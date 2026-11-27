El senador Agustín Coto descartó una disputa por el liderazgo entre Javier Milei y Patricia Bullrich en La Libertad Avanza hacia 2027

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El senador nacional de La Libertad Avanza, Agustín Coto, descartó que exista una disputa por el liderazgo entre el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich dentro del oficialismo y sostuvo que el mandatario conserva un lugar indiscutido en la fuerza. Ante las especulaciones por una eventual competencia hacia 2027, afirmó que “no hay discusión en el espacio, en La Libertad Avanza, de ese rol que tiene Javier”.

Coto sostuvo que Bullrich tiene “una trayectoria, un peso, tiene votos” y aclaró que eso supone reconocer su gravitación política, no anticipar una postulación. “Va a haber un momento en que tiene que haber una decisión de jugar políticamente con una estrategia unificada”, planteó.

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El senador fueguino evitó responder si la actual senadora considera disputar la Presidencia y remitió esa definición a ella, aunque recordó que Milei anunció en público que buscará la reelección. “Yo te respondo lo que dijo el presidente Javier Milei”, señaló en Infobae A las Nueve.

El peso político de Bullrich

El dirigente libertario encuadró las diferencias internas como parte habitual de cualquier proceso preelectoral. “La política es así. Me parece que los años preelectorales son así”, dijo al ser consultado por las versiones sobre el armado oficialista.

También sostuvo que los distintos perfiles de los dirigentes pueden generar posiciones diferenciadas antes de que se ordene la oferta electoral. “Unidad de concepción, pero unidad de acción. Muy simple”, resumió.

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Al hablar de la eventual candidatura de Bullrich, Coto rechazó que exista hoy una discusión concreta en La Libertad Avanza. Argumentó que una interna entre un presidente en ejercicio y una figura de su mismo espacio tendría consecuencias políticas y económicas.

Patricia Bullrich articuló las negociaciones que permitieron al Senado alcanzar 43 votos para suspender las PASO

“¿Cuándo hubo una elección entre el presidente y un candidato de su espacio?”, preguntó. Para el senador, ese escenario sería “desestabilizante desde el punto de vista político”.

Cabe destacar que Bullrich tuvo un papel central en la votación que reunió 43 votos para suspender las PASO. Coto definió ese resultado como una muestra de su capacidad de articulación en el Senado, pero diferenció esa tarea legislativa de las especulaciones sobre la fórmula presidencial de 2027. “Bullrich es la que sacó la ley con 43 votos ayer”, sostuvo.

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Suspensión de las PASO

Entre otras cosas, el legislador descartó que la suspensión de las primarias responda a un objetivo de alterar las internas del peronismo. “Si realmente alguien en la República Argentina cree que al peronismo lo vas a desordenar con una movida, te faltan libros de historia”, afirmó.

Admitió que el tema puede integrar un “round” político, aunque insistió en que la posición de La Libertad Avanza contra el sistema de primarias forma parte de su programa desde el inicio.

El Senado aprobó la ley con 43 votos, seis por encima de los 37 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Coto recordó que la intención original del oficialismo era derogar el sistema, pero que la negociación concluyó en una suspensión.

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“La ley fue la ley posible”, definió. Según explicó, el texto también incorporó de manera definitiva la ficha limpia y habilitó mecanismos digitales y biométricos para las afiliaciones y los avales partidarios.

Una interna entre un presidente en funciones y una figura del oficialismo provocaría desestabilización política, según advirtió Coto REUTERS/Cesar Olmedo

Para el legislador, esos cambios pueden modernizar procedimientos que aún conviven con formatos físicos. “Para ir a afiliarte a un partido político tenés que llenar unas fichas de cartón duro”, cuestionó, antes de describir ese mecanismo como “casi vintage”.

También mencionó los “avales truchos”, a los que calificó como parte del “folclore de la política”, y sostuvo que las nuevas herramientas aportarán transparencia sin eliminar el sistema de fichas en papel.

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Coto sostuvo que las PASO fueron utilizadas en ocasiones como un mecanismo de validación de candidaturas dentro de las coaliciones y no para resolver una competencia real. Al citar las elecciones de 2015 y 2023 y el planteo de Bullrich sobre la simultaneidad de las primarias, defendió que cada fuerza pueda definir sus internas en fechas distintas.

