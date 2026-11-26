La cocinera se cansó de la influencer y se lo hizo saber en el certamen de cocina (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

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Las cocinas de MasterChef Celebrity volvieron a ser escenario de un cruce que no pasó inadvertido. Durante la última emisión del ciclo gastronómico que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe, Marta Fort y Dolli Irigoyen protagonizaron un tenso intercambio que dejó al resto del jurado con más de una sonrisa nerviosa.

La gala correspondió al arranque de la semana 9 del certamen, que arrancó con un desafío por equipos: los ocho participantes restantes se dividieron en dos grupos de cuatro, el equipo rojo liderado por Hernán Coronel —más conocido como Mala Fama— y el equipo azul bajo el mando de Marta. La dinámica implicó que los capitanes, junto al jurado, recibieran las instrucciones de los tres platos del menú —entrada, plato principal y postre— y luego solo pudieran dar órdenes a sus compañeros sin tocar ningún ingrediente. Cocinar como en un restaurante real, bajo presión y con el reloj en contra.

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Dolli Irigoyen le pidió a la capitana del equipo azul que no repitiera la frase 'pará, pará' durante las instrucciones

Todo comenzó en un momento que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario. Irigoyen se acercó a los capitanes para explicarles el plato principal del menú de la noche: cordero con puré de arvejas y salsa de vino. También Hernán tomaba nota en paralelo, ya que ambos necesitaban registrar cada instrucción al pie de la letra para luego transmitírsela a sus equipos. Fue en medio de esa explicación cuando Marta, intentando no perderse ningún detalle, frenó a la chef con un espontáneo: “Pará, pará, ¿hoja de romero?”.

La respuesta de Irigoyen fue directa. “No escribas tanto. Poné: costillita, aceite, romero, ajo. Ya está”, le indicó, buscando simplificarle la tarea. La cocinera retomó entonces las instrucciones —esta vez sobre cómo saltear la cebolla para el puré de arvejas— y Marta volvió a interrumpirla de la misma manera. Esa segunda interrupción fue la que colmó la paciencia de la chef. “¿'Pará, pará?’ No me digas más ‘pará, pará’”, lanzó Irigoyen con firmeza, en un momento que quedó registrado frente a las cámaras y generó sorpresa entre los presentes.

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Fiel a su estilo, Marta no se quedó sin respuesta. Durante su entrevista individual detrás de escena, la joven le bajó el tono al episodio con humor y deslizó una picante observación: “Epa, Dolli, ya descubrimos que se levantó con el pie izquierdo”, comentó entre risas, en referencia al carácter que había mostrado la chef durante el intercambio.

La novena semana del certamen comenzó con un desafío por equipos liderados por Marta Fort y Hernán Coronel

El cruce, aunque breve, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. No es la primera vez que la presión del certamen genera rispideces entre el jurado y los participantes, y esta edición no parece ser la excepción. Con cada desafío, las exigencias se acumulan y los ánimos se tensan, especialmente cuando los tiempos apremian y la información que hay que retener es mucha.

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Lo que añade una capa de interés al episodio es que, en declaraciones previas, Dolli había reconocido públicamente que Marta es una de sus participantes favoritas de esta temporada. “Martita no sabía nada. Se esmera porque tiene su cocinero en la casa que la hace entrenar y la prepara”, había señalado la chef, valorando el compromiso de la joven con el aprendizaje gastronómico. Entre sus preferidas también figuran Elizabeth Vernaci —a quien destacó por su experiencia y manejo en la cocina— y Karina Mazzocco, de quien subrayó tanto su conocimiento previo como su dedicación: “Sabe cocinar muy bien Karina. Sabe cocinar, estudia y es aplicada”, afirmó.

La jornada del miércoles tuvo, para Marta, una carga emocional que iba mucho más allá de las hornallas. Este miércoles 25 de noviembre se cumplieron 13 años de la muerte de Ricardo Fort, el recordado empresario y figura televisiva que falleció en 2013. A través de sus historias de Instagram, la participante publicó una fotografía familiar junto a su padre y su hermano mellizo Felipe, acompañada de una extensa dedicatoria. “13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos”, escribió al iniciar el mensaje, en el que repasó las enseñanzas y los valores que recibió de él. En el cierre de su homenaje, Marta dejó una frase que sintetizó el peso de esa ausencia física: “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.

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