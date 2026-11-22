Rackspace alertó a sus clientes sobre un acceso no autorizado a la plataforma Spot mediante credenciales filtradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Rackspace, la empresa de servicios en la nube, avisó a sus clientes de que un grupo no autorizado entró a su plataforma Spot con credenciales filtradas. Los atacantes pudieron crear programas en los sistemas de algunos clientes y leer sus claves, según el aviso que obtuvo BleepingComputer.

Spot es una plataforma que permite a las organizaciones desplegar y administrar aplicaciones en contenedores mediante Kubernetes, un sistema para gestionar ese tipo de software. De acuerdo con el aviso, el acceso ocurrió el 17 de noviembre, entre las 00:20 y las 22:00 en hora universal.

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Rackspace dijo que se enteró de la intrusión el 18 de noviembre, tras el reporte de un cliente, y que ese mismo día confirmó que la organización que recibió el aviso estaba afectada.

Los atacantes lograron actuar como usuarios legítimos en algunas organizaciones clientes. Con esa identidad podían crear pods (las unidades mínimas de ejecución de Kubernetes), leer los llamados Secrets y listar nodos y volúmenes, es decir, los servidores y los discos de los clusters.

La plataforma Spot permite el despliegue y la administración de aplicaciones en contenedores a través de Kubernetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué quedó expuesto

Los Secrets de Kubernetes guardan contraseñas, tokens de autenticación y claves de acceso a bases de datos, servicios en la nube y otros sistemas. Rackspace advirtió que los atacantes pudieron leer cualquier Secret almacenado en los clusters de un usuario afectado, además de los tokens de la API de Spot y los de renovación de sesión que ese usuario tuviera.

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Con esas credenciales, un intruso podría llegar a sistemas ajenos a Spot. Por eso el aviso recomienda revisar registros de bases de datos, registros de contenedores, repositorios de código, almacenamiento en la nube y servicios de terceros desde el 17 de noviembre.

La empresa informó que revocó los tokens y las sesiones afectados, eliminó los pods no autorizados, rotó claves y reforzó los controles de acceso y la vigilancia. También compartió indicadores para detectar la actividad: la dirección IP 23.224.79.106, el rango 23.224.0.0/15 y los prefijos i1, glm- y probe en los nombres de objetos de Kubernetes.

La intrusión en los sistemas ocurrió el 17 de noviembre y Rackspace la confirmó al día siguiente tras el reporte de un cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los clientes

A los clientes afectados, Rackspace les pidió emitir de nuevo los tokens de la API de Spot, reemplazar los tokens de renovación usados en herramientas de automatización, descargar archivos de configuración de Kubernetes nuevos y cambiar las credenciales guardadas en los Secrets de sus clusters.

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La brecha también provocó una caída prolongada de la consola de administración de Spot, lo que impidió por un tiempo a los clientes gestionar sus clusters y cambiar credenciales posiblemente comprometidas. Rackspace anunció que el servicio quedó restablecido por completo el 21 de noviembre, después de varios retrasos.

Sirish Raghuram, cofundador y director de crecimiento de Platform9, que desarrolló Spot junto con Rackspace, explicó en una discusión en Reddit que la empresa cortó el acceso a propósito mientras aseguraba la infraestructura. “Decidimos que cerrar todo el acceso y sanear todo el entorno es lo mejor que podemos hacer para proteger a todos”.

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Medios digitales consultaron a Rackspace cuántos clientes resultaron afectados y si se robaron datos, pero no recibieron respuesta. Hasta el 21 de noviembre, la compañía no había divulgado esas cifras.

El incidente muestra que una filtración de credenciales puede superar rápidamente los límites de una plataforma y alcanzar bases de datos, repositorios y servicios externos. La respuesta de Rackspace incluyó revocaciones, rotación de claves y suspensión temporal del acceso, pero la falta de información sobre el número de clientes afectados y sobre una posible extracción de datos mantiene abiertas preguntas relevantes. Para las organizaciones, el caso refuerza la necesidad de limitar privilegios, vigilar accesos y renovar secretos de forma periódica.

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