Tesla modificó la denominación comercial de su tecnología en Europa a Tesla Assisted Driving tras las objeciones sobre el término original (REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo)

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El comité de expertos de los países de la Unión Europea que regula los vehículos podría votar el 15 de diciembre si autoriza en todo el bloque el sistema de asistencia a la conducción de Tesla, que la empresa vendía como “Full Self-Driving”. Según el borrador de la agenda, será la primera vez que se incluye una votación.

El Comité Técnico de Vehículos de Motor (TCMV, por sus siglas en inglés) se reúne en Bruselas de 10:00 a 15:00. El punto 4, entre las 10:40 y las 11:10, trata el proyecto de decisión que autorizaría a los Países Bajos a conceder la homologación europea del sistema.

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El sistema se llama ahora “Tesla Assisted Driving” y el punto lleva la indicación “posible votación”, según el sitio especializado Not an FSD Tracker, que cita el registro de comitología de la Comisión Europea.

“Posible” significa que el comité puede votar ese día, pero no está obligado. El borrador de agenda, fechado el 24 de noviembre, todavía puede cambiar. Not an FSD Tracker indica que la agencia Reuters informó el 26 de noviembre que la Comisión planteó de forma explícita la opción de votar, algo que no había ocurrido en reuniones anteriores. La reunión estaba prevista para el 1 de diciembre. Un portavoz de la Comisión Europea confirmó el nuevo día a Reuters y nadie dio una razón pública del cambio.

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12 Estados miembros permiten la circulación con esta tecnología en sus rutas, los cuales concentran cerca del 29% de la población de la Unión Europea (REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo)

Se necesitan 15 países y el 65% de la población

Una aprobación en todo el bloque exige el voto favorable de al menos 15 de los 27 Estados miembros, que representen como mínimo el 65% de la población de la Unión Europea. 12 países ya permiten el sistema en sus carreteras: Países Bajos, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia e Italia. Sumados, reúnen cerca del 29% de la población, según el cálculo de Not an FSD Tracker.

Alemania sería el siguiente voto clave. Electrek, medio especializado en movilidad eléctrica, informó que el gobierno alemán consiguió que Tesla abandonara el nombre “Full Self-Driving” en Europa y redujera el margen de velocidad sobre el límite permitido del 50% al 10%, a cambio de su apoyo. Con Alemania, el grupo favorable llegaría a cerca del 47%, por lo que aún haría falta Francia o, en conjunto, España y Polonia.

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La aprobación del sistema en el bloque exige el respaldo de al menos 15 países que sumen el 65% de la población europea (REUTERS/Leonhard Foeger)

Suecia pidió en junio a la Unión Europea que rechazara el sistema, salvo que Tesla eliminara la posibilidad de circular por encima del límite de velocidad, según Electrek. El ministerio de Transporte alemán dijo el 6 de octubre que el nombre “FSD” era algo engañoso, según Not an FSD Tracker.

Un rechazo podría anular las aprobaciones nacionales

El riesgo para los usuarios actuales es concreto. Según Reuters, un rechazo a nivel europeo invalidaría las aprobaciones nacionales ya concedidas. Los conductores de Italia, Países Bajos y los otros diez países podrían perder una función por la que pagan hoy.

La autoridad neerlandesa de vehículos (RDW) concedió el 10 de abril una homologación provisional, válida en su país, y precisó que el sistema no es de conducción autónoma: el conductor sigue siendo responsable y debe poder retomar el volante de inmediato. Los sensores vigilan que mire la carretera.

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La autoridad de transporte de los Países Bajos estableció que la tecnología no es autónoma y exige la supervisión constante del conductor (REUTERS/Mike Blake)

El camino hasta la votación fue irregular. Tras la aprobación neerlandesa, el comité trató el caso el 30 de junio y el 6 de octubre sin votar, según el registro cronológico de Not an FSD Tracker. En esas reuniones se discutieron el nombre de la función, los datos de uso y el margen de velocidad.

Tesla había anticipado fechas que no se cumplieron. Tesla Europa publicó en noviembre de 2025 que la RDW se había comprometido a una aprobación en febrero de 2026. La autoridad respondió que solo había acordado un calendario para que Tesla demostrara el sistema ese mes.

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Electrek recuerda que, en la presentación de resultados del tercer trimestre, Elon Musk mencionó que le sorprendería que la aprobación en todo el bloque tardara más allá del primer trimestre de 2027. Ese medio señala que un encuentro no equivale a un voto y que el comité puede volver a discutir el caso y postergar la decisión a 2027.