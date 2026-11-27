Apple estaría desarrollando un agente de inteligencia artificial capaz de usar aplicaciones y navegar por internet desde una Mac. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

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Apple estaría trabajando en un agente de inteligencia artificial capaz de realizar tareas directamente en una computadora Mac. La herramienta podría usar aplicaciones, navegar por internet y escribir o corregir código. La información fue reportada por Bloomberg, que señala que el proyecto aún estaría en una etapa inicial y que Apple no respondió a sus consultas.

La pista sobre el plan aparece en una oferta laboral de Apple para contratar a un gerente sénior de ingeniería que supervise el desarrollo de un agente capaz de usar una computadora. La descripción contempla que la herramienta pueda pasar de una aplicación a otra, consultar páginas web, ejecutar comandos y completar tareas de varios pasos.

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Un agente de IA va más allá de un chatbot que responde preguntas. Puede recibir una instrucción y realizar una secuencia de acciones para cumplirla. Por ejemplo, podría buscar información en internet, organizarla en un documento y utilizar otras aplicaciones sin que el usuario tenga que hacer cada paso manualmente.

La herramienta de IA de Apple podría ejecutar comandos, trabajar con código y completar tareas en varias aplicaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué podría hacer el agente de Apple

La descripción del puesto sugiere que Apple busca crear un sistema capaz de elegir qué herramienta usar en cada etapa de una tarea. El agente podría trabajar con aplicaciones, navegador, terminal de comandos, código y servicios digitales. La oferta también destaca la privacidad y una experiencia sencilla, aunque no detalla cómo funcionaría la protección de datos en el producto final.

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La herramienta estaría pensada para computadoras Mac. La información disponible no confirma si Apple también la llevará al iPhone o al iPad, ni explica qué tareas concretas podrá realizar cuando esté lista. Tampoco se conocen el nombre del producto, sus requisitos técnicos o si estará integrado en Siri.

Bloomberg informó que Apple habría considerado presentar el servicio tan pronto como a fines del próximo año. Sin embargo, el proyecto todavía estaría en sus primeras etapas, por lo que el calendario podría cambiar. Apple no ha anunciado oficialmente el agente ni ha confirmado una fecha de lanzamiento.

El proyecto de Apple estaría en una etapa inicial y todavía no tendría una fecha de lanzamiento confirmada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La carrera por controlar tareas en la computadora

La posible apuesta de Apple llega mientras empresas como OpenAI y Anthropic desarrollan herramientas que pueden operar computadoras y completar tareas en nombre de sus usuarios. La entrada de Apple la colocaría en competencia con esos servicios. Esa comparación se basa en las capacidades descritas para el proyecto, ya que la compañía todavía no ha presentado un producto ni sus funciones definitivas.

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El reto será lograr que el agente pueda actuar con precisión sin perder de vista la seguridad. Para realizar tareas, una herramienta de este tipo necesitaría interactuar con archivos, páginas y aplicaciones. Un error podría llevarla a enviar información incorrecta, cambiar un documento o activar una función que el usuario no pretendía utilizar.

Apple también prepara controles para que los usuarios autoricen de forma explícita el acceso de agentes externos a macOS. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Apple también ajustaría el acceso de agentes externos

Bloomberg reportó además que Apple prepara controles para limitar el acceso de agentes de terceros a funciones del Mac. La versión macOS 27.3 incluiría avisos para advertir a quienes concedan a esas aplicaciones permisos amplios sobre la computadora. La empresa ya había indicado a desarrolladores que pediría una acción explícita antes de autorizar ese nivel de acceso.

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Las dos iniciativas muestran que Apple estaría explorando cómo integrar agentes en sus computadoras mientras define qué permisos podrán tener herramientas externas. No obstante, todavía no se conocen los detalles completos de esas restricciones ni la forma en que se aplicarán a cada aplicación.

Por ahora, la oferta laboral es una señal del trabajo que Apple podría estar realizando, no el anuncio de un servicio disponible. Si el proyecto avanza, su propuesta tendrá que demostrar que puede completar tareas útiles, proteger la información personal y funcionar de manera confiable dentro del ecosistema Mac.