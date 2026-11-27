Momento en que se realizó la aprehensión de Francisco Javier Hincapié Lorenzana. (PNC de Guatemala)

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Francisco Javier Hincapié Lorenzana, nieto de Waldemar Lorenzana Lima, alias “El Patriarca”, quedó ligado a proceso luego de que las autoridades lo capturaron durante los allanamientos del 19 de noviembre en Zacapa, donde localizaron armas, dinero, vehículos y cigarrillos que se investigan como posible contrabando.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, confirmó este jueves 26 de noviembre que el joven fue presentado ante la jueza de Paz de Huité, quien resolvió su situación inicial.

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“Fue ligado a proceso por la juez de paz del municipio de Huité”, afirmó el funcionario durante la conferencia de prensa La Ronda de este lunes 26 de noviembre.

Villeda agregó que Hincapié Lorenzana fue enviado “momentáneamente” a un hospital mientras avanza su situación jurídica.

La orden judicial dispuso su traslado, bajo custodia de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), al Hospital Privado Concepción, en la cabecera departamental de Zacapa.

El oficio 256-2026, emitido por el Juzgado de Paz de Huité, indica que el detenido enfrenta un señalamiento provisional por defraudación en el orden fiscal en el ramo de tabacos. El expediente quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del departamento de Guatemala.

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El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, confirmó durante La Ronda de este jueves 26 de noviembre que Francisco Javier Hincapié Lorenzana, nieto del narcotraficante confeso Waldemar Lorenzana, "El Patriarca" fue ligado a proceso. (Video: Gobierno de Guatemala)

El ministro confirmó que no existe una orden de extradición

Consultado sobre una eventual solicitud internacional contra Hincapié Lorenzana, Villeda fue directo: “Contra él no existe orden de extradición”.

El titular de Gobernación explicó que las diligencias del 19 de noviembre comprendieron varios allanamientos en el municipio de Huité.

“Se incautó una cantidad de dinero, cigarrillos de contrabando y armamento que se encontró en varias residencias que fueron allanadas ese día”, indicó.

La captura de Hincapié Lorenzana ocurrió en la aldea Llano Largo, en Río Hondo, Zacapa, durante una serie de operativos ejecutados por la PNC, el Ministerio Público (MP) y el Ejército.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron en Zacapa a Francisco Javier Hincapié Lorenzana, nieto del fundador del cartel de Los Lorenzana. (Infobae América)

Los procedimientos formaban parte de pesquisas sobre hechos vinculados con el narcotráfico y también con un ataque armado ocurrido el 13 de noviembre, que dejó dos muertos.

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En la vivienda encontraron 11 armas, efectivo y motocicletas sin placas

Durante la inspección del inmueble donde fue localizado el joven, los agentes incautaron tres fusiles, una carabina, cuatro escopetas y tres pistolas. El inventario también incluyó municiones, cuatro radios portátiles, nueve teléfonos celulares, dos vehículos, ocho motocicletas sin placas y una cuatrimoto.

Las fuerzas de seguridad decomisaron además Q136.903 y USD 130 en efectivo, junto con 20 cajas de cartón y tres bolsas con cajetillas de cigarrillos. Las autoridades deberán establecer el origen y la situación legal de esa mercancía para determinar si ingresó o fue comercializada fuera de los controles fiscales y aduaneros.

Las autoridades decomisaron más de 136 mil quetzales en efectivo, once vehículos y miles de cajetillas de cigarrillos de contrabando. (PNC de Guatemala)

El Ministerio de Gobernación ha señalado que el contrabando puede constituir una fuente de financiamiento para estructuras dedicadas a otras actividades ilícitas. La investigación deberá establecer si los cigarrillos y los demás objetos localizados guardan relación entre sí.

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<i>Infobae</i> comprobó el vínculo familiar con Los Lorenzana

Infobae comprobó con documentación oficial del Registro Nacional de las Personas (Renap) que Hincapié Lorenzana es nieto de “El Patriarca”.

Su certificación registral de nacimiento identifica como padres al colombiano Francisco Javier Hincapié Guevara y a Julia Lorenzana Cordón, hija de Waldemar Lorenzana Lima.

El Certificado de Nacimiento confirma que Francisco Javier Hincapié Lorenzana es hijo de Julia Lorenzana Cordón y del colombiano Francisco Javier Hincapié Guevara. (Certificado de Nacimiento)

Julia Lorenzana cumple una condena de 33 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de conspiración para el tráfico internacional de drogas. La justicia federal estadounidense también ordenó el decomiso de USD 27 millones en activos ilícitos.

Según las investigaciones estadounidenses, Lorenzana Cordón tuvo un papel de administración logística dentro de la estructura entre 2008 y 2019. Guatemala la capturó en abril de 2021 y la extraditó a Estados Unidos el 10 de diciembre de ese año.

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