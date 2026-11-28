Manifestantes portan una gran bandera ecuatoriana mientras participan en una protesta denominada «Gobierno contra el pueblo» contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito (REUTERS/Karen Toro)

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En el día de ayer desde el Observatorio para la Democracia del Instituto CASLA publicamos en redes sociales un comunicado respecto a la situación de los derechos políticos en Ecuador en el marco del proceso electoral para las elecciones seccionales 2026.

El comunicado que repicaba un comunicado de la CIDH daba voz a las denuncias que se han realizado condenando la actuación pública en cuanto los elementos señalados en el comunicado de inhabilitaciones, amenazas, violencia, intimidaciones, judicializaciones se debe agregar el congelamiento de cuentas y los ataques a la Libertad de expresión como mecanismos recurrentes para impedir el ejercicio de derechos políticos. Todos estos factores menoscaban gravemente las condiciones de justicia y transparencia que las elecciones deben tener. Actualmente no es posible ya restablecer los derechos políticos de los candidatos que se vieron obligados a retirarse de la contienda electoral, ni de los partidos o movimientos que no pueden participar en ella. Aun así, es imprescindible asegurar que aquellos que están todavía en la misma no sigan sufriendo represalias como las que se señalan en la comunicación referida.

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La respuesta de Ecuador fue vacía en el sentido de no refutar ni uno solo de los casos planteados, incluso adolece de un problema grave respecto a contestar temas de conculcación de derechos políticos al no mencionar en su comunicado las palabras “derechos humanos”. Es decir que la respuesta no tiene contenido alguno que refute de hecho ni de derecho las acciones denunciadas.

Es así que deja en pie todos los elementos que hablan del deterioro democrática, del retroceso en materia de Estado de Derecho y la limitación de derechos civiles y políticos en el país. Los reportes de organismos y organizaciones internacionales como Human Rights Watch - Reporte 2026, Electoral Integrity Global Report 2026, Centro de Investigación en Economía y Política - CEPR, Fundamedios, Sociedad Interamericana de Prensa - SIP, Comité de Derechos Humanos de la ONU e investigaciones periodísticas de medios nacionales e internacionales son concluyentes al respecto.

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El Diagnóstico de Fragilidad Institucional y Amenazas a la Seguridad Judicial (HRW) revela que las instituciones democráticas, en particular el sistema de justicia, siguen siendo frágiles y atacados, están marcadas por presiones del Ejecutivo, ataques a la Corte Constitucional y se repiten los señalamientos sobre faltas de garantías del debido proceso y las presiones indebidas sobre tribunales y jueces. La relación entre el Ejecutivo y las instituciones de control evidencia un modelo de concentración de poder, donde los órganos independientes son sometidos a campañas de deslegitimación pública.

El Poder Ejecutivo ha desplegado un hiperpresidencialismo de facto, confrontando al único órgano que mantiene independencia técnica frente al Gobierno: la Corte Constitucional (CCE). En agosto de 2025, el presidente encabezó una marcha oficialista dirigida hacia la sede de la Corte Constitucional para protestar contra las sentencias que suspendieron artículos de leyes de seguridad e inteligencia. Se tildó a los magistrados como “enemigos del pueblo” lo cual suma a la calificación de “antipatria” a Jueces: desde el ejecutivo se acusó a un juez de “antipatria” después de que éste fallara en contra de las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos cometidas en las cárceles.

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Días antes de la movilización, aparecieron en Quito vallas y pancartas publicitarias con las fotografías y nombres de los nueve magistrados de la CCE bajo el lema “Estos son los jueces que nos están robando la paz”. La CCE denunció que esta campaña vulneraba la seguridad física de los jueces y ponía en riesgo la independencia judicial, hecho condenado por la CIDH y Amnistía Internacional.

La acometida oficialista impulsó el juicio político contra el consejero Gonzalo Albán Molestina. La causal utilizada fue una supuesta filiación política previa a su postulación, una condición que tuvo lugar antes de asumir el cargo y no durante su ejercicio, marcando un hito atípico en el control parlamentario.

