Ingvar Jonsson junto a su familia celebrando uno de sus títulos (IG: ingvarj1)

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El fútbol islandés está de luto tras la muerte de Ingvar Jonsson, arquero de la selección nacional, ocurrida este miércoles a los 37 años, como consecuencia de un cáncer diagnosticado meses atrás. La noticia fue confirmada por su club, el Víkingur Reykjavík, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, que generó una profunda conmoción tanto en ambiente escandinavo como en el resto de Europa.

“Con profundo pesar y gran tristeza, comunicamos que nuestro querido amigo y compañero Ingvar Jonsson, portero del Víkingur, falleció el miércoles 25 de noviembre, en brazos de sus seres más cercanos. El club y todos los aficionados del Víkingur están junto a su familia y sus seres queridos. Les enviamos nuestras más sentidas condolencias”, expresó la institución islandesa en el mensaje que dio a conocer el deceso del arquero.

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En tanto que la federación islandesa también se sumó y confirmó su enfermedad: “Ingvar Jónsson, jugador de Vikings R. y un ex miembro de la selección nacional ha muerto, 37 años, tras una batalla contra el cáncer”.

EL comunicado del Víkingur Reykjavík (IG: vikingurfc)

Luego la entidad resumió su campaña deportiva y recordó: “Ingvar tuvo una exitosa carrera como portero con Njar Nvík, Stjarnan y Víking R. Aquí además de haber jugado con Start, Sandnes Ulf y Sandefjord en Noruega”. Además, apuntó el paso por los equipos nacionales: “Durante su carrera Ingvar jugó ocho partidos con el equipo nacional A de Islandia, así como partidos con las selecciones nacionales Sub 21 y Sub 19″.

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Jonsson había disputado su último encuentro como profesional en mayo de este año. Apenas unas semanas después, los médicos le detectaron la enfermedad, lo que lo obligó a alejarse de manera definitiva de la actividad futbolística para iniciar un tratamiento de quimioterapia. Desde ese momento, el Víkingur Reykjavík había mantenido informada a la comunidad futbolística sobre la evolución del arquero y expresado públicamente su respaldo, aunque Jonsson continuó figurando como jugador en actividad del plantel pese a no volver a entrenarse.

Jonsson desarrolló la mayor parte de su trayectoria en el fútbol islandés, aunque también disputó partidos en Noruega y Dinamarca antes de regresar a su país natal en febrero de 2020, cuando se incorporó al Víkingur Reykjavík procedente del Viborg danés. Durante los seis años que permaneció en la institución, se consagró campeón de la liga local en cinco oportunidades, además de sumar tres títulos de copa y otras tres conquistas de supercopa.

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El mensaje de despedida de la federación islandesa (Instagram: @footballiceland)

A nivel de selecciones, Jonsson disputó ocho partidos con el seleccionado mayor de Islandia y dejó la actividad internacional en junio de 2022. Una década atrás, en 2016, había formado parte del plantel islandés que protagonizó una de las páginas más recordadas de la historia futbolística de ese país, al disputar la Eurocopa de Francia. En aquella competencia, Islandia sorprendió al eliminar a Inglaterra en los octavos de final con un triunfo por 2 a 1, antes de caer en los cuartos de final frente a la anfitriona Francia por 5 a 2. Jonsson integró aquella convocatoria, aunque no disputó minutos durante el certamen. Dos años después, el elenco nórdico logró un histórico empate 1-1 en su debut mundialista en Rusia 2018 ante Argentina.

El vínculo de Jonsson con el fútbol argentino tuvo un capítulo particular apenas meses antes de su partida. En junio de este año, durante la concentración del seleccionado islandés en Auburn, Alabama, en la previa de un amistoso frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni, los futbolistas de Islandia protagonizaron un gesto de respaldo hacia el arquero, que por entonces ya atravesaba su tratamiento oncológico. El plantel posó para una fotografía con una camiseta que llevaba el nombre de Jonsson y le hizo llegar un mensaje de apoyo en medio de la enfermedad.

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Aquel amistoso culminó con una victoria de la selección argentina por 3 a 0, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, aunque el gesto previo de sus compañeros terminó siendo uno de los últimos homenajes públicos que recibió el arquero islandés antes de su fallecimiento.