Nvidia podría reducir entre un 20 % y un 30 % el suministro de chips destinados a las tarjetas gráficas para videojuegos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

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Nvidia podría reducir entre un 20 % y un 30 % el suministro de chips destinados a las tarjetas gráficas para videojuegos durante el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027. La medida, que todavía no ha sido confirmada por la compañía, genera preocupación entre los fabricantes y los usuarios de PC, debido a sus posibles efectos en la disponibilidad de estos componentes y en sus precios.

La información fue difundida por el medio especializado VideoCardz, donde se señala que Nvidia habría comunicado a sus socios una nueva reducción en la asignación de chips para tarjetas gráficas. De concretarse, sería un segundo recorte consecutivo en ese mercado, después de una disminución registrada durante el trimestre anterior.

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Por ahora, no existen detalles que permitan determinar si la medida afectará a todos los mercados o si se centrará unicamente en Asia. Nvidia tampoco ha emitido un comunicado oficial sobre estos reportes.

Las GPU GeForce de Nvidia podrían tener menor disponibilidad en el mercado si se concreta el recorte anunciado en reportes. (Nvidia)

Por qué Nvidia reduciría el suministro de tarjetas gráficas

Uno de los factores que explicaría este posible recorte es la creciente demanda de componentes para inteligencia artificial. Nvidia se ha convertido en uno de los principales proveedores de procesadores utilizados en centros de datos, donde las empresas tecnológicas necesitan cada vez más capacidad de cálculo para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

Estos centros de datos requieren chips especializados y otros componentes de alto rendimiento. Ante la fuerte demanda de este sector, los fabricantes deben distribuir sus recursos entre diferentes líneas de productos, incluidas las tarjetas gráficas destinadas a videojuegos.

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Los reportes apuntan a que Nvidia estaría priorizando los componentes relacionados con la inteligencia artificial frente a las GPU para el mercado de consumo. Sin embargo, esta explicación todavía no ha sido confirmada por la empresa.

La creciente demanda de procesadores para inteligencia artificial presiona la producción de componentes destinados a otros sectores tecnológicos. (Unsplash)

La situación refleja un cambio en el negocio de Nvidia. Aunque sus tarjetas GeForce siguen siendo importantes para los jugadores y creadores de contenido, el crecimiento de los centros de datos ha convertido al negocio de inteligencia artificial en uno de sus principales motores económicos.

Las tarjetas gráficas podrían subir de precio

Una reducción en el suministro de GPU podría generar dificultades para los fabricantes que dependen de los chips de Nvidia para producir sus tarjetas gráficas. Si reciben menos unidades, tendrán menos productos disponibles para distribuir entre tiendas y consumidores.

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El efecto también podría trasladarse a los precios. Cuando la oferta de un producto disminuye y la demanda se mantiene elevada, los distribuidores pueden incrementar sus tarifas, especialmente si existen pocas alternativas disponibles.

En diferentes mercados ya se han reportado movimientos en los precios de distribución de algunos modelos. Entre los ejemplos mencionados figuran la GeForce RTX 5090 D V2, cuyo precio habría aumentado hasta cerca de 500 dólares, y la RTX 5080, que habría alcanzado aproximadamente los 420 dólares en determinados canales de distribución.

Una menor oferta de tarjetas gráficas podría provocar aumentos de precios y dificultar la compra de nuevos componentes para PC.

Estas cifras corresponden a reportes sobre precios mayoristas y no representan necesariamente los valores que pagan los consumidores en las tiendas. Tampoco permiten anticipar cuánto podrían costar estas tarjetas gráficas en otros países.

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Fabricantes como Colorful y GALAX también aparecen mencionados en los reportes relacionados con posibles ajustes de precios. No obstante, todavía no hay información suficiente para establecer el alcance de estos cambios.

Qué pasará con las tarjetas gráficas para PC

Si el recorte se concreta, los jugadores podrían encontrar menos unidades disponibles de determinados modelos de Nvidia durante los próximos meses. El impacto dependerá de la cantidad de chips que reciban los fabricantes y de la capacidad del mercado para compensar la reducción con otros productos.

Una de las alternativas mencionadas en los reportes sería recurrir a modelos anteriores, como las RTX 3050 y RTX 3060, para cubrir parte de la demanda de quienes buscan una tarjeta gráfica más económica.

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Las GeForce RTX 5090 y RTX 5080 figuran entre los modelos cuyos precios de distribución habrían registrado incrementos. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Estas GPU pertenecen a generaciones anteriores, pero todavía pueden resultar útiles para equipos de entrada y configuraciones que no necesitan ejecutar videojuegos con las opciones gráficas más exigentes.

Por otro lado, la posible reducción del suministro también genera dudas sobre el futuro de los precios de las tarjetas de gama alta, especialmente si la demanda de los jugadores se mantiene elevada.