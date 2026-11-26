El ejercicio demandó un despliegue en varios campos de batalla

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En el último ejercicio combinado del año, las Fuerzas Armadas desplegaron este jueves un importante operativo en Bahía Blanca, en el que utilizaron gran parte de sus recursos materiales y movilizaron a miles de efectivos para demostrar su capacidad de acción ante un eventual ataque extranjero, al que enfrentaron por tierra, mar y aire, con artillería de guerra, bombas y equipo de inteligencia.

Toda la maniobra, que en rigor se viene llevando adelante desde el fin de semana, fue supervisada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y los jefes del Estado Mayor conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare; del Ejército, el teniente general Oscar Zarich; de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay; y de la Fuerza Aérea, el brigadier general Gustavo Javier Valverde.

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La hipótesis de conflicto era simple, pero al mismo tiempo planteaba un escenario de acción muy complejo y que requería de una gran coordinación entre las diferentes áreas: en este mundo imaginario la Argentina estaba dividida en tres Estados y el más grande de ellos, denominado “Azul”, que ocupaba toda la Patagonia, Buenos Aires y el noroeste, era parcialmente ocupado.

La idea central era que ese territorio, a la altura de Bahía Blanca, donde se desarrolló todo el ejercicio combinado, limitaba con un país insular, llamado “Colorado”, del que estaba separado solamente por un canal.

El ministro probó los nuevos fusiles israelíes

Un aumento del precio de la energía a nivel mundial -similar al que está ocurriendo actualmente- motivó que esa isla, que es incapaz de producir combustible por sí misma, empezara a temer un desabastecimiento.

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En ese marco, “Colorado” reavivó viejos reclamos territoriales, inició una campaña de desprestigio contra “Azul” y, finalmente, decidió lanzar un ataque que terminó con la invasión de algunas regiones, la toma de rehenes y la paralización de plantas energéticas.

Ese es el punto en el que comienza el “Operativo Fénix”, en el que los militares deben recuperar el control del territorio y expulsar al enemigo, a través de una respuesta coordinada bajo el lema “Tres fuerzas, una defensa”.

En la zona de los alrededores de la Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de la ciudad balnearia, se montó un campamento con carpas desde donde el Comando Conjunto que se dispuso para esta ocasión planificaba, ordenaba y supervisaba todas las operaciones, tanto de inteligencia como de golpe.

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Primera misión: recuperar línea de playa

Cinco vehículos blindados de asalto anfibio avanzaron en formación a lo largo de la playa

El primer punto que visitaron Presti y las autoridades de las FFAA fue una costa en la localidad de Punta Alta, cerca de Puerto Belgrano, un área que era vigilada por dos buques a unas cuantas millas.

Tras el arribo del ministro, uno de los comandantes a cargo dio la orden para que cinco vehículos anfibios se acercaran por el agua hasta la línea de playa y avanzaran unos metros sobre la arena.

Ya en tierra, un grupo de infantes armados descendieron y comenzaron a dispararles a los blancos colocados previamente, ganando la posición y permitiendo que sus compañeros, que llegaron después en otros navíos de similares características, pudieran bajar con más seguridad y correr detrás de ellos hacia lo alto de un médano, donde continuaron la batalla.

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Ya con el perímetro asegurado, un avión P3-Orion pasó rasante sobre el mar para descartar con sus sensores que hubiera cualquier barco o submarino enemigo cerca.

Segundo paso: el comando de operaciones especiales entra en acción

El primer ataque fue con vehículos de blindado ligero

A algunos kilómetros de allí, se encuentra un edificio abandonado que fue utilizado en esta oportunidad para simular una planta de bombeo, la cual había sido tomada por los ocupantes extranjeros, que secuestraron a la persona que estaba a cargo de su funcionamiento.

Así lo habían podido detectar días antes de la llegada del ministro y la comitiva los militares detectar inteligencia, quienes también hicieron un reconocimiento de la zona e inhabilitaron el radar de los oponentes ficticios.

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Ya con ese trabajo previo realizado, este jueves se desplegaron dos blindados que abrieron fuego con las ametralladoras apenas arribaron al establecimiento, para generar un efecto sorpresa.

De los rodados posteriormente bajaron unos 30 integrantes del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, los cuales siguieron con el fuego u detonaron un explosivo en la entrada principal antes de ingresar a las instalaciones. Tan solo unos minutos después, recibieron el apoyo de más tropas que llegó a bordo de dos helicópteros y todos juntos recuperaron el lugar y liberaron al rehén.

El Comando Conjunto de Operaciones Especiales ingresó a la planta tomada para recuperarla

En este sitio, Presti se tomó unos minutos para probar él mismo los nuevos fusiles ARAD-5 y ARAD-7 que las Fuerzas Armadas Argentinas recientemente le compraron al Ejército de Israel y también para felicitar a todo el personal que participaba de la operación, a los que alentó a seguir capacitándose para los desafíos futuros.

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Tercera etapa: sostener el control mediante ataque aéreo

Los aviones Pampa atacaron al enemigo en tierra

Más alejado de allí, en una zona de campo abierto, las autoridades plantearon la hipótesis de que un pelotón de entre 80 y 120 hombres de infantería estaban avanzando para intentar evitar la derrota final.

Fue entonces que el comandante decidió dar la orden para que dos aviones Pampas terminen con la amenaza arrojando sobre el objetivo misiles terrestres que pesan unos 125 kilos cada uno

Las aeronaves sobrevolaron el lugar, detectaron al adversario y lanzaron las bombas, las cuales impactaron a pocos metros, lo que en un escenario real generaría un daño letal.

Cuarto movimiento: la destrucción total

Los soldados terminaron con las últimas amenazas

En ese mismo escenario de batalla, a continuación, grupos de artillería de campaña llegaron al descampado a bordo de los flamantes Strykers para terminar con los sobrevivientes, con el soporte también de tanques TAM.

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Por último, desde la base de operaciones apuntaron hacia una bandera que simulaba ser un avión de apoyo del enemigo y dispararon un misil antiaéreo que dio en el blanco con tanta precisión que generó el grito de “¡vamos!” de todos los militares y la sonrisa de Presti.

De esta manera, las fuerzas armadas del país “Azul“ terminaban con los últimos focos de la ocupación y, aunque no se vio en el ejercicio, el cierre implicaba también tirar desde el aire folletos en todas las zonas de ataque con la leyenda: “¡Atención! Deben rendirse inmediatamente. A partir de este momento tienen 10 minutos para salir de los vehículos con las manos en alto. Elijan vivir”.

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A lo largo de todos los días que duró la operación, se movilizaron un total de 2.338 efectivos militares: 1.140 del Ejército, 1.109 de la Armada y 89 de la Fuerza Aérea.

En cuanto a logística, se dispusieron 300 mil litros de combustible (30 camiones cisterna), 25.060 raciones (suficientes como para alimentar por 2 días a todo Monte Hermoso) y se generaron 225 kW de eléctrica propia (lo que podría abastecer a 1 de cada 6 hogares de esa ciudad).

El despliegue y repliegue sumó 196.187 km recorridos (unas 38 veces la Ruta 40) y se utilizaron 177 vehículos y medios, entre 158 vehículos, 4 buques y 15 aeronaves.

“Yo tuve dos momentos de inflexión en mi vida, uno fue cuando decidí ingresar a la marina, en 1983, justo cuando el presupuesto en defensa comenzó a bajar abruptamente. El segundo es ahora, cuando veo que hay una decisión de revalorizar a las Fuerzas Armadas, equiparlas y prepararlas para el mundo actual y lo que se viene”, resumió a Infobae el almirante Dalle Nogare.