Picasso, artista español: “El arte es una mentira que nos hace ver la verdad” (Foto: George Stroud)

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En mayo de 1923, el universo de las artes plásticas todavía tambaleaba bajo los efectos del terremoto del cubismo. Para el público tradicionalista y la crítica más conservadora, las figuras fracturadas, los rostros multiplicados y la perspectiva rota que proponía la vanguardia no eran más que un engaño caprichoso, una estafa visual o, en el mejor de los casos, una burla geométrica. Fue en ese clima de sospecha cuando Picasso dijo en una entrevista que “el arte es una mentira que nos hace ver la verdad”.

Marius de Zayas, un agudo artista y escritor mexicano afincado en Nueva York, fue quien se sentó a conversar con el hombre del momento. Aquel reportaje, titulado originalmente Picasso Speaks y publicado en la mítica revista neoyorquina The Arts, dejó para la posteridad una declaración que se convertiría en un manifiesto de la modernidad. La frase completa es: “Todos sabemos que el arte no es la verdad. El arte es una mentira que nos hace ver la verdad, al menos la verdad que nos es dado comprender”.

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A un siglo de aquellas palabras, la frase sigue resonando como una llave maestra para descifrar no solo la obra del pintor malagueño, sino el propósito profundo de todo hecho estético. Si bien nació en el papel periódico de una revista, el vehículo que la transformó en una lectura obligatoria para la historia del arte occidental fue su inclusión en Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics, la monumental antología editada por el historiador norteamericano Herschel B. Chipp.

Pablo Picasso pintando el "Guernica" en su estudio de París, en 1937 (Foto: Dora Maar)

Publicado por primera vez en 1968 por la Universidad de California, este libro es considerado la biblia de las vanguardias del siglo XX. La importancia de la obra de Herschel B. Chipp radica en un giro metodológico revolucionario: en lugar de dejar la explicación del arte en manos de teóricos abstractos, el libro recopila los manifiestos, cartas, diarios y entrevistas directas de los propios creadores, desde Paul Cézanne y Vincent van Gogh hasta Filippo Tommaso Marinetti y Marcel Duchamp.

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Al integrar Picasso Speaks en este volumen, el aforismo de la “mentira” dejó de ser una ocurrencia del momento para transformarse en un documento académico fundacional, el pilar teórico que justificaba por qué la pintura ya no debía competir con la rigidez de la fotografía. ¿Qué quería decir realmente Pablo Picasso al emparentar el arte con la mentira? La respuesta es una declaración de guerra contra la mímesis, es decir, contra la idea de que el valor de una pintura radica en su capacidad para imitar la naturaleza.

Su obra cumbre, el colosal lienzo "Guernica" de 1937, inmortalizó el horror del bombardeo fascista sobre la población civil vasca y se convirtió en el símbolo antibélico más universal de la historia

Para este artista, la realidad visual es engañosa. Una pintura hiperrealista que retrata un árbol de manera idéntica a la realidad nos muestra solo una superficie, una ilusión óptica de tres dimensiones sobre un lienzo plano. El arte, en cambio, asume su condición de artificio. Al deformar un rostro en Guernica o al fragmentar una guitarra sobre la mesa, el artista miente deliberadamente sobre las formas anatómicas y físicas. Sin embargo, a través de esa “mentira” visual, logra transmitir una verdad mucho más profunda.

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Esa verdad puede ser el horror absoluto de la guerra, la fragmentación del tiempo o la experiencia tridimensional de un objeto visto desde múltiples ángulos a la vez. La mentira artística es, paradójicamente, el único camino honesto hacia la esencia de las cosas. Esta idea resume de manera perfecta la totalidad del pensamiento de su autor. Pablo Picasso no era un pintor decorativo; era un investigador de la percepción: siempre buscó desesperadamente desnudar los mecanismos de la representación.

La frase de 1923 sintetiza su ética de trabajo: el rechazo absoluto al arte como simple adorno burgués. Si el arte es una herramienta para comprender el mundo, el pintor tiene el deber de manipular las formas para forzar al espectador a despertar del letargo de la mirada cotidiana. En un mundo saturado de imágenes que pretenden ser “verdaderas”, la lección que nos dejó Pablo Picasso sigue vigente: a veces, es necesario romper el espejo de la realidad para poder ver, por fin, lo que se esconde detrás.

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Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga, España, en 1881 y fallecido en Mougins, Francia, en 1973, fue el artista más influyente y prolífico del siglo XX (EFE/ AGIP/ jda)

¿Quién es Picasso?

Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga, España, en 1881 y fallecido en Mougins, Francia, en 1973, fue el artista más influyente y prolífico del siglo XX. Hijo de un profesor de dibujo, demostró un talento genial desde su infancia y revolucionó la historia del arte occidental al cofundar el cubismo junto a Georges Braque. A lo largo de su extensísima carrera, el pintor malagueño transitó por una constante metamorfosis estilística que incluyó el Período Azul, el Período Rosa, el surrealismo y la escultura.

Produjo decenas de miles de piezas entre pinturas, grabados y cerámicas que desafiaron las normas académicas y transformaron la iconografía moderna. Algunas de ellas son Las señoritas de Avignon, Los tres músicos o El viejo guitarrista ciego. Su obra cumbre, el colosal lienzo Guernica de 1937, inmortalizó el horror del bombardeo fascista sobre la población civil vasca y se convirtió en el símbolo antibélico más universal de la historia. Su muerte, a los 91 años, cerró el capítulo más audaz de las vanguardias históricas.

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