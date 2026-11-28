Varios trabajadores desempeñan tareas en un terreno agrícola con hileras cubiertas por plástico ante un paisaje montañoso. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

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99 municipios de siete departamentos de Guatemala enfrentan riesgo para sus cultivos por temperaturas que pueden bajar de cinco grados Celsius, mientras el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) anticipan un fin de semana de calor durante el día y frío nocturno en las zonas altas.

La advertencia abarca Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, Totonicapán y Chimaltenango, donde el descenso térmico se combinará con vientos del norte y afectará especialmente a las áreas montañosas. El período previsto va del 27 al 30 de noviembre.

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El boletín de condiciones agrometeorológicas del MAGA identifica sectores de Huehuetenango y Quiché con vientos que pueden superar los 45 km/h. Esa velocidad incrementa el estrés de las plantas y puede agravar los efectos de las bajas temperaturas nocturnas y de madrugada.

Varios trabajadores desempeñan tareas en un terreno agrícola con hileras cubiertas por plástico ante un paisaje montañoso. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Viento, frío y lluvias sobre los cultivos

El viento moderado del norte puede deshidratar el follaje, reducir la humedad del suelo y provocar daños mecánicos o el volcamiento de cultivos altos o frágiles, como maíz, plátano y banano. El frijol, las hortalizas, el café y los pastos también figuran entre las producciones expuestas a las condiciones previstas.

Las horas de sol favorecen el secado del maíz y el frijol en las zonas donde no llueve. Sin embargo, las precipitaciones vespertinas pueden volver a humedecer el grano y generar encharcamientos en terrenos con poco drenaje.

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Las lluvias dispersas alcanzarán entre uno y 25 milímetros en sectores del norte del país, incluidos Alta Verapaz, Izabal y partes de Petén. La nubosidad, las lloviznas y los cambios de temperatura marcarán el comportamiento atmosférico de esas regiones.

La Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del MAGA elaboró el monitoreo con información del Centro de Información Estratégica Agropecuaria. El Ministerio recomendó proteger hortalizas, semilleros y plantas jóvenes mediante microtúneles, cubiertas plásticas o mallas.

También sugirió revisar flores, brotes y frutos después de los descensos de temperatura para detectar daños. Las medidas incluyen instalar o verificar barreras rompevientos y colocar tutores en los cultivos más altos o vulnerables.

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Las aplicaciones foliares deben evitarse cuando haya viento o probabilidad de lluvia, debido al riesgo de que el producto se desvíe o sea lavado por las precipitaciones. El cuidado de los lotes con drenaje limitado adquiere mayor importancia en los sectores donde se esperan lluvias durante la tarde.

Varios trabajadores desempeñan tareas en un terreno agrícola con hileras cubiertas por plástico ante un paisaje montañoso. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Riesgos para animales y contrastes térmicos

El frío nocturno y el viento pueden provocar estrés en animales jóvenes, aves, cerdos y ovinos ubicados en zonas elevadas. El MAGA aconsejó mantenerlos en corrales o galeras techadas, con camas limpias y secas que contribuyan a conservar el calor corporal.

Los animales jóvenes, las aves, los cerdos y los ovinos necesitan refugios secos y protegidos del viento, sobre todo durante la noche y la madrugada. El Ministerio también pidió vigilar síntomas de enfermedades respiratorias, parásitos y cojeras dentro de los corrales.

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La actividad apícola puede reducirse por el viento, las bajas temperaturas, la nubosidad y las lloviznas. Esas condiciones afectan el pecoreo, la búsqueda de alimento de las abejas, y disminuyen la temperatura interna de las colmenas, especialmente en el norte del país.

Para las colmenas, la recomendación es limitar las revisiones y protegerlas de la humedad. El resguardo busca evitar que las variaciones del tiempo afecten aún más la actividad de las abejas.

El Insivumeh prevé una disminución gradual del viento frío del norte, aunque persistirán noches frías en los altiplanos central y occidental. Durante el día, la mayor parte del territorio mantendrá un ambiente cálido, con nubosidad dispersa en el norte y el Caribe.

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La Ciudad de Guatemala tendrá neblina durante las primeras horas de la mañana, temperaturas cálidas durante el día y frío en la noche y madrugada. La máxima no superará los 28 °C.

En el Pacífico habrá poca nubosidad y calor húmedo durante el día, con lluvias dispersas nocturnas en la Bocacosta y el suroccidente. Las temperaturas máximas estarán entre 34 y 36 °C.

Petén tendrá niebla al amanecer, alternancia entre cielos parcialmente nublados y poca nubosidad, además de posibles lluvias dispersas por la tarde. Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte registrarán neblina matutina, nubosidad parcial y lloviznas con actividad eléctrica durante la tarde y la noche.

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La región del Motagua y los valles del oriente concentrarán los valores más altos del país, con máximas de entre 34 y 36 °C. El pronóstico contempla niebla matutina, poca nubosidad y calor húmedo, seguido por un aumento de nubes hacia la tarde y la noche, con posibilidad de lluvias en zonas montañosas.

El Insivumeh recomendó abrigarse ante el descenso térmico nocturno y matutino, conducir con precaución en los tramos afectados por neblina y seguir los canales oficiales de la institución.