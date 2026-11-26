Las familias de programas espía Triada y Keenadu concentraron el 88% de los teléfonos infectados entre enero y octubre de 2026.

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Un celular Android nuevo puede traer programas maliciosos instalados de fábrica, y la cantidad de equipos con esa infección que detecta cada mes la empresa Kaspersky se multiplicó por más de dos veces y media en un año.

La compañía comparó noviembre de 2025 con octubre de 2026 y contabilizó los equipos con código malicioso en el sistema o en las aplicaciones preinstaladas.

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Dos familias de programas espía, llamadas Triada y Keenadu, aparecieron en el 88% de los equipos infectados entre enero y octubre de 2026. Solo Keenadu afectó a más de 220.000 dispositivos en ese período, según la empresa.

Las familias de programas espía Triada y Keenadu concentraron el 88% de los teléfonos infectados entre enero y octubre de 2026. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Cómo llega el software malicioso a un equipo nuevo

Según la empresa de ciberseguridad, el código malicioso puede ingresar a través de la cadena de producción. En algunos casos, puede ser instalado de forma intencional por un proveedor.

En otros, una marca legítima puede recibir software comprometido de un tercero que actúa de mala fe, o construir el sistema sobre una base previamente infectada sin que la empresa lo advierta.

Los dos programas funcionan por módulos: los atacantes pueden enviar componentes adicionales al teléfono.

La empresa enumera módulos conocidos de Triada que roban credenciales de aplicaciones de mensajería y redes sociales, interceptan llamadas y mensajes de texto, sustituyen enlaces en el navegador y sustraen criptomonedas.

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El software malicioso ingresa en los equipos nuevos a través de la cadena de producción por proveedores o sistemas comprometidos. (REUTERS/Bruna Casas)

Keenadu, en cambio, se utilizó principalmente para generar clics falsos en anuncios. Las versiones examinadas por la empresa recibían la orden de permanecer inactivas durante unos dos meses y medio, un plazo que, según los investigadores, probablemente busca que el dueño se acostumbre al equipo y no detecte comportamientos inusuales.

Esa demora puede dificultar la detección: un teléfono puede parecer normal durante semanas. Entre los síntomas que menciona el informe figuran una menor duración de la batería, recalentamiento, fallos en aplicaciones y anuncios que consumen datos móviles. Se registraron equipos que reproducían sonidos sin motivo aparente.

Cómo y qué revisar en un celular Android

Google indica en su página de ayuda que Play Protect, su sistema de análisis y protección, viene activado de forma predeterminada.

El restablecimiento del teléfono al estado de fábrica no garantiza la eliminación de las amenazas alojadas en la partición del sistema. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Para comprobarlo, hay que abrir Google Play Store, tocar el ícono de perfil e ingresar en Play Protect y luego en Ajustes. Allí debe estar activada la opción para analizar aplicaciones con Play Protect.

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La misma página explica cómo verificar si el equipo está certificado: desde el perfil de Play Store se accede a Ajustes y, en la sección Información, aparece el estado de certificación del dispositivo.

Esta comprobación permite confirmar que el equipo cumple con los requisitos de compatibilidad de Google, un dato útil al evaluar un teléfono de marca desconocida.

Play Protect puede alertar sobre aplicaciones potencialmente dañinas, desactivarlas o eliminarlas, y ofrece la posibilidad de desinstalarlas desde la notificación. Cuando aparezca una alerta, conviene revisar y, si corresponde, desinstalar la aplicación señalada.

El informe detectó programas maliciosos preinstalados en relojes inteligentes infantiles y en reproductores de televisión. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Es útil controlar la lista de aplicaciones en busca de nombres desconocidos que el usuario no instaló y que no pertenecen a la marca del teléfono.

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La compañía de ciberseguirdad aclara un límite importante: cuando el código está en la partición del sistema, puede requerirse asistencia especializada para eliminarlo, y en algunos casos ni siquiera reinstalar el sistema operativo resulta suficiente.

Por eso, restablecer el teléfono a su estado de fábrica puede no bastar si la infección está incluida en el software original.

El recalentamiento del equipo, la menor duración de la batería y la emisión de sonidos imprevistos figuran entre las señales de infección. (REUTERS/Brendan McDermid)

Qué hacer si hay señales de infección en el celular Android

El restablecimiento de fábrica borra todos los datos del teléfono, según la ayuda de Android, y exige recordar la cuenta de Google y su contraseña, contar con una copia de seguridad y cargar la batería al 70% como mínimo.

Es un paso razonable ante una aplicación dudosa, aunque no garantiza eliminar software malicioso preinstalado.

Si las alertas reaparecen tras el restablecimiento, la opción prudente es dejar de usar el equipo para operaciones bancarias, mensajería y cuentas importantes, y reclamar al vendedor o al fabricante. Cambiar las contraseñas desde otro dispositivo es una medida adicional de seguridad.

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El informe también identificó estos programas en relojes inteligentes infantiles y en reproductores de televisión conectados a internet.