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El Diario Expreso expuso que este juicio constituyó “un adefesio jurídico”, diseñado estratégicamente para remover a una voz disidente dentro del CPCCS justo cuando se decidían las ternas de renovación para la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura. El análisis resaltó cómo la bancada gubernamental instrumentalizó un voto salvado del TCE para forzar la destitución.

Censura y Admisión en la CIDH: Con 81 votos de la mayoría oficialista y sus aliados, Albán fue destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos por dos años y así inhabilitarse en elecciones del 2027(adelantadas al 2026) . En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite el reclamo formal de Albán por violación a sus derechos políticos y al debido proceso. Parálisis Administrativa y Direccionamiento de Concursos

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Tras la destitución de Mario Godoy de la Judicatura, la consejera suplente Alexandra Villacís presentó su renuncia irrevocable al denunciar bloqueos administrativos, falta de garantías de seguridad y desacuerdos con las maniobras institucionales que le impidieron asumir la titularidad del organismo conforme al ordenamiento jurídico.

Dado el control operativo del Pleno del CPCCS tras la salida de vocales críticos, los procesos de selección de autoridades han sido severamente cuestionados. Las comisiones ciudadanas de selección han otorgado calificaciones privilegiadas a candidatos vinculados a carteras de Estado o con antecedentes de militancia en el partido de gobierno, blindando el control gubernamental.

Asimismo, se manifestaron inquietudes internacionales y de la sociedad civil por los retrasos e inconsistencias del reglamento del proceso de selección del fiscal general.

Violando los límites fijados en los artículos 120 y 131 de la Constitución —que circunscriben el control político a ministros y autoridades de nivel nacional—, la bancada oficialista (ADN) aprobó resoluciones políticas para “fiscalizar” directamente a alcaldes de oposición (como Pabel Muñoz en Quito o Aquiles Álvarez en Guayaquil). Constitucionalistas y analistas denunciaron esta práctica como un uso extorsivo e ilegítimo de la Asamblea para desgastar administraciones seccionales contrarias.

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La Comisión de Fiscalización, la bancada del Gobierno archivó el juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, acusada por presuntas irregularidades en los contratos con la proveedora Progen durante la crisis energética.

La Función Judicial padece un severo proceso de erosión institucional que abarca tanto a su órgano de gobierno disciplinario (Consejo de la Judicatura) como a la máxima instancia de juzgamiento ordinario (Corte Nacional de Justicia). La crisis se manifiesta mediante la coacción a juzgadores anticorrupción, la parálisis de los concursos de renovación de jueces supremos, señalamientos de nepotismo y la asimetría en las resoluciones procesales.

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por los procesos de selección de jueces, incluyendo el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, alegando falta de transparencia y escrutinio público, lo que planteaba dudas sobre su imparcialidad. El proceso para seleccionar a los jueces titulares de la CNJ ha atravesado múltiples anulaciones, disputas por las empresas a cargo de las pruebas de confianza e irregularidades en la fase de méritos y oposición. La parálisis de estos concursos ha forzado la conformación de salas con jueces temporales y conjueces encargados, reduciendo la independencia técnica del tribunal supremo.

El Consejo de la Judicatura sancionó tres jueces anticorrupción suspendiéndolos por hasta tres meses sin sueldo mientras se les tramita la destitución. La Asociación de Jueces y Magistrados (AEMAJ) denunció públicamente que se usa el derecho disciplinario para castigar a jueces que resuelven con autonomía.

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Investigaciones de Diario Expreso presentaron el escándalo en el despacho de una jueza, en donde se denunció la manipulación, pérdida y posterior alteración de una prueba clave almacenada en un dispositivo USB (Caso Pendrive) relacionado con expedientes de corrupción en la contratación pública y bienes incautados.

El juez anticorrupción Carlos Serrano, integrante del tribunal penal en la causa por presunta comercialización ilícita de combustibles contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (Caso Triple A), denunció injerencias de operadores del Consejo de la Judicatura para forzar un fallo condenatorio. Al negarse a ceder a las coacciones, la Judicatura le retiró la custodia policial, obligando a Serrano a exiliarse, según se ha señalado para salvaguardar su vida y finalmente presentar su renuncia en el exilio.

