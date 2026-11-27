Jaime Reusche afirmó que las turbulencias del mercado no modifican de forma automática la evaluación sobre la solvencia estatal.

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Moody’s Ratings fue cautelosa antes de subirle la nota a la deuda argentina en julio pasado. Fue la última en hacerlo, luego de que Fitch y S&P -las otras firmas que componen las tres grandes del sector- ya hubieran hecho lo propio. En ese momento, el panorama financiero argentino aparecía despejaado, el riesgo país coqueteaba con los 400 puntos y la reciente presentación de un programa financiero que detallaba cómo el Gobierno pensaba enfrentar los vencimientos de deuda de 2026 y 2027 había terminado de convencer a la gigante financiera. Cuatro meses después, el panorama cambió severamente.

El riesgo país se acomodó bien por encima de los 1.000 puntos, el programa financiero está puesto en custión, el dólar no parece sujeto a una corrida pero la ampliación de la brecha entre el oficial y los dólares paralelos muestran que el mercado cambiario sufre sus propias tensiones y la actividad económica no muestra signos de repunte tras caer en una recesión técnica en el tercer trimestre deño año. Se trata de una realidad completametamnete diferente a la que gatilló la mejora de la malificación desde Caa1 a B3, con perspectiva positiva.

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Pese al mal clima financiero, sin embargo, Moody’s Ratings no prevé “por el momento” un cambio en la nota.

“Por el momento, los últimos movimientos del mercado no modifican nuestra evaluación crediticia de Argentina”, dijo Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Ratings ante una consulta de Infobae.

Moody's Ratings mantiene la calificación crediticia de la deuda argentina en B3 pese al incremento de la volatilidad financiera.

“El fuerte aumento del riesgo país y la caída de los bonos encarecen el financiamiento y reducen algunas de las alternativas que el Gobierno había contemplado para 2027, por lo que el programa financiero luce hoy más ajustado de lo que anticipábamos hace algunos meses. Sin embargo, nuestra evaluación ya incorporaba necesidades de financiamiento elevadas y escenarios más adversos, incluso con un acceso muy limitado a los mercados”, explicó.

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“Es importante distinguir entre la volatilidad de mercado y los fundamentos crediticios. La marcada diferencia entre los rendimientos de los bonos que vencen antes y después de las elecciones de 2027 sugiere que una parte significativa del deterioro responde a la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas después de los comicios. Al mismo tiempo, el soberano mantiene diversas fuentes de financiamiento, mientras la disciplina fiscal y la mejora estructural de las cuentas externas continúan respaldando su capacidad de pago”, agregó el ejecutivo de Moody’s.

“Por ello, aunque las condiciones financieras actuales aumentan los riesgos y requieren un monitoreo estrecho, no ponen por sí solas en duda la mejora de la calificación”, concluyó Reusche.

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El 21 de julio, cuando Moody’s elevó la calificación de la deuda argentina de Caa1 a B3 y cambió la perspectiva de estable a positiva, el riesgo país se ubicaba en 421 puntos básicos. Cuatro meses después, el indicador cerró el 25 de noviembre en 1.067 puntos, una suba de 646 unidades, equivalente a 153,4 por ciento.

La agencia había justificado aquella decisión en la reducción del riesgo de incumplimiento, a partir del superávit fiscal, el descenso de la inflación, la normalización de la política económica y una mejora esperada de la posición externa. También había destacado el aporte de las exportaciones y de las inversiones en energía y minería a la generación de divisas.

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El riesgo país argentino subió un 153,4 por ciento entre julio y noviembre hasta alcanzar los 1.067 puntos básicos. (REUTERS/Brendan McDermid)

La escalada reciente del costo de financiamiento plantea un escenario distinto al de julio, aunque Reusche remarcó que no basta para alterar la nota. La lectura de Moody’s es que las turbulencias de mercado pueden aumentar los riesgos sin implicar, de manera automática, un deterioro de la solvencia o de la capacidad de pago del Estado.

Qué podría llevar a una baja de la nota

En su comunicado de julio, Moody’s había señalado que una baja de la calificación podría producirse ante un debilitamiento sustancial del programa de estabilización, un retroceso de las reformas que apuntalaron la inversión y las exportaciones, o nuevas presiones sobre la balanza de pagos.

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La agencia también incluyó entre los factores de riesgo una interrupción persistente en la acumulación de reservas internacionales y un nivel de ingreso de divisas insuficiente para cubrir las crecientes necesidades de financiamiento externo. En la declaración de este miércoles, Reusche indicó que esas variables, junto con la disciplina fiscal y las fuentes alternativas de fondos, son las que seguirán bajo observación.

El mercado, por su parte, parece incorporar una prima adicional por el escenario político posterior a las elecciones de 2027. Moody’s había señalado ya en julio que ese proceso constituía una limitación para la calificación, aunque entonces consideraba que se había achicado el rango de posibles cambios de rumbo en materia económica.

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Como cierre, dejaría esa última idea: la calificación se mantiene por ahora, pero la perspectiva positiva queda atada a que las tensiones financieras no se transformen en un deterioro de reservas, financiamiento y continuidad de las políticas.