Walmart y Wing iniciarán entregas comerciales con drones en Los Ángeles durante 2027 (REUTERS/Jayla Whitfield-Anderson)

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La cadena minorista estadounidense Walmart y la empresa de reparto Wing pondrán en marcha entregas de compras con drones en patios de viviendas de Los Ángeles desde 2027. El servicio partirá de tiendas de la cadena y estará destinado a pedidos pequeños. La fecha concreta de inicio, las tiendas incluidas y la cantidad de aeronaves todavía no fueron informadas.

La iniciativa supone el primer despliegue de Wing en el área metropolitana de Los Ángeles. La compañía, propiedad de Alphabet, matriz de Google, instalará centros operativos en locales de Walmart de distintos puntos de la ciudad a lo largo de 2027, según informó Los Angeles Times.

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Los clientes podrán encargar alimentos, artículos de higiene y dispositivos electrónicos a través de las aplicaciones de Walmart o Wing.

Al llegar al domicilio, el dron descenderá el paquete mediante un cable hasta el patio o la zona de entrega, sin necesidad de aterrizar.

Wing, filial de Alphabet, instalará centros de operaciones en tiendas de Walmart de la ciudad (REUTERS/Jayla Whitfield-Anderson)

Wing comenzará en Los Ángeles con pedidos de Walmart

En la etapa inicial, Wing repartirá en la ciudad exclusivamente productos vendidos por Walmart. La empresa indicó que prevé sumar otros acuerdos comerciales más adelante; en otros mercados ya trabaja con DoorDash.

El objetivo del servicio es ofrecer una alternativa para pedidos que no requieren un vehículo de reparto convencional. Jessie Poole-Strang, portavoz de Wing, dijo al diario que la tecnología debe resolver una necesidad concreta y demostrar su utilidad.

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En una ciudad con congestión habitual, el traslado aéreo puede acortar el recorrido y contribuir a que alimentos preparados o productos frescos lleguen con mayor rapidez.

Wing ya superó el millón de entregas y realiza miles de repartos diarios en seis ciudades de Estados Unidos, entre ellas Dallas, Charlotte y Orlando. La empresa se propuso alcanzar a 60 millones de hogares antes de que termine el año.

El sistema descarga los paquetes hacia el patio mediante un cable sin necesidad de aterrizar (Wing)

Los drones podrán llevar paquetes de hasta 2,3 kilogramos

Los aparatos de Wing alcanzan una velocidad de hasta 97 kilómetros por hora (60 millas por hora). El modelo más pequeño pesa cerca de cinco kilogramos, tiene una autonomía de hasta 19 kilómetros (12 millas) antes de recargar la batería y admite paquetes de hasta 1,25 kilogramos (2,75 libras). La aeronave de mayor capacidad puede transportar hasta 2,3 kilogramos (cinco libras).

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Esos límites excluyen a buena parte de las compras voluminosas. Harrison Shih, responsable de DoorDash Air, señaló al Los Angeles Times que los drones pueden asumir pedidos pequeños, especialmente en horas de mayor tránsito, mientras los repartidores humanos se concentran en encargos más grandes.

DoorDash lanzó en julio su programa de reparto aéreo para un grupo acotado de usuarios del norte de California, aunque no comunicó planes para operar de inmediato en Los Ángeles.

La capital del sur de California ya concentra otras formas de reparto y movilidad autónoma, como robots terrestres para comida y compras, además de los taxis sin conductor de Waymo.

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Walmart, por su parte, comenzó a probar entregas aéreas en 2020 junto con Zipline, otra empresa especializada en drones.

Los drones alcanzan una velocidad de 97 kilómetros por hora y transportan paquetes de hasta 2,3 kilogramos (Wing)

La expansión enfrenta exigencias de seguridad y regulación aérea

El avance de estos servicios también reavivó debates sobre ruido, seguridad y el uso de un espacio aéreo compartido. Esta semana, un dron de Amazon que transportaba champú chocó contra un cable en Míchigan y cayó sobre el garaje de un cliente; el hecho interrumpió temporalmente la conexión a internet de vecinos de la zona. En agosto, otro aparato de la compañía dejó caer un pedido dentro de una piscina en Texas.

Wing y DoorDash poseen certificados Parte 135 de la Administración Federal de Aviación (FAA), requeridos para servicios comerciales de transporte aéreo.

Las operaciones se realizan junto con aviones, helicópteros y otros prestadores autorizados, explicó Poole-Strang. Los drones recreativos o de fotografía suelen operar bajo normas distintas, como la certificación Parte 107.

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Por ahora, las entregas de Wing son gratuitas para los usuarios de las ciudades donde el servicio está disponible. En Los Ángeles, la compañía aún debe definir qué zonas cubrirá cada tienda y cuándo abrirá los pedidos al público.