La República del Ecuador atraviesa una profunda erosión institucional que compromete de manera directa los principios fundamentales consagrados en la Carta Democrática Interamericana. De acuerdo con el reciente Electoral Integrity Global Report 2026, el país registra un severo deterioro en la calidad de sus procesos electorales en comparación con períodos precedentes, situándose en índices de integridad equivalentes a naciones con alta vulnerabilidad democrática institucional. Esta regresión se ha agudizado de manera exponencial durante la actual administración.

Proscripción, Inhabilitación y Suspensión de Partidos Políticos

Entre las vulneraciones más alarmantes al pluralismo político destaca la inhabilitación por un periodo de nueve meses impuesta en marzo de 2026 a la organización política Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición. Esta medida restringe de forma fáctica su derecho a la participación en los comicios seccionales programados para noviembre de 2026, cuya modificación del calendario electoral careció de justificación técnica pública, amparándose de forma exclusiva en un informe de carácter reservado. El proceso sancionatorio penal y administrativo en contra de la referida agrupación política adolece de serios cuestionamientos al debido proceso. Cabe señalar que los elementos probatorios presentados provienen del testimonio de un ciudadano con sentencia ejecutoriada por delitos penales graves (abuso sexual infantil), quien adujo, sin el soporte técnico correspondiente, la recepción de fondos de origen extranjero.

Ante el intento de los cuadros de la Revolución Ciudadana de canalizar sus candidaturas a través del movimiento Amigo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició acciones administrativas fundadas en supuestas inconsistencias de rendición de cuentas. Este patrón de inhabilitación y judicialización de la política afectó a diversas organizaciones políticas clave:

Revolución Ciudadana (RC5): Inhabilitación de 9 meses impuesta por CNE/TCE a raíz de la moción del Fiscal Carlos Alarcón basada en testimonios sin soporte técnico de un exlegislador.

Movimiento AMIGO: Suspensión de registro y acciones administrativas del CNE/TCE por supuestas inconsistencias en el Fondo de Promoción Electoral de comicios anteriores, activadas al momento de buscar alianzas con la RC.

Movimiento RETO: Intervención del CNE y TCE en el conflicto por la presidencia y directiva del partido, dilatando resoluciones durante las primarias y congelando su capacidad para inscribir candidaturas e inscribir alianzas.

Unidad Popular (UP) y Pachakutik (PK): Suspensiones del padrón de afiliados y medidas cautelares contencioso-electorales emitidas en fechas exactas de definición de alianzas.

Construye, Izquierda Democrática (ID) y SUMA: Acciones de proscripción, suspensión e inhabilitación administrativa que afectaron simultáneamente a estas plataformas en el ciclo electoral.

El hostigamiento institucional y las restricciones normativas no se circunscriben de manera exclusiva a las estructuras de los partidos políticos, sino que se extienden de forma sistemática hacia autoridades electas y figuras de la oposición a escala nacional. Este patrón de persecución y selectividad penal es particularmente severo en los principales centros urbanos del país. Esta estrategia de presión hacia los gobiernos seccionales ha sido una constante. Entre los casos documentados de alcaldes detenidos, procesados e investigados Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Machala, Esmeraldas, Jipijapa, El Tambo, Cañar y Pujilí.

La erosión democrática en el Ecuador se ve profundamente agravada por una crisis sistémica de seguridad ciudadana que vulnera el derecho a la vida y a la integridad de los actores políticos. En los últimos tres años, la infiltración de estructuras del crimen organizado transnacional en la esfera política ha resultado en el asesinato de más de 50 líderes y autoridades. Esta situación se ve agravada por la omisión e ineficiencia en otorgar garantías por parte del Estado central de brindar esquemas de protección efectivos a candidatos y autoridades bajo amenaza. La Asociación de Municipios del Ecuador (AME) ha reportado el trámite de más de 45 solicitudes urgentes de resguardo policial formuladas por alcaldes en funciones, la mayoría de las cuales permanece sin resolución efectiva. Organizaciones de diversos espectros ideológicos (Revolución Ciudadana, Construye, Unidad Popular) han denunciado formalmente ante misiones de observación internacional la desprotección absoluta de sus postulantes en zonas de alta criticidad del litoral (Esmeraldas, Manabí, El Oro).

