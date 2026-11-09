Así son las nuevas tecnologías de las baterías de los celulares para que duren más tiempo

Las baterías de silicio-carbono reemplazan el ánodo de grafito tradicional para aumentar la capacidad energética sin engrosar los teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Despertarse con la batería al 100% y terminar el día con el celular cerca de apagarse se ha vuelto una rutina para millones de usuarios. La autonomía sigue siendo la principal preocupación de quienes compran un teléfono, incluso por encima de la cámara o la pantalla.

Para resolver ese problema, la industria no apuesta por un solo camino. Mientras algunos fabricantes ya incorporan ánodos de silicio-carbono en sus modelos actuales, otros laboratorios trabajan en baterías de estado sólido y hasta en dispositivos cuánticos que podrían cambiar por completo la forma de cargar un celular.

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Cómo son las batería de silicio-carbono

Durante años, las baterías de iones de litio (Li-ion) dominaron el mercado por ser livianas y compactas, además de haber eliminado el efecto memoria de las antiguas baterías de níquel. Su variante de polímero de litio (Li-Po) permitió además formatos más delgados, útiles en los teléfonos plegables, aunque con mayor costo de fabricación y riesgo de inflamación.

El salto más reciente llegó con las baterías de silicio-carbono. Esta tecnología sustituye el ánodo de grafito tradicional por uno combinado con silicio, lo que aumenta la densidad energética y permite almacenar más carga sin engrosar el equipo.

La cifra de miliamperios por hora mide la entrega energética, pero la duración real depende de la eficiencia del procesador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Honor Magic V3 es un ejemplo concreto: incorpora 5.150 mAh de silicio-carbono en un cuerpo plegado de apenas 9,2 milímetros y resiste dos días de uso moderado. El Oppo Find X9 Ultra y el Xiaomi 17T Pro también usan esta tecnología, que ya permite baterías de 5.500 o 6.000 mAh donde antes solo cabían 4.500 mAh.

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Una batería de silicio-carbono para celulares es aquella que reemplaza el ánodo de grafito por uno de silicio combinado con carbono, lo que permite almacenar más energía en el mismo espacio físico y así alcanzar autonomías de hasta dos jornadas completas sin aumentar el grosor del dispositivo.

El miliamperio por hora (mAh) mide cuánta energía puede entregar una batería durante una hora de uso, pero una cifra más alta no garantiza mayor autonomía: la eficiencia del procesador y el consumo de cada componente también determinan cuánto dura el equipo antes de necesitar una recarga.

La carga rápida pasó de 5 vatios a más de 200

El otro frente de mejora es la velocidad de carga. Los cargadores estándar entregaban antes 5 vatios (W), una potencia que tardaba más de tres horas en completar una batería de 5.000 mAh. Hoy existen modelos que superan los 100 W y sistemas comerciales que llegan a los 240 W, capaces de cargar un celular de 0 a 100% en menos de 15 minutos.

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Los sistemas de carga rápida dividen la batería en dos celdas independientes para alcanzar potencias de hasta 240 vatios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograrlo, algunos fabricantes dividen la batería en dos celdas independientes: un cargador de 120 W, por ejemplo, entrega 60 W a cada celda de forma simultánea, lo que reduce el estrés térmico y la degradación del componente.

La carga inalámbrica también avanzó con el estándar Qi2, heredero de la tecnología MagSafe de Apple, que alcanza potencias de 30 W y 50 W mediante inducción electromagnética entre dos bobinas de cobre. Muchos celulares actuales suman además carga inalámbrica inversa, que permite transferir energía a auriculares o relojes inteligentes apoyándolos sobre la parte trasera del equipo.

El estado sólido y las baterías cuánticas marcan el próximo salto

La tecnología que concentra las mayores expectativas de la industria es la batería de estado sólido, que reemplaza el electrolito líquido por un material cerámico, vítreo o polimérico. Este cambio eleva la densidad energética por encima de los 350 Wh/kg, con prototipos que llegan a 500 Wh/kg, frente a los 300 Wh/kg de las mejores baterías de iones de litio actuales.

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Además de almacenar más energía, estas baterías se degradan más lento (algunas previsiones hablan de mantener el 90% de su capacidad tras décadas de uso) y reducen el riesgo de incendios al eliminar el líquido inflamable.

Compañías como Toyota y Samsung proyectan el uso de baterías de estado sólido en vehículos comerciales entre los años 2027 y 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toyota anunció que lanzará en 2027 una batería de estado sólido para automóviles con 1.000 kilómetros de autonomía y una carga completa en 10 minutos. Samsung presentó un modelo que alcanza el 80% de carga en nueve minutos con una distancia similar, mientras Panasonic desarrolló prototipos capaces de cargar del 10% al 80% en apenas tres minutos.

En paralelo, un grupo de investigadores australianos construyó el primer prototipo funcional de una batería cuántica, capaz de cargarse y liberar energía mediante principios de superposición y entrelazamiento cuántico. A diferencia de las baterías químicas, que pierden eficiencia cuanto más grandes son, las cuánticas mejoran su rendimiento a medida que aumentan de tamaño.

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Las previsiones ubican las primeras baterías de estado sólido comerciales en vehículos entre 2027 y 2030, primero en modelos de gama alta. Para los dispositivos electrónicos de consumo, la llegada tomará algo más de tiempo debido a las exigencias de miniaturización y el costo por unidad.