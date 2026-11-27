Donald Trump visitará las instalaciones de TSMC en Phoenix para inaugurar las obras de una nueva planta de microprocesadores.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará el próximo 4 de diciembre las instalaciones de TSMC en Phoenix, Arizona, para encabezar el inicio de obras de una nueva planta de microprocesadores. La actividad, confirmada de manera oficial por la Casa Blanca y voceros de la firma taiwanesa, sitúa la fabricación doméstica de chips en el centro de la agenda de la administración republicana.

El traslado a Phoenix marcará la apertura de la quinta fase de desarrollo del complejo industrial, un predio de alta tecnología destinado a manufacturar componentes para corporaciones como Apple, AMD, Broadcom, Qualcomm y Nvidia.

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La presencia del jefe de Estado subraya el valor estratégico que estos componentes representan para la inteligencia artificial, la tecnología aeroespacial, los vehículos eléctricos y la rivalidad comercial y tecnológica que Washington sostiene con China.

La fábrica de Phoenix suma una inversión millonaria y miles de puestos laborales

La nueva etapa de edificación contempla la creación de más de 10.000 empleos directos y otros 11.000 indirectos en la comunidad circundante, de acuerdo con los cálculos del gobierno federal. En la actualidad, el predio congrega a más de 12.000 trabajadores dedicados a las faenas de infraestructura, una cifra que refleja la escala de la obra en el suroeste del país.

El complejo tecnológico de Arizona manufacturará semiconductores avanzados para empresas como Apple, Qualcomm y Nvidia. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Un portavoz de la Casa Blanca señaló que la necesidad de este centro fabril surge ante el aumento global exponencial de la computación de alto rendimiento y la conectividad móvil. En ese contexto, la compañía de Taiwán anunció en julio pasado una inversión adicional de USD 100.000 millones, un aporte que elevó el monto total proyectado a USD 265.000 millones, según consignó PBS News.

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Esta inyección de capital busca proteger las cadenas internas de distribución frente a eventuales crisis logísticas en el exterior.

El viaje coincide con las tensiones políticas sobre Nvidia en el Capitolio

La actividad de Trump en Arizona ocurrirá en una semana de debates en el Congreso sobre la seguridad de las tecnologías críticas, con un acto que congregará a clientes corporativos, proveedores y académicos, tal como reportó NBC News.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, tiene programada una comparecencia ante el Comité Bancario del Senado el 3 de diciembre, donde responderá preguntas sobre la venta externa de microchips y sus contactos personales con una exdirectiva a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos vinculan con labores de espionaje en favor de Beijing, señalamiento que el gobierno chino rechaza.

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, responderá ante el Senado sobre la exportación de microchips y contactos en el extranjero. (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

El presidente de TSMC, C.C. Wei, describió la relación con Nvidia como una alianza orientada a hacer posible la próxima generación de la computación.

Por su parte, el mandatario estadounidense defendió la restitución de Huang en la dirección ejecutiva tras su dimisión a principios de mes, con el argumento de que su liderazgo preserva la ventaja de la nación frente a China y no constituye una amenaza para la seguridad nacional.

La administración federal sostiene que un retroceso bursátil de la compañía perjudicaría a la economía norteamericana, debido al papel clave que sus circuitos desempeñan en la inteligencia artificial.

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El proyecto en Arizona tiene antecedentes en la administración de Biden

Las operaciones del fabricante asiático en suelo estadounidense iniciaron su recorrido en 2020 y recibieron respaldo financiero sustancial por medio de la ley CHIPS and Science Act, una norma bipartidista que promulgó el expresidente Joe Biden.

Aunque el actual mandatario atribuye estas radicaciones industriales a su política arancelaria, los incentivos públicos previos allanaron la llegada de la firma a Arizona, en un contexto en el cual la gobernadora Katie Hobbs y los senadores por el estado aún no han confirmado su asistencia al acto.

La consolidación del polo de Phoenix robustece la estrategia nacional que busca trasladar a suelo norteamericano la manufactura de las piezas informáticas más complejas del planeta. Esta capacidad productiva dentro de las fronteras consolida la autonomía de los suministros tecnológicos, reduce la dependencia respecto de plantas situadas en ultramar y asienta las bases materiales para la competencia económica global.

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