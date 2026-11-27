Imagen de una huelga de choferes realizada en mayo de este año en contra de las políticas del Gobierno. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

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Los sindicatos de choferes de Bolivia determinaron este lunes iniciar un paro indefinido a nivel nacional en rechazo al nuevo alza del diésel, que esta semana pasó de 17,50 a 20,57 bolivianos por litro, equivalentes a unos 1,7 dólares.

En un encuentro realizado este jueves, dos de los principales dirigentes del sector, Lucio Gómez, de la Confederación de Choferes de Bolivia, y Limbert Tancara, dirigente del Transporte Libre, exigieron que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz anule el Decreto 5716 que libera el precio del diésel.

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“Se ha determinado un paro general indefinido en todo el territorio nacional. Y también queremos comunicar al pueblo boliviano que esta no es una lucha política partidaria, sí es una lucha social que peleamos por un interés de trabajo”, señaló Gómez al concluir el encuentro.

El reclamo de los choferes tiene que ver con los sucesivos cambios en la política del combustible. Durante más de una década y hasta diciembre del año pasado, el diésel y la gasolina fueron subvencionados por el Estado y vendidos a los consumidores por 3,50 bolivianos (unos 0,50 centavos de dólar).

Las dificultades de importación y sostenimiento del subsidio a los combustibles provocaron periodos de desabastecimiento y largas filas de vehículos en los surtidores del país. REUTERS/Claudia Morales

La eliminación parcial de la subvención, que el Gobierno justificó por el elevado costo fiscal que la volvió insostenible y provocó prolongados períodos de desabastecimiento, elevó el precio del diésel a 9,80 bolivianos por litro. En junio, las autoridades anunciaron que ese esquema de precios se mantendría hasta fin de año; sin embargo, el 18 de septiembre, se volvió a modificar, fijando el nuevo incremento en 17,50 hasta esta semana, cuando el precio subió dos bolivianos más. En tanto, el precio de la gasolina se ha mantenido en 6,96 bolivianos desde el primer ajuste.

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En medio de los reclamos, el presidente Rodrigo Paz justificó el alza y la atribuyó a la fórmula de ajuste diseñada en base a las fluctuaciones del mercado internacional. “Estamos intentando que el diésel esté lo más ajustado posible a la realidad de los precios internacionales”, afirmó este martes.

“Los precios no los marca el gobierno”, recalcó el primer mandatario y dijo que si el precio baja a nivel internacional también lo hará en el mercado interno. “Eso es lo que hay”, agregó Paz.

El presidente Rodrigo Paz en una conferencia de prensa. Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales/

Sin embargo, tablas comparativas del precio del diésel en la región, difundidas por medios locales, muestran que Bolivia tiene el segundo costo más alto, después de Perú. El Ejecutivo justificó esta diferencia por la falta de acceso marítimo y los costos de transporte hacia Bolivia, y descartó modificar el nuevo esquema de precios.

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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, convocó a los dirigentes de los choferes a una reunión con el Gobierno este domingo en el Ministerio de Obras Públicas para discutir las medidas y evitar que se concrete la huelga del transporte. Sin embargo, afirmó que no hay posibilidad de dar marcha atrás con el levantamiento de la subvención.

“Por el bien de la economía, por el bien de la ciudadanía, no vamos a volver a subvencionar el diésel. Porque es insano, porque no es sostenible”, señaló en conferencia de prensa.

A las protestas de los choferes se suman los reclamos de los sectores agroindustriales. Organizaciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), ambas con sede en Santa Cruz, rechazaron el incremento del precio del diésel y advirtieron sobre el impacto en los costos de producción.

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