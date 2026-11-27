Las instituciones estatales atienden la emergencia. (Prefectura Guayas)

Guardar

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado 30 muertos, 15 heridos y 122.790 personas afectadas o damnificadas en Ecuador, donde las precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos en las 24 provincias del país. El balance de víctimas y daños materiales continúa en aumento mientras las autoridades meteorológicas advierten sobre nuevos episodios de lluvias intensas en varias regiones del territorio ecuatoriano.

Según el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), publicado el 26 de noviembre, desde la declaratoria de alerta roja nacional, el pasado 29 de agosto, se han registrado 2.131 eventos adversos relacionados con las precipitaciones. La emergencia se extiende a 175 cantones y 599 parroquias, con una mayor concentración de daños en las provincias costeras.

PUBLICIDAD

Del total de personas que han sufrido las consecuencias del fenómeno climático, 77.259 han sido clasificadas como afectadas y otras 45.531 como damnificadas. Esta última categoría comprende a quienes han sufrido daños de mayor gravedad en sus bienes o medios de subsistencia y requieren asistencia para recuperarse de las consecuencias de la emergencia.

Las cifras oficiales evidencian un acelerado deterioro de la situación humanitaria durante noviembre. El 13 de ese mes, las autoridades contabilizaban poco más de 73.000 personas afectadas o damnificadas y 12 fallecidos. En menos de dos semanas, el número de habitantes impactados por las precipitaciones aumentó aproximadamente un 68%, mientras que el balance de víctimas mortales se multiplicó por 2,5.

PUBLICIDAD

En otras provincias del país, como Guayas, también se reportaron inundaciones.

Guayas, donde se encuentra Guayaquil, la principal ciudad portuaria y uno de los centros económicos de Ecuador, es la provincia con el mayor número de personas impactadas, con 32.520 habitantes. Le sigue Esmeraldas, fronteriza con Colombia, con 30.904. Ambas jurisdicciones concentran más de la mitad de las afectaciones humanas registradas a escala nacional.

En El Oro, provincia limítrofe con Perú, las autoridades contabilizan 17.487 personas afectadas o damnificadas, mientras que en Los Ríos la cifra asciende a 14.788. La emergencia también ha alcanzado al archipiélago de Galápagos, ubicado a unos 1.000 kilómetros de la costa continental ecuatoriana, donde más de 11.300 habitantes han sufrido las consecuencias de las precipitaciones.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos críticos de la emergencia es Babahoyo, capital de Los Ríos. Según informó la cadena televisiva Ecuavisa el jueves, alrededor del 80% del territorio de esa localidad se encontraba inundado. Las crecidas han dificultado la circulación vehicular, el abastecimiento de combustible y el desarrollo de las actividades comerciales. Una instalación deportiva fue habilitada para acoger a 52 familias que debieron abandonar sus hogares.

Las inundaciones representan aproximadamente el 60% de los eventos adversos registrados desde finales de agosto. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos también ha documentado 360 deslizamientos de tierra, 130 episodios de lluvias intensas, 94 vendavales y 93 eventos de erosión hídrica. Al cierre del último informe oficial, se contabilizaban 28 registros de desbordamientos de cuerpos de agua y otros 11 con tendencia al incremento de sus niveles.

PUBLICIDAD

15 horas de lluvias provocaron inundaciones en la isla Santa Cruz de Galápagos.

Los daños en infraestructura incluyen 30.505 viviendas afectadas y otras 121 destruidas, además de 50 puentes que presentan algún grado de deterioro y 11 que han quedado destruidos. La emergencia también ha impactado a 46 establecimientos sanitarios y 2.654 instituciones educativas, según la información de la entidad gubernamental.

El sector agropecuario figura entre los más perjudicados por la prolongación de las precipitaciones. De las 17.271 hectáreas de superficie agrícola impactadas, 8.477 corresponden a pérdidas totales y las restantes presentan afectaciones parciales. Las autoridades también han registrado la muerte de más de 2.500 animales. Hasta el momento, los informes consultados no incluyen una valoración económica consolidada de los daños ocasionados al sector productivo.

PUBLICIDAD

La respuesta gubernamental comprende la distribución de asistencia humanitaria, la habilitación de albergues temporales y la tramitación de compensaciones económicas para los hogares damnificados. Según la SNGR, se han entregado 39.034 bienes de asistencia humanitaria en 20 provincias y se han remitido 19.021 solicitudes familiares para la validación de bonos de emergencia.

Las inundaciones registradas en Santa Elena.

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño confirmó la presencia del evento climático el 28 de agosto. Un día después, el Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró la alerta roja en todo el territorio nacional. El calentamiento de las aguas del océano Pacífico tropical oriental ha alcanzado valores que, según la información recogida por la agencia EFE, se sitúan aproximadamente cinco grados centígrados por encima de los registros históricos correspondientes a esta época del año.

PUBLICIDAD

Las proyecciones sobre la intensidad del fenómeno han motivado comparaciones con los episodios extraordinarios de 1982-1983 y 1997-1998, que ocasionaron graves pérdidas humanas y económicas en Ecuador. Sin embargo, la magnitud definitiva de los daños dependerá también de la duración de las precipitaciones, las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones y la capacidad de respuesta ante la emergencia.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente hasta las 22:00 de este viernes una advertencia por nuevas precipitaciones de intensidad variable, especialmente en las provincias del Litoral, Galápagos y Loja. El pronóstico también contempla tormentas en sectores de la Sierra y la Amazonía, en momentos en que la saturación de los suelos y el incremento de los caudales de los ríos elevan el riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos.

PUBLICIDAD