrece el nuevo videojuego de carreras de Star Wars

Desarrollado por Fuse Games, Star Wars: Galactic Racer propone competir en circuitos ambientados en diferentes escenarios de la galaxia. Su principal atractivo está en combinar carreras de velocidad con enfrentamientos en los que los participantes pueden golpearse y utilizar las características de sus vehículos para intentar superar a sus rivales.

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La campaña individual permite conocer estas mecánicas mediante competiciones de varias etapas. A diferencia de otros juegos de carreras tradicionales, los choques tienen consecuencias directas: en determinadas pruebas, los impactos pueden agotar los intentos disponibles y obligar al jugador a reiniciar el recorrido.

Star Wars Galactic Racer, de Lucasfilms Games

El videojuego también incluye distintos tipos de vehículos, entre ellos las motos speeder y los podracers, que presentan comportamientos diferentes durante las carreras. Esto permite experimentar con alternativas de conducción y adaptar la estrategia según el circuito y las condiciones de cada competencia.

Además de la campaña, Galactic Racer cuenta con carreras competitivas en línea. Esta modalidad permite enfrentarse a otros jugadores y comprobar cómo funcionan los vehículos y las mecánicas de contacto en partidas multijugador.

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Una actualización incorporará salas privadas en diciembre

Quienes quieran competir exclusivamente con sus amigos deberán esperar una actualización posterior. Fuse Games tiene previsto incorporar la función de salas privadas mediante Speed Legends, una actualización programada para diciembre.

Esta característica permitirá organizar competencias con grupos de hasta seis jugadores por sala. De esta manera, los usuarios podrán crear partidas cerradas y enfrentarse entre conocidos sin depender únicamente de las sesiones públicas del modo en línea.