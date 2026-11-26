GTA 6 reúne ovnis, criaturas y referencias ocultas en Leonida (Rockstar)

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Los jugadores de Grand Theft Auto 6 ya encontraron decenas de easter eggs en Leonida, desde avistamientos del Skunk Ape, la criatura que ocupa el lugar de Bigfoot (Pie Grande), hasta ovnis, homenajes a Vice City y un monumento que podría esconder el nuevo gran misterio de Rockstar Games. Algunos hallazgos parecen confirmados por su aparición dentro del mapa, mientras otros todavía generan dudas.

La búsqueda importa porque Rockstar convirtió los secretos en una parte central de sus mundos abiertos. En GTA 6, los guiños no afectan la historia principal, pero invitan a recorrer pantanos, playas, carreteras y edificios en busca de escenas ocultas, personajes extraños y referencias a juegos anteriores del estudio.

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Las referencias aparecen en tiendas, conversaciones, publicaciones y accesorios repartidos por el estado ficticio, aunque algunas conexiones todavía carecen de una explicación confirmada dentro de la aventura (Rockstar)

Qué es un easter egg y por qué aparece en videojuegos

Un easter egg, o “huevo de Pascua”, es un mensaje, objeto, función o referencia que los creadores esconden dentro de una obra para que sea descubierto por quienes prestan atención a los detalles. Puede ser una broma interna, un homenaje a otra franquicia, una escena secreta o una actividad que desbloquea contenido.

El término se popularizó en 1980 con Adventure, un juego de Atari 2600. Su programador, Warren Robinett, escondió un mensaje con su nombre dentro del juego después de que la empresa evitara incluir a los desarrolladores en los créditos. El descubrimiento fue comparado con la búsqueda de huevos de Pascua y dio origen a una expresión que sigue vigente.

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En GTA 6, los easter eggs aparecen como parte de la exploración de Leonida. Algunos son visibles durante una partida normal; otros exigen visitar lugares concretos, esperar una hora determinada o cumplir condiciones climáticas específicas.

El sombrero de Arthur Morgan aparece en una venta de garaje

Uno de los secretos más comentados es el Skunk Ape, una criatura alta, peluda y cubierta de barro que aparece en los pantanos y manglares. Los avistamientos se concentran en el sur de Cottonmouth Lake, la carretera entre esa zona y Gambit Bay, el puente al sur de Grassrivers y Pelican Valley.

La figura recuerda a Bigfoot, uno de los misterios más conocidos de GTA: San Andreas y GTA V. En esta ocasión, la criatura se relaciona con un tótem y con una línea de Extraños y Lunáticos vinculada a Kirk, quien inicia una especie de búsqueda del ser en los humedales.

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Los jugadores también reportaron luces extrañas en el cielo. Un ovni puede aparecer en un camino de tierra del condado de Kelly, cerca de Port Gellhorn, durante la madrugada. Según los hallazgos compartidos, el evento exige que el personaje esté solo y puede desbloquear el trofeo The Truth Is Out There.

Un chihuahua transporta un muñeco de Arthur Morgan

El monumento de Manifest Canyon recuerda al Monte Chiliad

El misterio que más discusiones genera está en Manifest Canyon, en el condado de Kelly. Allí hay un monumento formado por un pilar, un globo terráqueo y cuatro caballos. Una placa afirma que los animales representan la fauna, la corrupción, la humanidad y el “yeyo”, una combinación que parece seria y satírica al mismo tiempo.

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La comunidad ya lo relaciona con el Monte Chiliad de GTA V, un enigma que llevó a los jugadores a estudiar murales, símbolos, montañas y teorías durante años. Aún no existe una explicación definitiva sobre el monumento de Leonida, pero su diseño sugiere que podría tener conexiones con otros secretos.

Otro hallazgo es un nido con huevos pintados en lo alto de una torre de radio del condado de Vice-Dale. Jason o Lucía pueden tomar uno y lanzarlo al vacío, lo que activa una escena breve. El detalle funciona como un easter egg literal dentro de un mapa lleno de referencias.

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Vice City tiene varios easter eggs en la nueva entrega de la franquicia Grand Theft Auto - (X/@MemeioYT)

Vice City, Red Dead Redemption y otras referencias

Rockstar también recuperó elementos de su propia historia. En tiendas retro aparece la camisa hawaiana azul de Tommy Vercetti, mientras guías turísticos hablan de un antiguo jefe criminal de los años ochenta. El Hotel Ocean View y el Club Malibu siguen presentes como lugares restaurados dentro de la Vice City actual.

Las referencias a Red Dead Redemption incluyen el sombrero de Arthur Morgan, libros sobre el Viejo Oeste, menciones a Flaco Hernández y matrículas de New Austin. En tiendas de coleccionables aparecen objetos vinculados con Bully y Manhunt.

También hay guiños a GTA IV y GTA V: un libro sobre un mafioso de Liberty City, una nota sobre Fabien LaRouche y una conversación sobre el Monte Chiliad. Leonida convierte así la exploración en una búsqueda constante de referencias, bromas y misterios que todavía no tienen respuesta.

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