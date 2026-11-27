El asalto contra Binance del 29 de octubre representa el mayor robo de criptomonedas registrado en la historia (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Los lavadores de dinero que trabajan para Corea del Norte avanzan hacia el cobro de parte de las criptomonedas robadas en el hackeo de Binance. Según investigadores citados por la agencia Reuters, usan servicios poco conocidos que cambian unas monedas por otras y borran el rastro de los fondos.

Las autoridades de Estados Unidos atribuyen a hackers norcoreanos el robo del 29 de octubre, el mayor de la historia en criptomonedas. Reuters lo cifra en USD 6.300 millones; la firma de análisis Elliptic habla de USD 6.430 millones repartidos en 11 cadenas de bloques. Corea del Norte niega su participación.

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Los emisores de las monedas congelaron o incautaron USD 2.850 millones, según la agencia de noticias. El resto sigue en circulación y es lo que ahora se intenta limpiar con operaciones automatizadas que, según Elliptic, abarcan más de 27.000 billeteras, 16 cadenas de bloques, unos 55 servicios y cerca de 90.000 transacciones.

THORChain y los USD 600 millones que pasaron por ahí

Uno de esos servicios es THORChain, una plataforma de intercambio que se define como descentralizada. Los investigadores de Chainalysis y Elliptic estiman que más de USD 600 millones del botín pasaron por ella. Elliptic advirtió que la cifra puede incluir fondos que cruzaron la plataforma más de una vez.

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El botín total del ciberataque equivale a cerca de una sexta parte del producto interno bruto de Corea del Norte (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

THORChain, que en su sitio web dice que no “censura” transacciones ni exige verificar la identidad de los clientes, no respondió a la consulta de Reuters. El jueves, su cofundador Chad Barraford afirmó en un video que el 98% de las operaciones corresponde a personas que buscan su “libertad financiera” individual. Según él, si la plataforma se cerrara, los delincuentes encontrarían otro lugar para cambiar sus monedas.

El FBI pidió el 31 de octubre a los proveedores de servicios cripto, entre ellos la red de computadoras que controla THORChain, que bloquearan las direcciones usadas por el atacante. TRM Labs, empresa estadounidense de análisis de cadenas de bloques, calcula que la plataforma cobró hasta USD 1 millón en comisiones por los cambios vinculados al hackeo.

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Ari Redbord, jefe global de políticas de TRM Labs, dijo a Reuters que el señalamiento del FBI a los operadores de un servicio concreto fue “bastante extraordinario” y que no recuerda muchos casos parecidos.

Otros USD 342 millones en un servicio de mezcla

El segundo recurso es un coinjoin, un servicio que combina bitcoin de distintas fuentes en una sola transacción para que no se pueda ver de dónde viene cada moneda. Elliptic informó que USD 342 millones pasaron por este mecanismo, en su mayoría coordinado por una figura con seudónimo, Kruw. Reuters no logró contactarla.

La firma de análisis detalló que desde el 17 de noviembre salieron de las principales reservas de ether unos 488.000 ETH, equivalentes a USD 830 millones. Unos 125.000 ETH (USD 210 millones) ya se cambiaron por bitcoin.

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Los emisores de los activos congelaron e incautaron 2.850 millones de dólares tras la alerta por el ataque (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Al menos 6.330 bitcoin (USD 389 millones) entraron en coinjoins coordinados por Kruw, la mayor parte desde el 17 de noviembre, según la misma firma. Elliptic comparó el patrón con el del robo a Bybit: los activos se cambian por bitcoin y luego se mezclan.

Los coinjoins dificultan el rastreo, pero los lavadores aún necesitan pasar las monedas por otros servicios, como un corredor extrabursátil, para convertirlas en efectivo, explicó Elliptic. La gran mayoría del botín, añadió la firma, todavía no se cobró.

Redbord afirmó que el lavado podría durar meses o incluso años. Cobrar solo una fracción de lo robado sería un golpe de suerte para Pyongyang: “No tienen que sacar mucho para que todo esto valga la pena”, dijo. El total sustraído equivale a cerca de una sexta parte del producto interno bruto estimado de Corea del Norte, según Reuters.

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Según Elliptic, el ataque no fue una sola intrusión. En junio, un ingeniero de Binance instaló una copia manipulada de una herramienta de programación con IA; en septiembre, atacantes que se hicieron pasar por reclutadores lograron que otro descargara un archivo malicioso.