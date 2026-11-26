La influencer compartió con sus seguidores cómo quedó su hogar de cara a la temporada de fiestas (Video: Instagram)

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Valentina Cervantes mostró en sus historias de Instagram la decoración navideña de la casa familiar en Inglaterra, donde vive junto al futbolista Enzo Fernández y sus hijos. Las imágenes, compartidas con sus seguidores, recorren distintos rincones del hogar ambientados para la temporada con una paleta que combina el rojo y el verde tradicionales con guiños a la estética británica.

El árbol principal concentra buena parte de la propuesta visual. Entre sus ramas se distribuyen esferas en tonos bordó y rojo intenso, campanas doradas y ositos de peluche con moños a cuadros. A sus pies, un tren decorativo rojo con la inscripción “Merry Christmas” acompaña a otro oso sentado sobre un conjunto de valijas apiladas, con gorro y bufanda navideños. Junto al árbol, un soldado de plomo de gran tamaño con luces incorporadas —vestido con uniforme rojo y verde— refuerza la ambientación. En un acercamiento posterior al mismo árbol, Cervantes también mostró un soldado dorado y un caballo de juguete blanco con detalles rojos y verdes, entre esferas y la figura de un bastón de caramelo.

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Uno de los elementos más identificables con el entorno británico es un oso de peluche de una de las tiendas más emblemáticas , con gorro de lana, bufanda y suéter tejidos en rojo y blanco, y la inscripción “Harrods 2025” bordada en sus patas. El peluche aparece ubicado junto a un buzón rojo de estilo inglés. Otro detalle de la decoración es una vela roja adornada con acebo y bayas, apoyada sobre una pila de libros de tapa dura: The Story of Santa Claus y ‘Twas the Night Before Christmas, ambos en tonos verde, rojo y dorado.

Valentina Cervantes compartió en redes sociales los detalles de la decoración navideña en su casa de Inglaterra

Cervantes también exhibió un rollo de papel decorativo ilustrado con motivos de acebo, velas y moños bajo la inscripción “Christmas Storybook”, y una caja musical con vitrina iluminada que en su interior conserva figuras en miniatura: un árbol decorado, un soldado de plomo y distintos personajes navideños.

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La elección de los adornos tuvo antecedentes en las historias que la influencer compartió desde principios de noviembre. Tras la última mudanza, contó que no encontraba el árbol que había usado en temporadas anteriores, por lo que compró uno nuevo de mayor tamaño. La situación le permitió renovar la decoración y combinar los objetos recién adquiridos con otros que había guardado de años previos.

En ese momento, Valentina Cervantes adelantó que la temática estaría centrada en ositos. “Este año vamos a hacer una temática de ositos”, dijo mientras enseñaba algunos de los peluches, figuras con vestimenta a cuadros y cascanueces que incorporaría al armado.

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La ambientación del hogar incluye una caja musical iluminada con personajes navideños en miniatura

La modelo también explicó que suele encargarse de la decoración. Sus hijos, Olivia y Benjamín, la acompañan durante el proceso, aunque no siempre participan hasta el final. “Armo todo yo porque me encanta hacerlo sola. A lo sumo me ayudan Oli y Benja”, expresó entre risas. Además, reveló que recorre locales con ofertas en Inglaterra para sumar adornos a precios accesibles cada año.

Cervantes adquirió un árbol de Navidad nuevo de mayor tamaño tras perder el anterior en una mudanza

Entre las postales de la decoración, Cervantes incluyó una fotografía de Benjamín, el hijo menor de la pareja, de espaldas a la cámara frente al árbol principal. El niño, con una camiseta negra y dorada con el nombre “Enzo” y el número 17 en la espalda, aparece con las manos apoyadas sobre uno de los soldados de plomo más grandes, junto a otra figura coronada con detalles en rojo y dorado.

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La secuencia cierra con un cuadro enmarcado que ilustra a Papá Noel sentado junto al fuego, rodeado de ramas verdes naturales, y una vista general de la casa donde se aprecian varios árboles de distintos tamaños y texturas, figuras de Santa Claus distribuidas sobre las superficies y luces cálidas que iluminan el ambiente.