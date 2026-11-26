El presunto líder del Cartel del Diablo difundió un nuevo audio en redes sociales para responder a las declaraciones del ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, quien lo calificó de cobarde por abandonar a sus integrantes durante los enfrentamientos. (Foto: Cortesía)

Guardar

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, respondió al ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, mediante un nuevo audio difundido en redes sociales, en el que rechazó los señalamientos de cobardía en su contra y dejó abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo con las autoridades para entregarse, aunque planteó que cualquier acercamiento tendría que realizarse en privado.

El supuesto cabecilla del Cartel del Diablo permanece prófugo de la justicia, mientras las fuerzas de seguridad mantienen operaciones para localizarlo en el departamento de Yoro, donde se le atribuyen múltiples hechos criminales.

PUBLICIDAD

Por información que permita establecer su paradero y facilitar su captura, las autoridades mantienen vigente una recompensa de cinco millones de lempiras, equivalente a aproximadamente 192.000 dólares.

Las declaraciones de Ferrera Rodas surgieron después de que el ministro Gerzón Velásquez se refiriera a él durante su participación en el foro televisivo, el pasado domingo.

El funcionario aseguró que las fuerzas de seguridad estuvieron cerca de ubicar al presunto líder criminal y confirmó que durante las operaciones del sábado 21 de noviembre fueron abatidos tres supuestos integrantes de esa estructura.

Gerzón Velásquez, ministro de Seguridad, aseguró que las fuerzas policiales estuvieron cerca de ubicar a “El Diablo” y advirtió que las operaciones continuarán hasta conseguir su captura o lograr que se entregue a las autoridades. (FOTO: La Prensa)

En esa intervención, Velásquez calificó de “cobarde” a Ferrera Rodas, al señalar que utiliza a jóvenes para cometer actividades delictivas y que los abandona cuando se producen enfrentamientos con las autoridades.

PUBLICIDAD

“Es un cobarde que está utilizando a jóvenes para que cometan sus delitos y vamos a neutralizarlo tarde o temprano. Lo mejor que le puede ocurrir es que se entregue”, manifestó el titular de Seguridad.

La respuesta atribuida a “El Diablo” comenzó precisamente con un cuestionamiento a esas declaraciones. En el audio, el hombre aseguró que el comportamiento cobarde no consiste en huir de las autoridades, sino en matar a personas que previamente habrían sido desarmadas.

“El problema está en que el cobarde es aquel que mata a una persona, que primero le quita las armas y lo mata. Yo allí estaba cuando usted les dijo ‘suelten las armas’ y después usted les dijo ‘mátenlos’. Ese es el problema, cobarde es usted que mata a gente desarmada”, expresó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, también reconoció que los tres hombres abatidos durante el operativo del sábado pertenecían a su organización criminal.

“Yo les voy a decir algo, hicieron buen trabajo, sí, porque sí eran miembros de nosotros. Hicieron buen trabajo; allí ya no son gente inocente, los de Santa Cruz no son gente inocente, son de esos panoyos 18”, afirmó en referencia a los fallecidos.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantienen equipos de inteligencia, investigación y operaciones especiales desplegados en Yoro para ubicar al presunto cabecilla y avanzar en las acciones contra la estructura criminal. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Estas declaraciones forman parte de una versión difundida por el propio sujeto, sin que las acusaciones que lanzó contra el ministro hayan sido respaldadas públicamente con pruebas.

En otro momento del audio, Ferrera Rodas cuestionó las operaciones de las autoridades contra su estructura criminal y la Pandilla 18, al tiempo que reclamó lo que considera una falta de acciones contra la Mara Salvatrucha (MS-13).

PUBLICIDAD

“Como la otra es de ustedes, por eso es, ¿va?”, manifestó, en una aparente acusación de que las autoridades tendrían un trato diferente hacia esa organización criminal.

El presunto cabecilla también aseguró que las amenazas de las fuerzas de seguridad no lo intimidan y utilizó una frase para referirse a su situación: sabe dónde nació, pero no dónde morirá.

No obstante, la parte más llamativa del mensaje llegó cuando planteó la posibilidad de establecer un acercamiento con las autoridades para negociar su entrega.

“Podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un acuerdo, ¿me entienden? Entregarme no es fácil, eso no es fácil porque solo yo sé cómo estoy. Estoy relajado aquí en mi casa, pero sí podemos llegar a un acuerdo, pero eso sería en privado. Si les parece”, expresó.

PUBLICIDAD

Con estas palabras, el hombre dejó entrever que estaría dispuesto a conversar sobre una eventual entrega, aunque no precisó bajo qué condiciones estaría dispuesto a hacerlo ni ofreció detalles sobre el supuesto acercamiento.

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, permanece prófugo de la justicia hondureña y es señalado por las autoridades como principal cabecilla del Cartel del Diablo, una estructura criminal que opera en el departamento de Yoro. (FOTO: Tu Nota)

La propuesta se produce mientras las autoridades hondureñas mantienen una búsqueda activa para ubicarlo y desarticular la estructura criminal que presuntamente dirige.

Tras la circulación del nuevo audio, Mario Fu, vocero de la Policía Nacional, reiteró que las instituciones de seguridad no contemplan ningún tipo de negociación con integrantes de organizaciones criminales.

El portavoz fue enfático al señalar que la postura del Gobierno se mantiene y que las operaciones continuarán hasta lograr que los responsables de delitos enfrenten a la justicia.

PUBLICIDAD

“No se va a negociar con criminales, aquí nadie va a retroceder en la lucha contra la criminalidad organizada; los delincuentes tienen que estar claros de que todo aquel que ha atentado contra la paz y la seguridad de la población tendrá que pagar por sus crímenes”, manifestó.