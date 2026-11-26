Ante los rumores de un supuesto intento de reconciliación con Arana, Susini afirmó que está soltera y sin ganas de establecer vínculos sentimentales

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María Susini negó en forma tajante las versiones sobre un presunto conflicto familiar con Facundo Arana y desmintió que su hija India haya mantenido una relación con un profesor de equitación de 40 años. En diálogo exclusivo con Infobae, la conductora cuestionó las informaciones que circularon en las últimas horas y aseguró que se tratan de “mentiras” sobre su familia.

“India nunca salió con un hombre de 40 años, ni con su profesor ni nada. Es una chica de 18 años que no se merece este tipo de mentiras”, afirmó María Susini. De ese modo, rechazó la versión que instalaba un supuesto noviazgo de la joven con un hombre mayor y que atribuía esa situación a una pelea entre sus padres.

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La madre de India también negó que exista una disputa con Facundo Arana por ese motivo. “¿Si nos peleamos con Facu por el novio de India? Ese novio nunca existió. Esa pelea, por ende, tampoco existió”, sostuvo.

Susini también respondió a las versiones que indicaban que Arana no podía entrar a un country de Pilar donde ella residiría con sus hijos. “No vivimos en Pilar y jamás hice algo como prohibirle la entrada a Facu”, expresó.

La modelo señaló que mantiene contacto con el actor y descartó que haya un enfrentamiento entre ellos. “En todo caso, cuando pasa algo, hablo con Facu, no tenemos por qué pelearnos por algo así”, dijo sobre el vínculo con el padre de sus tres hijos.

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María Susini junto a su hija, India, durante sus últimas vacaciones

Sus declaraciones contradicen los rumores que situaban el supuesto distanciamiento en una discusión por la vida sentimental de la hija mayor de la expareja. La versión había cobrado fuerza luego de comentarios difundidos en programas de espectáculos, pero Susini negó tanto la existencia del novio como el conflicto que se habría desencadenado alrededor de esa relación.

Susini, además, contó que tomó conocimiento de las versiones cuando fue consultada por Infobae durante la mañana. “Me enteré de lo que decían porque ustedes, Infobae, me consultaron esta mañana”, señaló.

“Me dieron ganas de contestarles a ustedes y aclaré esto, pero no voy a decir más nada. Y creo que quedó bien claro”, enfatizó la modelo, al desmentir de manera directa las informaciones sobre un presunto romance de India y una pelea con Arana.

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“No tengo interés de conocer a alguien”

Arana y Susini están separados pero mantienen una relación cordial ya que tienen 3 hijos en común

Consultada por su presente personal, luego de que trascendiera que Arana habría intentado recomponer el vínculo con ella, Susini aclaró que no está en una relación y que su foco está puesto en su familia y su trabajo. “No tengo ningún interés de conocer a alguien”, sostuvo.

“Estoy ocupándome de mi familia, empezando a trabajar de vuelta, cada vez más fuerte. No estoy con ganas de nada, ni de salir a tomar un café con alguien. Con amigas sí, por trabajo también. Conocer a alguien, no”, amplió.