Economía como el factor central de la elección de 2027

La marcha de la economía fue otro de los elementos que Coto vinculó con la discusión electoral. “No hay elección argentina en la que la economía no sea determinante”, dijo, con referencia a los comicios celebrados desde 1989. Reconoció que hay indicadores que no atraviesan su mejor momento y señaló que el Poder Ejecutivo debe ajustar aspectos de su programa para avanzar con la estabilización.

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Sin embargo, el senador cuestionó la posibilidad de cambios bruscos definidos por el calendario electoral. “Cuidado con esos cantos de sirena de los volantazos económicos”, advirtió, tras mencionar las experiencias de Sergio Massa, Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. “Cada vez que sale volantazo económico te la ponés”, agregó. Según sostuvo, el Gobierno no debería adoptar medidas con el solo objetivo de mejorar su rendimiento en las urnas.

Agustín Coto alertó que el Gobierno no debe implementar giros bruscos en el programa económico con fines electorales (@PatoBullrich)

La regulación del juego online

Antes de la discusión electoral, la sesión estuvo atravesada por la aprobación de normas vinculadas al juego online. Coto celebró que el proyecto recibiera el acompañamiento de todos los senadores presentes y lo vinculó con una preocupación social que, según dijo, supera las disputas entre bloques.

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“Unanimidad de los presentes y total del cuerpo”, resumió sobre los 72 votos a favor. Tras un cuarto intermedio, una iniciativa complementaria impulsada por La Libertad Avanza también obtuvo respaldo unánime.

El senador planteó que la preocupación por las apuestas está ligada a la exposición de niños y adolescentes a la publicidad de ese sector. “Tenemos supernaturalizado que un chico de cuatro años ande por la calle con una camiseta con una publicidad de una casa de apuestas”, señaló. “Es un delirio”, añadió. Como antecedente, recordó que la Fórmula 1 dejó atrás los patrocinios tabacaleros sin que McLaren o Ferrari dejaran de competir.

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Al referirse a los intereses económicos implicados en la regulación, Coto sostuvo que no tuvo relación con el lobby del juego y remarcó que el debate alcanzó a una actividad con peso propio. “Acá estamos tocando intereses. Esto es simple”, afirmó. También cuestionó la relación que, a su juicio, se había consolidado entre el juego, incluido el online, y la sociedad: “No está bueno lo que sucedía hasta hoy”.

La entrevista incluyó el papel de la Iglesia y de las organizaciones civiles en la instalación del tema. Coto consideró que la Iglesia colaboró “de forma determinante” para construir el clima social que rodeó el tratamiento, aunque dijo que no percibió una movilización callejera que presionara al Congreso. “No había nadie en la calle”, afirmó. Para el legislador, el respaldo unánime respondió a que se trataba de una cuestión de alcance social.

Sobre la ludopatía, Coto pidió evitar una lectura moralizante de las personas con adicción. “El ludópata es ludópata, sea multimillonario o si no tiene nada en el bolsillo”, sostuvo. También se refirió al estigma que pesa sobre quienes atraviesan esa situación: “No, tiene una enfermedad”. Según planteó, asumir ese criterio es necesario para que los procesos de rehabilitación puedan avanzar.

El dirigente libertario defendió la Ley 19.640 de promoción industrial pero señaló los condicionantes logísticos de Tierra del Fuego (Captura de video)

Ley 19.640 y las trabas logísticas de Tierra del Fuego

Hacia el final de la entrevista, el senador se refirió a la situación productiva de Tierra del Fuego y defendió la vigencia del régimen de promoción industrial. “La ley de promoción industrial, la Ley 19.640, sin duda alguna. Es una ley extraordinaria”, afirmó. De todos modos, diferenció ese marco de los problemas que atraviesa la provincia y, en particular, la industria de Río Grande, donde reconoció que los números “no son buenos”.

Coto cuestionó la complejidad del subrégimen industrial, integrado por decretos y reglas diferenciadas para las empresas, y planteó que la discusión debe incluir la falta de integración territorial. “Tierra del Fuego no tiene integración territorial”, señaló. Recordó que la provincia se encuentra a unos 3.800 kilómetros de Buenos Aires y que el traslado hacia el continente exige atravesar Chile.

Esa condición, explicó, encarece la circulación de bienes y obliga a cumplir requisitos que asemejan el traslado hacia el continente a una exportación. “Tierra del Fuego tiene aduana interior”, concluyó. Para Coto, ese condicionante debe ocupar un lugar central en el debate sobre producción y desarrollo en la provincia.

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