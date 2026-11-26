Boca se prepara para un final de temporada con chances de más títulos (Créditos: Fotobaires)

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Rodolfo Arruabarrena definió el criterio con el que manejará las rotaciones de Boca Juniors en el cierre del año: si no existe riesgo concreto de lesión, todos los futbolistas disponibles van a jugar, tanto este domingo ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura como en la final de la Copa Argentina frente a Platense, del miércoles 2 de diciembre en Santiago del Estero. El entrenador bajó esa directriz al plantel luego de la victoria por 2 a 0 ante Independiente Rivadavia, resultado que clasificó al equipo a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

El cruce ante el Lobo platense se disputará el domingo 29 de noviembre, a las 20:30, en La Bombonera, con arbitraje de Darío Herrera. Cuatro días después del partido ante los mendocinos, el plantel retomó los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la vista puesta en ese compromiso y, a la vez, en la definición por la Copa Argentina, el próximo miércoles.

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El entrenador fue claro en conferencia de prensa respecto al criterio con el que evaluará a cada jugador del plantel. La idea que bajó al grupo es que, salvo que exista posibilidad de lesión, el resto del equipo jugará si así lo pide, incluso en los casos de cansancio o fatiga acumulada por la seguidilla de partidos.

Rodolfo Arruabarrena (Créditos: Fotobaires)

“Estamos llegando a fin de año y lo que más me preocupa es el cansancio mental, con la rutina, pero yo creo que podemos seguir peleando por más títulos”, explicó Arruabarrena, quien remarcó la voluntad de sus futbolistas de estar presentes en cada convocatoria. El propio entrenador graficó esa predisposición al referirse a Santiago Ascacíbar, ausente ante Independiente Rivadavia por haber llegado justo desde la consagración en la final de la Copa Sudamericana disputada en Colombia. “Tuve que poner un abogado para que ahora no juegue, siempre quiere estar, como todos”, bromeó el Vasco.

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Ascacíbar sí estaría disponible para enfrentar a Gimnasia. Su inclusión cobra relevancia adicional ante la duda que generó Milton Delgado, quien sufrió un golpe en la rodilla y podría ser resguardado pensando en la definición de la Copa Argentina. “No creo que lo del Chelito Delgado sea algo grave, está muy bien Belmonte, iremos viendo”, señaló el técnico.

Más allá de esa duda puntual por un cuadro físico, el resto del plantel titular se perfila sin cambios respecto del que superó a Independiente Rivadavia. Rodrigo Battaglia, que jugó con una férula protectora debido a una fisura en el quinto metacarpiano, continúa entre las opciones del cuerpo técnico, que incluso evalúa una variante táctica con el volante como 5 y Leandro Paredes corrido a un costado. “¿Si puede jugar Battaglia de 5 y Paredes a un costado? Puede ser, sí, iremos viendo”, admitió Arruabarrena.

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Milton Delgado sería preservado ante Gimnasia

La probable formación de Boca para recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata es con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El entrenador defendió además la profundidad de su plantel para sostener el rendimiento en esta etapa de la temporada, cuando el equipo afronta partidos cada tres o cuatro días. “Confío en el banco de suplentes que tenemos. Tenemos opciones en todos los puestos, estoy satisfecho”, sostuvo.

Superado el cruce ante el Lobo, Boca deberá afrontar la final de la Copa Argentina frente a Platense, compromiso para el cual Arruabarrena ya adelantó el mismo criterio de rotación mínima. El cuerpo técnico seguirá la evolución física de cada jugador junto al cuerpo médico hasta último momento antes de confirmar las formaciones para ambos compromisos.

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