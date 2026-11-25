Rockstar Games descarta llevar la franquicia Grand Theft Auto al cine o a la televisión pese a los reiterados pedidos de Hollywood.

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Rockstar Games decidió trazar una línea clara entre sus dos franquicias más valiosas. Según reveló The Ankler, el estudio detrás de Grand Theft Auto no tiene intención de llevar la saga a cine o televisión, pese al interés de Hollywood durante años.

La noticia llega en medio del éxito arrollador de GTA 6, que generó cerca de 3.800 millones de dólares al cierre de su primer día en el mercado. Sin embargo, mientras GTA permanece fuera del alcance de productoras y plataformas, Red Dead Redemption sí aparece como una posibilidad concreta de adaptación.

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Por qué Rockstar no quiere llevar GTA al cine

De acuerdo con The Ankler, Rockstar Games ha recibido llamados constantes de compañías de entretenimiento interesadas en adaptar Grand Theft Auto a lo largo de los últimos años. A pesar de esa demanda sostenida, el estudio mantiene su negativa.

La franquicia ya genera un nivel de expectativa y atención mediática que, según se desprende del reporte, haría innecesaria cualquier versión televisiva o cinematográfica. Las cifras de ventas de GTA 6 refuerzan ese argumento: se espera que el título termine generando entre tres y cuatro veces lo recaudado por GTA 5, que alcanzó los 1.150 millones de dólares.

Las estimaciones comerciales prevén que GTA 6 cuadruplicará la recaudación histórica de GTA 5, que alcanzó los 1.150 millones de dólares. (Rockstar)

El lanzamiento del juego, ocurrido tras una espera de 13 años, coincide además con el momento en que se conoció esta postura del estudio respecto a Hollywood.

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Rockstar Games no estaría interesada en adaptar Grand Theft Auto a cine o series porque la franquicia ya concentra una enorme expectativa comercial por sí sola. En cambio, sí consideraría ofertas para licenciar Red Dead Redemption, aunque exigiría un pago mínimo de 100 millones de dólares por los derechos.

Red Dead Redemption, la franquicia que sí estaría en juego

El panorama cambia con Red Dead Redemption, la saga de acción y aventura ambientada en el Lejano Oeste. Para este caso, Rockstar se mostraría más abierta a negociar una adaptación de esta propiedad para cine o televisión.

Un agente que trabaja con guionistas del sector de los videojuegos señaló que “en algún momento, estaban barajando un precio de compra de más de 100 millones de dólares mínimo para licenciar los derechos”. La cifra sirve como punto de partida para cualquier negociación, aunque no garantiza que el estudio termine aceptando alguna propuesta concreta.

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El estudio fijó una base mínima de 100 millones de dólares para iniciar negociaciones sobre los derechos de Red Dead Redemption.

Como referencia de magnitud, Amazon pagó 250 millones de dólares en 2017 por los derechos televisivos globales de El Señor de los Anillos. La comparación ubica la cifra pedida por Rockstar dentro de un rango que, sin alcanzar ese techo, resulta igualmente alto para el mercado de adaptaciones.

Todavía no está definido si una eventual producción de Red Dead Redemption seguiría de manera fiel la trama de los videojuegos o si optaría por una historia original ambientada en ese universo.

El auge de las adaptaciones de videojuegos en Hollywood

El posible interés de Rockstar por licenciar Red Dead Redemption se da en un contexto de expansión de las adaptaciones basadas en videojuegos. Plataformas como Amazon, Netflix y FX destinan entre 15 y 25 millones de dólares por episodio a proyectos como Tomb Raider, Assassin’s Creed y Far Cry.

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Plataformas como Amazon, Netflix y FX invierten entre 15 y 25 millones de dólares por capítulo en adaptaciones de videojuegos. (Agencia Andina.)

El éxito de Fallout, producida por Amazon, y de The Last of Us, de HBO, intensificó esa búsqueda de nuevas franquicias para convertir en series o películas. Estas producciones buscan atraer a los jugadores hacia el formato televisivo tradicional.

El reporte también aporta cifras sobre el peso actual de la industria de los videojuegos: el mercado global está valuado en más de 200.000 millones de dólares y reúne a 3.700 millones de jugadores activos. Esa magnitud explica por qué el equilibrio de poder entre Hollywood y la industria gamer se modificó de forma marcada en los últimos años.