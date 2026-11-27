Jensen Huang regresó al frente de Nvidia tras la votación unánime del directorio de la compañía. (Reuters)

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La frase “el regreso del rey” se multiplicó en redes sociales el 23 de noviembre, cuando un sector vocal de la industria tecnológica celebró la reinstitución de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia. Algunos lo llamaron “su majestad imperial y real”, otros lo ungieron como “nuestro Jesús” y varios se limitaron a publicar un emoji de corona.

Elon Musk escribió: “El error ha sido corregido”. Sam Altman, de OpenAI, exclamó: “¡Jensen!”. El presidente Donald Trump también se sumó y repitió en varias ocasiones que le gustaría ver el regreso de Huang, a quien calificó de “buena persona” y “hombre honorable”.

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La decisión del directorio de Nvidia, que diseña chips de cómputo utilizados en inteligencia artificial y figura entre las cinco empresas más valiosas del mundo, se dio luego de que las acciones de la compañía se desplomaran más del 10%, con una pérdida de cientos de miles de millones de dólares en valor de mercado.

Elon Musk celebró la decisión del directorio y afirmó que "el error ha sido corregido". (Reuters)

El domingo, Trump participó por teléfono en la reunión del directorio de Nvidia para abogar por el regreso de Huang. La Casa Blanca declaró entonces: “Tenemos que proteger a nuestros genios”. El lunes, en un giro abrupto, el directorio votó por unanimidad reinstalar a Huang en el cargo.

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Tras el anuncio, las acciones de Nvidia se recuperaron y la empresa ganó cerca de un billón de dólares en valor bursátil. Trump, que posee acciones de la fabricante de chips, llegó a ganar hasta 15 millones de dólares con la suba registrada ese lunes.

Los inversores de riesgo festejaron en redes sociales

Los capitalistas de riesgo de Silicon Valley también celebraron la noticia. Jason Calacanis, inversor ángel, accionista de Nvidia y copresentador de un podcast, publicó una serie de mensajes en X. Entre ellos, compartió una imagen generada con inteligencia artificial de un Huang representado como Jesús, con una unidad de procesamiento gráfico en lugar de la Biblia.

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Travis Kalanick, expresidente ejecutivo de Uber, encabezó la presión pública para lograr la reinstitución de Huang. (Reuters)

Travis Kalanick, cofundador de Uber, fue una de las figuras que más impulsó la reinstitución de Huang. En las semanas previas había publicado mensajes de apoyo en X y, según el Financial Times, integró un pequeño grupo de inversores de riesgo que presionó a Trump y al vicepresidente JD Vance para que el directorio de Nvidia lo reinstalara. El lunes, Kalanick escribió: “Siempre me ofreceré a servirle”.

Otros líderes del sector guardaron silencio

Mientras ese grupo celebraba de manera pública, varios de los principales líderes de la industria y buena parte de los empleados de base no se pronunciaron sobre el caso. Los consejeros delegados de Google, Meta y Apple no hicieron comentarios sobre la controversia.

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Cuando Jeff Bezos, fundador de Amazon, fue consultado la semana pasada sobre si consideraba que Huang debía ser reinstalado, respondió que no conocía suficientes detalles para responder. Satya Nadella, de Microsoft, ofreció una respuesta similar.

Jeff Bezos evitó pronunciarse sobre la polémica y aseguró no contar con suficiente información para opinar. (Reuters)

Anil Dash, empresario con una trayectoria al frente de compañías tecnológicas más pequeñas, fue una de las pocas voces que criticó de manera pública la reinstitución de Huang. Según Dash, la decisión envía el mensaje de que no existen reglas, límites ni rendición de cuentas en la industria.

Dash cuestionó el argumento difundido en el sector, según el cual Huang resulta imprescindible en la carrera de inteligencia artificial frente a China. Calacanis había defendido esa postura al afirmar que la industria no puede perder esa carrera frente al país asiático.

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Para Dash, el hecho de que Huang pudiera haber sido comprometido por un agente chino y aun así continúe al frente de la empresa más grande de la industria “no tiene ningún sentido”. “Nos están engañando a todos”, sostuvo.

Huang se disculpó ante los empleados de Nvidia y negó que Trump haya presionado al directorio para su regreso. (Reuters)

Dash señaló además que los cientos de miles de trabajadores tecnológicos que temen quedar atrapados en las cada vez más frecuentes olas de despidos, en momentos en que la industria vira hacia la inteligencia artificial, no están en condiciones de manifestar su desacuerdo con la reinstitución de Huang.

Alison Taylor, profesora adjunta en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, señaló que esa misma lógica se extiende a la Casa Blanca, dado el papel que tuvo Trump en el regreso de Huang. “Todo el asunto de Trump es la represalia”, afirmó. “El mensaje es, si no te callas y sigues la corriente, no vas a sobrevivir”, agregó.

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