Miembros del CNE operan con sus mandatos constitucionalmente vencidos debido al bloqueo del concurso en el CPCCS.

La participación política en Ecuador atraviesa una severa restricción de facto derivada de la instrumentalización de las instituciones del Estado para neutralizar la competencia democrática. Aunque el diseño constitucional garantiza formalmente el pluralismo, la práctica refleja un patrón de acoso sistemático contra líderes de oposición, candidatos independientes y administraciones seccionales contrarias al régimen. Existe una brecha estructural entre el garantismo formal de la ley y su aplicación discrecional por parte del aparato público. Las protecciones constitucionales son desactivadas con frecuencia mediante decretos ejecutivos, resoluciones administrativas e interpretaciones judiciales ad hoc.

En noviembre, la organización Fundamedios reportó más de 160 “agresiones” contra la libertad de expresión y de prensa (alcanzando 100 agresiones directas documentadas solo en el primer semestre), incluyendo discursos estigmatizantes, agresiones verbales contra periodistas y obstáculos para acceder a la información, la mayoría de las cuales fueron llevadas a cabo por actores estatales y por el crimen organizado. Cancelación del Programa “Los Irreverentes”: En junio, se canceló el programa de televisión “Los Irreverentes”, aparentemente debido a presiones del gobierno, según reportó Fundamedios. Cancelación de Visa a Alondra Santiago: Ese mismo mes, la Cancillería canceló la visa de la periodista cubana Alondra Santiago por “atentar contra la seguridad pública y la estructura del Estado” después de que ella criticara al gobierno mediante una canción basada en el himno nacional. El Caso Gabriela Panchana: La consultora y comunicadora Gabriela Panchana enfrentó una boleta de encarcelamiento y un proceso penal acelerado derivado de querellas por publicaciones críticas difundidas en la red social X (Twitter), evidenciando el uso de la vía penal para sancionar el discurso político digital.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Revista Plan V alertaron sobre restricciones al acceso a información pública y la instrumentalización del ecosistema digital. El Ejecutivo canaliza pauta oficial a medios alineados mientras retira la pauta a medios independientes, financiando operaciones de información coordinadas mediante cuentas de amplificación digital artificial (“troll centers” en X) para neutralizar el activismo, amedrentar a voces de oposición y linchar mediáticamente a críticos.

Por otra parte, el Ejecutivo desplegó una estrategia de aislamiento encomendándole una misión diplomática en Israel en medio del conflicto armado, despojándola de la sede vicepresidencial. Ante su negativa a renunciar, el Ministerio del Trabajo recurrió a un sumario administrativo extraordinario para suspenderla de sus funciones por 150 días por presunto “abandono del cargo”, a la par de demandas ante el TCE para arrebatarle sus derechos políticos.

Durante el periodo gubernamental actual, los registros de personas desaparecidas sin resolver se han elevado drásticamente, mostrando inercia institucional, falta de presupuesto para las unidades especializadas e indolencia estatal frente a los familiares de las víctimas. El emblemático caso de las desapariciones y muertes de jóvenes en el sector de Las Malvinas (Guayaquil) a manos de miembros de la Fuerza Pública expuso la gravedad de las violaciones a los derechos humanos bajo el marco de los estados de excepción. En lugar de acatar de inmediato las medidas cautelares y dictámenes de la Corte Constitucional y organismos internacionales, ministros de Estado y voceros del Gobierno movilizaron el aparato institucional, cuentas oficiales en redes sociales y medios alineados para desplegar una narrativa de criminalización contra los jóvenes desaparecidos, manchando sus nombres ante la opinión pública para justificar la actuación estatal antes de que existan investigaciones judiciales concluyentes.

Cualquier persona que siga la actualidad regional puede apreciar que en esta columna falta casos, algunos de ellos emblemáticos. Y también le resultará evidente que muchas personas que colaboraron prefirieron el anonimato por temor a represalias. Creí también importante mantener la literalidad de esas fuentes.

Luis Almagro/Director del Observatorio de Democracia del Instituto CASLA